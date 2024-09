Las manchas de vino son cosa del pasado con esta camisa

¿Vestir camisa blanca y beber vino tinto? Todos sabemos cómo resultará eso. Pero gracias a un nuevo invento, esas manchas permanentes de Merlot y Syrah serán cosa del pasado.

No, no estamos sugiriendo que uses un poncho de plástico.

Labfresh, una compañía con sede en Amsterdam, ha creado una camisa de algodón que afirma ser repelente a las manchas y olores. Dicen que la camisa usa tecnología patentada para bloquear fluidos y bacterias, evitando que éstos entren a la tela, haciendo que las sustancias sean fáciles de lavar con agua.

Entre los productos de comida y bebida probados en la camisa, Labfresh dice que la catsup, la Sriracha, el vino tinto y el aceite de oliva pasaron la prueba.

Pero aquellos comedores y bebedores descuidados aún no podrán relajarse por completo.

Labfresh lanzó la campaña en Kickstarter para iniciar la producción completa de la camisa apenas la semana pasada. Sin embargo, después de dos días, lograron alcanzar la cantidad meta.

Y es posible que haya más variedad por venir. En conversación con MUNCHIES, el cofundador Kasper Brandi Petersen dijo que la compañía tenía planes para expandir una línea completa de ropa antimanchas. Explicó que: «Si podemos ‘arreglar’ camisas, también podemos arreglar artículos más sencillos como calcetines y playeras. Nuestra ambición es tener una colección completa de textiles inteligentes, pero por ahora estamos enfocados en crear una camisa inmaculada perfecta».

Mientras tanto, mantente bebiendo vino blanco o lejos de tu amigo torpe.