Las mejores 50 canciones hispanoamericanas del 2018

La música que nos gusta dicta en alguna medida quiénes somos y nos pone irremediablemente en un punto del mapa sociocultural e histórico del contexto en el que vivimos. No es posible esquivar el maldito gusto musical, una necesidad tan básica como comer, descansar y tener cobijo. Y en nuestras sociedades, desde hace muchas décadas, resolvemos esta urgencia fundamental sobre todo a partir de esa institución cultural conocida como canción. La canción es una tecnología con un papel tan significativo en nuestras vidas como la electricidad o la penicilina. Y la fórmula “dime qué canciones escuchas, te diré quién eres” sigue siendo una aproximación exacta a, no diremos nuestro ser esencial, pero sí al menos a parte de lo que somos y dónde estamos. Más a final de año.

Bien podrías reducir la historia de la música a una lista de canciones y el relato no perdería consistencia. Cosa que no sucede con tal coherencia si, digamos, haces un recuento de artistas, disqueras, estilos, u otros productos como LPs, EPs, conciertos o videos. No, la canción reina suprema. Todo gira alrededor de ella. Bloques hermosos con los que construimos, no solo nuestra identidad, sino el pasar de los días, verdaderas medidas del tiempo moderno.

Así que sin más, abajo van nuestras cincuenta canciones favoritas del 2018 (más una), en orden alfabético de artista. Para no distraerlos mucho de disfrutarlas, sometimos nuestro ejercicio de reseñar cada una a la medida más justa: un tuit. Pásenle sin compromiso a lo barrido, que ya casi es navidarks.





Akapellah – “Como Mario”, prod. por Maffio

(Venezuela / República Dominicana)

Parteaguas en la carrera de ‘Pellah. Primera colaboración con Maffio que abriría el paso más importante hasta ahora para el venezolano. “Como Mario” me hace terriblemente feliz. Desborda buena energía y no hay nada mejor que buena música que libere eso en cualquier persona. Dios lo bendiga. ––Diego Urdaneta

Alemán – “Rucón”

(México)

Alemán se coronó como uno de los artistas más importantes de la década en español en 2018. El quinto corte de la segunda parte de Eclipse, disco imprescindible, es uno de los torpedos trapicheros más potentes del año. Y con su video quedó inaugurada la relación entre trap y Jesús Ochoa. ¡Ajúa pariente! ––Feli Dávalos

Alex Anwandter – “Locura”

(Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=-WY4zcUYYzo

Beats y teclados con aires de diva house noventero, arreglos de cuerdas con espíritu disco y una letra que describe el panorama desolador que Alex percibe de un mundo yéndose a la mierda, hacen de este lamento bailable una de las grandes canciones latinoamericanas del año. ––Ricardo Armas

Aterciopelados – “Dúo”

(Colombia)

Esta es la crónica de una relación de casi 30 años desde aquel 1990 en el que Andrea y Héctor decidieron darle vida primero a Delia y los Aminoácidos y luego a Aterciopelados. Es de lo más destacado de su disco Claroscura y un retrato poético de dos seres conectados astralmente. ––Sebastián Narváez

Babasónicos – “La pregunta”

(Argentina)

Un intenso beat electrónico, sintetizadores ochenteros, un bajo punzopenetrante y una letra desafiante, son los ingredientes de esta canción rara y oscura que saca a los Babas de la zona de confort hitera en la que llevaban años instalados para mostrar su lado más experimental. ––Ricardo Armas

Bad Bunny – “MIA” con Drake

(Puerto Rico / Canadá)

El conejo malo de Puertorro se juntó con el escorpión más venenoso de Toronto. ¿El resultado? Drake cantando en español el coro de “MIA”, alterando el orden mundial y agrandando aún más la leyenda de Benito Antonio Martínez. ¿La reflexión? “Yo soy tu Romeo, pero no tu santo”. ––Cristian Cope



Bandalos Chinos – “Vámonos de viaje”

(Argentina)

El track con el que abre BACH es una canción con la fórmula pop precisa para ser un éxito: Ritmo bailable, una voz aguda y sensual cantando sobre amor, algo de nostalgia sonora ochentera y momentos de éxtasis para que la gente salte de emoción en los conciertos. Un hit. ––Eduardo Santos

Becky G y Natti Natasha – “Sin pijama”

(Estados Unidos / República Dominicana)

Sin pensarlo mucho, Becky G y Natti Natasha lograron constituir una poderosa y sensual Carta Magna a mediados de 2018, la cual puede regir ––con todo el carácter erótico-político del caso–– los derechos de dos individuos que deciden quedarse en la cama y “Sin pijama”. ––Cristian Cope



Becky G y Paulo Londra – “Cuando te besé”

(Estados Unidos / Argentina)

Un track que no entra a la primera. Hay que escucharlo de fondo en alguna fiesta o bailarlo en el antro con tu Tinder-date. Ahí empieza a cobrar sentido: Becky G y Londra hicieron lubricante social que entra suavecito. Qué bonitos recuerdos deja. ––Gio Franzoni



C. Tangana – “Bien duro”

(España)

Cuando Pucho dijo “tirando billetes de cien, en un culo que no sé de quién”, I really felt that. “Bien duro” es la tentativa más descarada de C. Tangana de pegarse al reggaetón contemporáneo sobre una base de DLVP y nada, es un pinche temón. Avalado por la Asociación Hispanoamericana del Perreo Pesado y por las mamás de los doctores. ––Juan Carlos Ríos



C. Tangana – “Llorando en la limo”

(España)

Le tomó tan sólo dos años a C. Tangana convertir su proyecto solista en un cabernet sauvignon del trap en español. “Llorando en la limo” es un tsunami de beats lujosos montados sobre una producción impecable. Posicionándose como el Bobby De Niro de las listas en 2018. ––Gio Franzoni



Cardi B – “I Like It” con J Balvin y Bad Bunny

(Estados Unidos / Puerto Rico / Colombia)

Un virus. Sin parar. Una celebración a la música y raíces latinas con pocos precedentes. La consagración máxima de Bad Bunny y J Balvin como los artistas latinos más importantes del momento. Y la llave maestra para que Cardi B tuviese a su nombre una de las canciones más importantes del año. ––Diego Urdaneta



Cazzu – “Chapiadora”

(Argentina)

Cazzu debería tener su propio personaje de Street Fighter. Su súper poder: los bajos. Su arma más letal: rimas filosas sobre un reggaetón sucio con el que se vale trapear el piso con las nalgas. “Chapiadora” es el resultado de ese ataque letal por parte de la rapera argentina. Ahora a ti te toca gozarlo en el after. ––Gio Franzoni



CLUBZ – “Templos”

(México)

Un caramelo de menta que disfrutas mientras la vida pasa. Si esto fuera un ejercicio de hacer poetuits, así definiría “Templos”. El saxofón que se cuela entre las texturas lofi y los metales, hace que cualquier espera o ansiedad, se diluya. Incluso si llevas dos horas en el tráfico. ––Gio Franzoni



Crudo Means Raw – “La mitad de la mitad” con Mabiland

(Colombia)

https://www.youtube.com/watch?v=fWBxLiW9v14

Este fue el detonante de un efecto dominó que vendría a lo largo del año con Crudo. Si bien su carrera de MC ya contaba con un séquito amplio de seguidores, este tema lo disparó a otra esfera desde donde a ritmo de dembow sornero advierte frentero que no saben lo que les espera. ––Sebastián Narváez

Cuco y Clairo – “Drown”

(Estados Unidos)

El dueto del año en un snapchat musical. Young Juan Gabriel y Lil Rocío Dúrcal se conocen comentando un meme en Instagram y cantan este lamento de enamorados a la distancia. El amor moderno se escribe sentados en camas separadas y se graba en programas crackeados.––Marcos Hassan

Dakillah – “Act1tud”

(Argentina)

https://www.youtube.com/watch?v=bnPBWE80-L8

Tres minutos bastan para entender que en Argentina se está formando una artista de potencia mundial: ella usa la métrica como la Fuerza, vomita un freestyle incendiario para trabajarlo con obsesión y le sobra identidad y formas de transmitirla. ¿Algo más? Acaba de cumplir 18. ––Juan José Relmucao

Danny Ocean – “Epa Wei”

(Venezuela)

Danny Ocean pareciera darnos la misma pastilla todos los días pero vestido con ropas diferentes. Y es justo preguntarse, ¿nos gusta? Obvio que sí. Su nombre será recordado como pieza fundamental en el dominio del reggaetón. “Epa Wei” es otro día feliz en la misma relación amorosa. ––Diego Urdaneta



Diamante Eléctrico – “Rotos”

(Colombia)

En su momento más groovero, Diamante Eléctrico regresó con “Rotos”, el sencillo más sonado de su último álbum. El bajo y la voz de Juan Galeano se llevan todo el protagonismo de esta canción pegajosa y bailable que abrió un nuevo capítulo para el Diamante. ––Eduardo Santos

El Dojo Racing Team – “Sticky Mob”

(Venezuela / México)

La camada de samurais líricos y productores illuminati que están llevando la luz del rap venezolano a cuanto oscuro rincón exista, presentaron el primer asalto de El Dojo Worldwide, su álbum debut. “Sticky Mob” es velocismo puro, Need for speed: Edición Lou Fresco. ––Cristian Cope



Elsa y Elmar – “Culpa, tengo”

(Colombia)

El dembow contoneando sentimientos en vez de caderas, “Culpa, Tengo” le dio ritmo a quienes se encuentran en una relación en la que cargan con los problemas del otro y aún así salen mal, dando el momento perfecto en los bailes del año para enfrentar a los patanes y decir adiós.––Marcos Hassan



Fito Páez – “Tu vida mi vida”

(Argentina)

Nadie esperaba que una canción made in Piano Bar pudiese calar entre la gente pensante a día de hoy. No era necesario. Y a veces el arte tiene estas cosas: te golpea y cachetea cuando menos lo esperas. Fito Páez retrocedió su reloj biológico y escribió la mejor canción que ha dado en 15 años. Son buenas noticias. ––Diego Urdaneta



Fntxy – “Triste”

(México)

Con “Triste”, Fntxy redimensiona el romanticismo en el trap mexicano de forma redonda y atinada. Una oda al fracaso amoroso que funciona dentro del concepto del disco del que proviene, pero también como delicioso harakiri amoroso suelto a media noche. ––Ricardo P. Aguilar

Francisca y Les Exploradores – “Tan fuerte”

(Argentina)

Una melodía épica, poderosas líneas de guitarra y sintetizadores, la hermosa voz de Franco Saglietti y una letra que homenajea el empoderamiento femenino y la lucha por los derechos de las mujeres, son la base de esta inspiradora canción con potencial de himno feminista. ––Ricardo Armas

Girl Ultra – “Bye Bye” con Fntxy

(México)

¿Se acuerdan de esa forma de hacer canciones conversando que Pimpinela hizo popular en los 70, y a los cuales siguieron Marisela y el Buki, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, entre varios más? Pues volvió en forma de melcocha millenial, y de la mano de dos insignias del urbano mexicano, Girl Ultra y Fntxy, quienes reinventaron la fórmula en un r&B sad y suavecito. ––Juan Carlos Ríos

J Balvin – “Reggaeton”

(Colombia)

Juntar tres de los productores más destacados en la historia del reggaetón en un solo tema solo se le puede ocurrir a J Balvin. Homenajeando el legado de los pioneros del perreo, el colombiano se juntó con Sky, Tainy y DJ Blass para unir en un solo salmo al planeta entero: “Dios bendiga el reggaetón, amén”. ––Cristian Cope



Jesse Baez – “Siempre” con Álvaro Díaz

(Guatemala / Puerto Rico)

Para el tercer sencillo de Turbo, Jesse decidió cederle el volante a Álvaro Díaz. El resultado fue “Siempre”, un track despreocupado que suelta entre rima y rima un par de verdades a la yugular. Ideal para tu etapa de negación con tu ex, esa que parece ya duró para la eternidad. ––Gio Franzoni



Juanes – “Pa dentro”

(Colombia)

Si les gustaba el Juanes cursi y pop, su versión necia y reggaetonera, les va a encantar. “Pa dentro”, es un dembow con tintes de global bass, donde su letra totalmente atrevida y metafórica, explora el cuerpo femenino de una manera única. El video es una obra de arte. Punto. ––Sebastián Narváez

Juan Son – “Siento”

(México)

Una canción para sanar. “Siento” es hippie, honesta y anacrónica para bien. Juan Son recolecta la esencia del amor que le diera sentido a su obra de años pasados para regalarnos un manto de luz y belleza totalizadora. Su mejor canción en diez años. ––Ricardo P. Aguilar

Kali Uchis – “After the Storm” con Tyler, The Creator y George Clinton

(Colombia / Estados Unidos)

El romantiqueo que desprenden Kali Uchis y Tyler, The Creator es todo lo que este mundo confundido necesita en estos momentos. “After The Storm”, su más reciente coqueteo junto al famoso bajista de Parliament-Funkadelic, Bootsy Collins, es el agente de cambio idóneo para cualquier corazón herido. ––Cristian Cope



Karol G – “Mi Cama”

(Colombia)

Quizás no sea evidente para todo el mundo, pero lo de Karol G no es un reggaetón vacío y esta canción demuestra el veneno de una mujer empoderada, que se desliga del juicio machista del género. Aquí es ella la que dice “Tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche hay fiesta, pero tú no tienes traje”, duro y a la cara. ––Sebastián Narváez

Kidd Keo – “Touchdown” con Alemán

(España / México)

Alemán no fabrica hits como quien hace tortillas; conecta puntos con la base y colaboración que le pongan enfrente. “Touchdown” es la muestra del rapero más versátil y solvente de su generación. Y de paso nos muestra a Kidd Keo como una de las mejores mancuernas de Alemán. ––Ricardo P. Aguilar

La Plebada – “La galliza” con El Ezequielón

(México alv compa)

No es nada fácil incorporar un comediante a una pista de rap sin que esta se convierta en un chiste. En ese sentido La Plebada no solo logra hacer un track sólido con flow y humor, pero descubren el hilo negro en el sonido de banda norteña y trap. La mejor canción para fumar del 2018. ––Joey Muñoz

Lalo Ebratt – Mocca”

(Colombia)

90 millones de vistas en la versión original hicieron que J Balvin volteara a mirar este fenómeno y se sumara a hacerle un remix que hoy está cerca de lograr los 50 millones. Un clásico instantáneo que esperemos no se quede en un triste One Hit Wonder. ––Sebastián Narváez

LOUTA – “TODOS CON EL CELU”

(Argentina)

Un beat agresivo, un estribillo demente que dio pie a un original challenge y una tremenda interpretación vocal hacen de esta crítica de la era mobile una canción pegajosa de la que es imposible escapar y que tiene el sello inconfundible del showman argentino del momento. ––Ricardo Armas

Mala Rodriguez – “Contigo” con Stylo G

(España / Jamaica)

La entrada al reggaetón y el dembow para una de las grandes leyendas del hip hop en español es uno de los ejercicios más elegantes de pop en 2018. De ser rapera, ¿ahora ya oficialmente La Mala hace música urbana? Si se tratará de coros finos y temas bien pensados, sí, por favor. ––Feli Dávalos

Maluma – “Mala mía”

(Colombia)

Los haters siguen criticando y criticando, pero creemos que todos y cada uno de ellos tienen una canción de Maluma en su celular. Por más que F.A.M.E no haya sido el álbum explosivo que muchos esperaban, al pretty boy solo le bastó un sencillo para decirle a todos: “si te molesta, pues mala mía”. ––Cristian Cope



MexFutura – “La cabeza”

(México)

Una de las cosas más bonitas que dejó 2018 fue la unión artística de Denisse Gutiérrez de Hello Seahorse! con Dr. Zupreeme de La Banda Bastön, quienes se presentaron bajo Mexfutura con “La Cabeza”, una imponente catedral de barrotes mentales de la cual es imposible escapar en los seis minutos de cellos, vientos, bajos, scratches y ecos que dura el track. ––Juan Carlos Ríos



Mike Díaz – “Misión” con Fermín Sanchez

(México)

Como si tener a Mike Díaz escupiéndonos verdad y conocimiento no fuera suficiente, Fermín Sánchez de The Guadaloops se une al MC hidrocálido para crear un himno de liberación personal entre barras nutrimentadas de sabiduría y hooks hipnotiza-demonios que dan al clavo como cuarto track del nuevo LP de Phontenak, Renace. “Misión” me curó la ceguera espiritual y ni me di cuenta. ––Juan Carlos Rios



Nathy Peluso – “La Sandunguera”

(Argentina / España)

El jazz latino de esta argentina radicada en España fue uno de los detonantes más explosivos del 2018. Con muchos más recursos y fuerza creativa que la mayoría de los raperos ahí fuera, Nathy Peluso puso el punto sobre la i de identidad en uno de los temas del año. ––Feli Dávalos

Nicky Jam y J Balvin – “X”

(Estados Unidos / Colombia)

Piecito para la derecha, piecito para la izquierda. Con estos simples pasos, Nicky Jam y J Balvin lograron poner a bailar a toda la pinche galaxia a lo largo de 2018 con su hit de hits, “X”. La trompetica más hipnotizante en la historia del reggaetón, no te lo voy a negar. ––Cristian Cope



Nio García, Casper, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna – “Te boté” Remix

¿Alguien tiene el cálculo exacto de cuántas horas del día, cuántas noches del año, esta humanidad agobiada y dolida se la pasó escuchando el remix de “Te boté”? Baby, la vida es un ciclo y Bad Bunny, Ozuna, Darell y compañía nos enseñaron que lo que no sirve, no se recicla. ––Cristian Cope



Ozuna – “Única”

No sé a cuántos hombres y mujeres he visto bailando esta canción. No deja de sonar en ningún antro. Ozuna siempre da lo que sabe que la gente quiere en el 2018: perreo. No hay de otra. “Única” funciona de la manera en la que funciona cualquier salsa erótica: vas a bailar pegao´mi buen. ––Diego Urdaneta



Paulo Londra – “Adán y Eva”

¿Cómo evolucionar al reggaetón y trap sin salirse de las riendas de “música popular contemporánea? Todo lo que no se desarrolla, varía o altera está destinado a disiparse y morir. Paulo Londra con 20 años encontró el camino del pop del futuro cercano. “Adán y Eva” es del mejor pop que se puede hacer en el 2018. ––Diego Urdaneta

Rels B – “Diles”

2018 necesitaba un track para alardear, uno confeccionado a nuestra medida. Rels B nos dio “Diles”, un regalito para los irreverentes a los que les gusta el rap español y que como este rapero, trabajaron duro para romperla este año. Cuenta tu aguinaldo al ritmo de este rolón. Vas a ver qué frescura. ––Gio Franzoni



Residente y Dillon Francis – “Sexo” con iLe

(Estados Unidos / Puerto Rico)

A Residente le tomó tres minutos y medio resumir casi todas las razones en las cuales los humanos nos excusamos para obtener sexo. Una canción que puede resultar banal, pero que encierra algo poderoso y es que en el fondo este mundo de mierda, sería mejor si folláramos más. ––Sebastián Narváez

ROSALÍA – “MALAMENTE”

(España)

Bienvenidos a la canción culpable de desaparecer de la faz de la tierra el encasillamiento necio de los géneros musicales. Ha sido hermoso ver cómo los seres humanos toman y hacen suya esta canción: la perrean, bailan como si fuese trap, cantan despechados. Piedra angular para el futuro. ––Diego Urdaneta



Rubio y Gianluca – “La llamada”

(Chile)

Gianluca y Rubio son proyectos relativamente nuevos, uno sad trap, el otro pop futurista. Estos dos no tienen razón para mezclarse pero en una colaboración sorpresa nos entregaron una canción sui generis que muestra lo más fresco de Chile. ––Joey Muñoz

Trending Tropics – “Elintelné” con Wiso G

(Puerto Rico / República Dominicana)

Cyber merengue distópico. Aunque pareciera que no, Trending Tropics, sí tiene un discurso a veces crítico frente a esta era digital que nos tiene sumisos frente a un vicio del que somos dependientes. Aquí te lo inyectan con aguja, pero el mensaje es claro y es que estamos perdidos. ––Sebastián Narváez

The Guadaloops – “Cornelia”

(México)

La fusión musical del grupo comandado por Fermín Sánchez, Ferdinand González y Franco Genel encuentra uno de los picos de su carrera en “Cornelia”, una canción que suena a psicodelia inglesa, rock argentino, bedroom pop, jazz rap noventero y es en realidad su propio animal. ––Feli Dávalos

Bonus Track:

Lenin Ramírez – “Rolling One” con T3R Elemento

(Estados Unidos / México)

https://www.youtube.com/watch?v=aan9vCi2oi8

El futuro de la música y de la mariguana en un solo porro de OG Kush para el beneplácito de todos y uno de los temas que marcó el soundtrack de la redacción en Vice para el 2018, “Rolling One” es uno de los más acabados ejemplos del corrido verde: la nueva ola de adolescentes hispanos en EEUU celebrando su legado y el amor al sacramento rastafari con temones hijoeputas. ¡Qué belleza! ––Feli Dávalos

***

Para disfrutar mejor de nuestras canciones favoritas del 2018, hicimos una playlist en Spotify. Escúchala abajo:

