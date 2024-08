Cuando el Mundial fija el ocaso de tu carrera

No existe terreno más fértil para el nacimiento de leyendas, héroes y mitos del deporte que la Copa del Mundo. Desde la mano de dios, hasta las gambetas de Pelé e inéditos sucesos que ponen al mundo en vigilia del próximo acontecimiento, el Mundial, no es otra cosa que un gran escenario que refleja de qué estamos hechos los hombres y por qué tipo de cosas vale la pena luchar en el deporte.

En el lado amable, el próximo contrato en un club de Europa está a un buen gol, un buen pase o dos tres remates certeros, en el caso de los jugadores. En el caso de los entrenadores y directivos saltos a la fama mundial por un gesto gracioso —como el festejo del “Piojo” Herrera ante Brasil o Croacia— son el pan de cada día. Pero las cosas no siempre son buenas: ese mismo escenario de leyendas también da espacio a los villanos, a los malos, o a los que, simplemente, tuvieron mala suerte con un penal o una tarjeta y pagan por el resto de sus vidas la ofensa que luego muchos hinchas olvidan, es decir, que son humanos.

Roberto Baggio

El astro italiano, “el divino” como solían decirle, vivió dos veces la derrota de su país en la vía de penales: primero, contra Argentina en semifinales en la copa Italia 90 y después, en Estados Unidos 94, en la final contra Brasil después de que el partido quedara 0-0. Lo que significó para Brasil convertirse en el primer tetracampeón del mundo se convirtió en una pesadilla para el jugador que, entonces, era considerado el mejor del mundo. “Fue el momento más duro de mi carrera, me condicionó durante años. Todavía sueño con él. Fue duro salir de aquella pesadilla”, escribió Baggio en su autobiografía Una puerta en el cielo. “Si pudiera borrar una imagen de mi vida deportiva sería aquella. Ese recuerdo se me ha quedado grabado”.

Después del funesto penal del Rose Bowl, la carrera de Baggio no volvió a ser la misma. De ganar el balón de oro, la Champions, la Serie A con el Juventus antes de marcharse al Mundial con 78 goles en el equipo, regresó al Milan donde tuvo una participación muy floja donde tan sólo metió 12 goles en tres temporadas.

Byron Moreno

El polémico árbitro ecuatoriano pitó en los octavos de final el partido entre Italia y Corea del Sur en el 2002, que acabó 2-1 a favor de los coreanos. El partido, según se dice, fue un robo descarado contra los italianos: Totti salió expulsado sin razón por roja directa y les fue anulado un gol válido. Apodado “el justiciero”, Moreno se convirtió en una celebridad del fútbol ecuatoriano por promediar, al menos, una tarjeta roja por partido durante sus 8 años como árbitro. Constantemente fue sancionado y apartado de la liga nacional ecuatoriana e incluso la FIFA abrió una investigación en su contra después de los resultados en el Mundial del 2002.

Después del Mundial regresó a Ecuador cuando al poco tiempo después fue cesado de manera definitiva del fútbol. Participó en una versión italiana del popular reality show “Big Brother”, donde no tuvo mucho éxito para finalmente ser arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York por tráfico de heroína, cargando 6.2 kilos del estupefaciente amarrado a su cuerpo.

El equipo de Zaire 74

En el Mundial de Alemania 74, Zaire era una de las grandes sorpresas para el torneo después de ganarle 3-0 a Marruecos para calificar, además de que significaba un nuevo horizonte para la historia del fútbol africano. Sin embargo, el entonces presidente de Zaire había llegado al poder por medio de un golpe de estado y buscaba, a toda costa, recuperar el pasado africano anti-colonialista después de la independencia de Bélgica. Los jugadores fueron tratados como realeza después de su victoria ante Marruecos y el presidente depositó toda la fe nacional en ellos. Al grado de que mandaron toda una legión de diplomáticos con ellos al Mundial y les regalaron coches antes de partir.

El problema, desgraciadamente, fue que no tenían la capacidad futbolística de competir en el grupo que les había tocado. Su grupo, conformado por el titánico Brasil, Yugoslavia y Escocia, desde el comienzo fue utremendo. En el primer partido cayeron ante los escoceses 2-0, luego frente a Yugoslavia 9-0 y ante Brasil 3-0. Uno de los momentos más hilarantes de la copa del mundo fue cuando un defensor zaireño pateó el balón antes de que fuera un tiro libre a favor de la verdeamarela. Lejos de ser evidencia de su falta de conocimiento, el propio jugador cuenta que fue una expresión de desesperación ante el entorno político amenazante y caótico que vivían. Lo que poco se sabe es que para esas alturas del partido el equipo de Zaire ya no podía darse el lujo de permitir otro gol. Su presidente, el dictador Mobutu, después de la catastrófica derrota ante Yugoslavia, amenazó a los jugadores que de perder por más de 4 goles ante Brasil, expandiendo la humillación nacional, no se les permitiría regresar a su país. El cuarto gol no cayó, pero se queda el video de la desesperación de los jugadores.

Braulio Luna

El mediocampista mexicano puede contar al Mundial de Francia 98 como el evento bisagra de su carrera. Después de haber debutado y posteriormente consolidado su carrera en los Pumas de la UNAM bajo el mando del técnico Tuca Ferretti, a su regreso del Mundial el jugador se enteró que ya pertenecía al América. Como si fuera un movimiento de traición con la afición, Luna recibió amenazas y abucheos constantes siempre que regresó al Estadio Olímpico cuando él nunca tuvo el deseo de partir de dicho equipo. Según contó, él quería volver dl Mundial como jugador universitario y, aunque era parcial al América, prefería continuar un año más en el club Universidad. Cuando el traspaso se realizó, el entonces director deportivo de los Pumas, Javier Jiménez había mencionado que el jugador quería irse del equipo, cosa que Luna después desmintió.

Gonzalo Higuaín

El delantero argentino no parece tener un rastro de suerte desde el fatídico partido que hizo en la final del Mundial Brasil 2014. Desde el minuto 20 del primer tiempo contra Alemania, el peso de la albiceleste fue demasiado grande sobre los hombros del “Pipita” y erró una clara ocasión de gol. Y desde entonces no ha podido rendir con su selección, comprobándolo con el altísimo costo que tuvieron sus fallas en las dos finales de la Copa América en contra de Chile. No obstante lo que sí logra en su club, donde anota a mansalva, a nivel de selecciones, su historia es cruel. El Mundial del 2018 lo pasó sin valor, ni gloria; prácticamente lo vio todo desde el banquillo con muy pocas entradas al campo.