Las historias detrás de ‘Cuánto más hemos perdido’ de Quemarlo Todo Por Error

En algún momento te sentiste olvidado por el mundo y perdido en todo el universo mientras lidiabas con amores fallidos, dudas de la carrera que ibas a elegir y las primeras drogas que consumías. Toda esa rabia, esa tristeza, ese dolor, esa angustia se te acumulaba y solo sentías descanso al escuchar Foals, Radiohead o Joy Division mientras en tu cabeza el vacío desaparecía al menos por unas horas. Esas bandas, tu cuarto, tu iPod y tú hacían el refugio perfecto contra todas las piedras que te lanzaba una ciudad gris y ruidosa.

Esa misma escena se repite cuando escuchas Cuánto más hemos perdido (Yo ya perdí la cuenta), el álbum debut de la banda bogotana Quemarlo Todo Por Error. Este primer larga duración de Juan Pablo Rocha, Juan Felipe Ávila, David Fontecha y Santiago Molina resume tus cuestiones más existenciales, y también las más banales, de tu problemática adolescencia. Para no darle vueltas al asunto, el disco “habla directamente de lo que somos: jóvenes sentimentales”, en palabras de los mismos integrantes de la banda.

Dentro de este disco hay guitarras virtuosas que solo necesitan de un reverb; líneas de bajo planas, pero exactas; percusiones estáticas y frías; y una voz ahogada, desesperanzada y desesperada. Los sonidos de este disco juegan con el math rock, el post-punk, el indie y la movida lo-fi (low fidelity) que se puede sentir en otras bandas como Usted Señálemelo, Margarita Siempre Viva y Nicolás y Los Fumadores.

Cuanto más hemos perdido (Yo ya perdí la cuenta) es una oda a la identidad perdida y turbia de una juventud millennial. Aprovechamos su gran momento en la emergente caldera musical de la ciudad para que nos contaran las historias detrás de este trabajo.

“Ey Nena”

Santiago: Esta canción surgió en un momento muy fuerte en el que acababa de llegar de un viaje por Sur América. Habla de esas ganas de tragarse el mundo y sobre todo de irse, de estar solo y vivir al límite. Me inspiré en un romance fallido con una chica fría del sur del planeta, con la que caminaba todo el tiempo buscando nuevos lugares con linda vista. El video fue grabado en Buenos Aires.

“Bien Colocados”

Santiago: Fue nuestra primera exploración hacía un sonido más influenciado por el math rock. A la vez fue un chiste sobre nuestra cotidianidad; fumar un poco más y caminar cien cuadras, adonde sea, bien colocados. Refleja mucho el espíritu de la banda, nos gusta pasarla bien, somos felices con poco.

“Creerse su Propia Mentira”

Juan Pablo: Es un manifiesto al yo. También es una declaración de guerra a lo que creemos que es verdad. ¿Yo soy lo qué me dicen que soy? o ¿yo soy lo que me digo a mi mismo que soy? Esa duda que aparece en “Creerse su propia mentira” nos anima a situar el yo por encima de todo y nos da valor para afirmar: sí, yo soy lo que digo que soy; o mejor, los cuentos que me invento y lo que yo soy son la misma cosa. Al final, si ya no importa nada, yo decido qué es el mundo, yo me creo mi propia mentira.

“En Realidad Quiero Escapar”

Santiago: Esta es la primera canción que escribí en mi vida. Habla de una ruptura que me dejó devastado y refleja esa decisión que tomé de escapar de ahí, escapar de donde ya no queda nada. Es necesario el desapego para poder encontrarse a uno mismo, o perderse más. Es necesario decirle a la persona que te hizo daño que ya no quieres ser más su amigo, al menos mientras te sanas.

“Adiós Para Siempre”

Santiago: Es una canción de despedida, un mensaje directo del corazón. Las emociones nos pueden controlar a veces pero llega el punto en que hay que aceptar que algo se terminó y que fue hermoso y divertido. Nunca lo olvidaremos, pero ya estuvo bueno. Es una canción triste para aprender a estar en soledad y valorar eso de manera positiva.

“Imaginaria”

Santiago: Sin duda una de las canciones que más me exigió al momento de composición. Quería lograr una ficción basada en mis amores contemplativos e imposibles; la juventud sin amores imaginarios estaría perdida. Esa persona ideal que sólo está en tu cabeza y te brinda una alegría para sobrellevar la existencia, y cómo quisiera que mis amigos la pudieran ver, pero no.

“El Tiempo Perdido”

Santiago: Es muy trascendental esta canción en la medida que cuestiona directamente nuestra manera de ver la vida y la noción del tiempo. Muchas veces nos preocupamos por encajar en la estructura social pero queríamos romper con eso. Intentar algo diferente, salir de la casa a un lugar desconocido y buscar nuevas experiencias, hablar con alguien random en la calle, fumarse uno en cualquier parte, lo que sea, pero nunca conformarse con la aburrida cotidianidad. La escribí pensando en un gran amigo con el que me fui a explorar el mundo.

Quemarlo Todo Por Error se va a presentar el 15 de septiembre en el Teatro Acto Latino (Cr. 16 #58A-55, Bogotá) dentro del Festi ♡Nada Tiene Sentido♡ y no me importa. Aquí está toda la info.

