Las Hinds están de vuelta con «New For You», parte de su segundo álbum

Han pasado dos años de que Hinds publicó su LP debut, Leave Me Alone—uno de los favoritos de Noisey del 2016—, y ahora el cuarteto de garage-pop de Madrid está de vuelta con un nuevo sencillo, y la promesa de un nuevo álbum. «New For You» es la primera canción que tenemos el gusto de escuchar de I Don’t Run, disco que estará disponible a partir del 5 de abril por Mom + Pop Records. La canción fue publicada junto con un video, dirigido por la vocalista principal, Carlotta Cosials, y que muestra a la banda y a sus amigos jugando en un torneo de futbol (muy ad-hoc con el año mundialero).

La canción, por su parte, mantiene la energía cervecera y las letras inesperadamente ansiosas que hicieron que Leave Me Alone fuera un álbum tan entretenido. Cosials se confronta a sí misma—»my feet are bruised from tripping up,» «sometimes I see myself and I can’t stand my show»—pero entrega cada frase con una sonrisa en su boca. No están reinventando su sonido, pero tampoco esperábamos que lo hicieran en su primer sencillo.

Vean el video hasta arriba, el tracklist y arte de I Don’t Run aquí abajo, y además les dejamos con las fechas de su gira por Europa y Estados Unidos, para que las vayan a ver.

I Don’t Run tracklist:

1. The Club

2. Soberland

3. Linda

4. New For You

5. Echoing My Name

6. Tester

7. Finally Floating

8. I Feel Cold But I Feel More

9. To The Morning Light

10. Rookie

11. Ma Nuit

Hinds estará de gira por Europa y EUA:

3/13-18/19 – Austin, TX @ SXSW

3/19/18 – Dallas, TX @ TBA

3/20/18 – Houston, TX @ TBA

3/21/18 – New Orleans, LA @ TBA

3/23/18 – Atlanta, GA @ TBA

3/24/18 – Birmingham, AL @ TBA

3/25/18 – Nashville, TN @ TBA

4/15/18 – Glasgow, Scotland @ SWG3

4/17/18 – Manchester, England @ Gorilla

4/18/18 – Bristol, England @ The Fleece

4/19/18 – London, England @ Electric Brixton

4/20/18 – Brighton, England @ Concorde 2

4/23/18 – Paris, France @ Le Point Ephemere

4/24/18 – Brussels, Belgium @ Ancienne Belgique

4/25/18 – Amsterdam, Netherlands @ Bitterzoet

4/26/18 – Hamburg, Germany @ Molotow

4/27/18 – Berlin, Germany @ Bi Nuu

4/29/18 – Zurich, Switzerland @ Mascotte

5/7/18 – Boston, MA @ The Sinclair

5/8/18 – Philadelphia, PA @ The First Unitarian Church

5/10/18 – Brooklyn, NY @ Warsaw

5/11/18 – Washington, DC @ U Street Music Hall

5/13/18 – Toronto, ON @ The Legendary Horseshoe Tavern (Canadian Music Week)

5/14/18 – Cleveland, OH @ Grog Shop

5/15/18 – Chicago, IL @ TBA

5/16/18 – Minneapolis, MN @ 7th Street Entry

5/18/18 – Denver, CO @ Globe Hall

5/19/18 – Salt Lake City, UT @ Urban Lounge

5/21/18 – Vancouver, BC @ The Biltmore Cabaret

5/22/18 – Seattle, WA @ The Crocodile

5/23/18 – Portland, OR @ Wonder Ballroom

5/25/18 – Santa Cruz, CA @ The Catalyst

5/26/18 – San Francisco, CA @ The Independent

5/27/18 – Santa Ana, CA @ Constellation Room

5/28/18 – Los Angeles, CA @ Teragram Ballroom

