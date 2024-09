Las historias nunca antes contadas detrás de estos retratos legendarios del hip hop

Una versión de este artículo se publicó originalmente en Noisey Países Bajos.

Ilja Meefout ha pasado los últimos 13 años fotografiando a algunos de los grandes del rap internacional, desde Snoop Dog y Ice Cube hasta Common y Kendrick Lamar. Empezó en Paradiso, un emblemático lugar de Amsterdam que acaba de celebrar su quincuagésimo cumpleaños con una formación épica de artistas holandeses de hip-hop, y ha visto algunos de los momentos más históricos del lugar, tanto en el escenario como fuera de él. Noisey Netherlands habló con él sobre algunas de sus fotografías favoritas y las anécdotas relacionadas a ellas.

Noisey: Vaya colección de fotografías, Ilja Meefout: Sí, tengo demasiadas. No fue fácil escogerlas.

¿Cuál es la diferencia entre Paradiso y otros lugares de música en los Países Bajos?

Este es el lugar de la música en el país. Para un artista, tocar aquí es lo mejor. Las ventanas de la iglesia son preciosas y aunque hay varias secciones [para el público], todavía se siente íntimo cuando estás dentro. Es un lugar muy especial en el corazón de Amsterdam. En Paradiso, los fotógrafos pueden tomar fotos durante el tiempo que quieran. Y pueden usar flash. En [el estadio deportivo] Ziggo Dome, te mandan a tu casa después de tres canciones. Lo cual es una lástima, porque los mejores momentos muchas veces suceden cuando se acaba el concierto.

Nas

Esta es mi primera foto publicada en forma impresa. En 2005, apareció en la primera y única edición de la Vibe Magazine. Ese concierto estuvo increíble, y en el escenario apareció un vagón de metro de Queens, de donde es Nas. Sus shows son geniales porque son desordenados. Nas se desaparece tanto en su música que a veces, no dice palabras completas. Murmura y lo retoma después de cuatro palabras. De alguna manera es malo y poco profesional, pero eso fue lo que me gustó de ese concierto. Nada estaba escrito o perfecto.

Ice Cube

En el backstage de Paradiso pasan cosas graciosas. Después de que Ice Cube diera un concierto, fui detrás del escenario para darle algunas fotos que habíamos tomado esa tarde. Cuando abrió la puerta, su guardaespaldas me preguntó si podía traer cubitos de hielo. Pensé que estaban bromeando. Pero, por si acaso, fui por una taza llena de hielo y terminaron dejándome entrar. Esa tarde, había tomado fotos de Ice Cube con un cigarro para State Magazine. Le regalé esta foto y le pregunté si me podía autografiar una. Eso pasó en el backstage de Paradiso.

Common

Le tomé esta foto a Common abajo en el sótano de Paradiso después de que dio una conferencia de prensa para su álbum Universal Mind Control en 2008. Creo que es una foto muy bella. Mirando la composición, su mano está en un buen lugar. Él se ve tranquilo, pero la foto tiene un borde afilado. Parece tener el control. Common es una persona muy carismática y tranquila. Sus letras son musicalmente sanas y bien pensadas. Es un tipo cálido y amable, pero también puede cambiar a su mentalidad callejera.

Ice T y Body Count

Este concierto de Ice T y la banda de metal Body Count estuvo increíble, pero me dio un dolor de cabeza terrible y el ruido no ayudó. Después de tomar esta foto, pensé , bueno, es suficientemente buena como para presentarla en la crítica del concierto. Entonces me fui a casa. Al día siguiente, [el periodista musical] Job de Wit me llamó y me preguntó si tenía una foto de Ice T y su esposa Coco, que había estado en topless en el escenario. Me perdí de ese momento. Eso demuestra que al final de un concierto, pueden pasar las cosas más locas. En lo personal, me gusta mucho esta foto, así que no me molestó tanto.

Fat Joe

La actuación de Fat Joe en Paradiso en 2006 fue terrible, pero me gusta esta imagen. La foto emana una cierta alegría, pero también una actitud hip hopera. Esta foto demuestra cuánto amo la música. Literalmente lo esperé detrás del escenario durante horas. Finalmente, apareció alrededor de las 11:30 PM, llevaba un cubo de pollo a su camerino. En retrospectiva, no me molesta que haya sido un idiota; vino para divertirse, no para regalarle una entrevista a una revista holandesa.

Lupe Fiasco

Para mí, este concierto de Lupe Fiasco en 2007 mostró cómo el hip-hop estaba cambiando en los Países Bajos. En la primera fila había cuatro estudiantes universitarios, tomados del brazo, todos mirándose cariñosamente. La canción que Lupe Fiasco tocó fue probablemente su himno, pero eso me molestó un poco. Me gusta Lupe como artista, pero la multitud que atraía solo consistía en un tipo de personas completamente diferente. Durante esa época, creo que el hip-hop comenzó a llegar a un público más amplio en los Países Bajos. Es por eso que elegí esta foto.

Slick Rick

Durante mi primer concierto fotográfico en 2005, cuando le tomé fotos al rapero holandés Sugacane, Slick Rick no apareció. Nice & Smooth tocaron en su lugar. Esa noche, yo Había ido principalmente para entrevistar a Slick Rick y a tomarle fotos, pero hubo algunos problemas con la gira porque fue condenado por ser cómplice de un asesinato unos años antes. Paradiso tuvo que cancelar su show en el último minuto. Tomé esta foto 12 años y medio después del show cancelado, y es la última foto que tomé en Paradiso.

Última pregunta: ¿Hay algún momento legendario de Paradiso que no pudiste capturar?

Cuando Redman vomitó en una de las esquinas dentro de Paradiso y recogió una copia de seguridad después de eso, y cuando Ol ‘Dirty Bastard tocó en ese mismo año. Ol ‘Dirty Bastard hizo que todos se pusieran muy locos; la gente empezó a saltar desde el balcón. Todos se aventaron al público; pasaron muchas cosas raras en el escenario. El ambiente en los conciertos solía ser muy diferente de lo que es ahora. No era agresivo, pero sí sórdido. Hoy en día, todo es un poco más suave, que también está bien, por supuesto. Estoy muy contento de que la escena holandesa lo esté haciendo tan bien y me siento bendecido por seguir trabajando con la generación actual de artistas holandeses.

