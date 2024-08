Las mejores canciones de hip hop en español del 2018

Continuamos con la segunda entrega de nuestro recuento del hip hop en español del 2018, después de una lista, como todas, incompleta y arbitraria, con 25 discos que nos parecieron indispensables para comprender estos doce meses, en términos de erre a pe. Ahora ponemos, igualmente en orden alfabético de artista, una lista con 60 canciones que tuvimos en alta rotación, que de algún modo terminan de completar el panorama trazado en la lista de discos.

El criterio es similar, canciones que aporten algo al hip hop en español, que tengan calidad y propuesta, que hayan formado parte de un diálogo público, que aporten a la narrativa local o regional del hip hop, que sean testamentos vivos de nuestro tiempo y de quien los hace.

Sin más, abajo van 60 canciones de hip hop que no deben faltar en ninguna playlist.

Acru – “Crow” (prod. 808GOD)

(Argentina)

Con su entonación nasal característica, el argentino rapea de forma desafiante, retando a que lo igualen si pueden. El color es sombrío, y el tono es del que se toma la molestia para recordar de lo que es capaz. Una canción rapera en forma y en contenido: pura competición. ––Santiago Cembrano

Adán Cruz – “Chances in the air”

(México)

Uno de los raperos más talentosos que ha dado México, el regio Adán Cruz, ha vivido unas seis, siete vidas en los últimos cinco años. Esta última va de tracks de rap pop de alto vuelo y es una de las grandes sagas artísticas del urbano en español. ––Feli Dávalos

Aerophon – “Salvavidas” con Juan Pablo Vega

(Colombia)

Esta faceta más dulce del ya veterano grupo bogotano los presenta rimando sobre el amor. Con notas de guitarra que dan colores de balada, Ruzto y Frank presentan, de forma sincera y profunda, al amor como un salvavidas que mejora a las personas y hace la vida mucho más llevadera. ––Santiago Cembrano

Aerstame – “LatinoAmericans” con Norick, Apache y Aczino

(Chile / Perú / Venezuela / México)

Quizás ahora como en ningún otro momento de la historia, América Latina parece estar unificada en muchos sentidos, incluyendo en ellos al hip hop, que nos reúne por el idioma desde Tijuana hasta Ushuaia. “Latinoamericans” es una celebración al one luv en voz de representantes sustanciales de las escuelas de Chile, Perú, Venezuela y México. ––Juan Carlos Ríos

Alcolirykoz – “La típica”

(Colombia)

Aguardiente, voladores desde un morro, calles cerradas y sancocho. Es diciembre en Medellín, y quién mejor para describirlo que los de Aranjuez. Sobre un sample de Rodolfo Aicardi, Gambeta y Kaztro nos invitan a una de sus fiestas donde las balas se confunden con la pólvora. ––Santiago Cembrano

Alemán – “Quién si no” con Muelas de Gallo

(México)

Los saiyajines de la Baja Sur se volvieron a juntar en la pista que da cierre a la primera parte del Eclipse, trepándose en una base tumbadita para pintar su raya con todos los demás competidores dentro de la arena. “Querer competirnos es correr detrás del viento, enfócate en el futuro el pasado y presente es nuestro”. Otro batazo del Winteam directo pa’ la calle. ––Juan Carlos Ríos

Arquero – “Chill” (prod. Vício Martínez)

(Uruguay)

Un misil g-funk del rapero nacido en Uruguay, pero educado en el rap en Sevilla, que empieza describiendo a Dios arrodillado vomitando su hígado. Pero el coro, como lo indica el nombre, es celebratorio: Arquero tiene todo lo que quiso, como licor y música, y está chill. ––Santiago Cembrano

Ayax y Prok – “Bañador y chancletas” (prod. Jrliske)

(España)

Con la mira puesta en unas vacaciones en Ibiza, el granadino describe de forma dinámica y sonora a un marroquí que vende droga en la plaza, un italiano que la consume; la velocidad de la canción superpone imágenes, como Ayax cantando Bella Ciao o el sistema que incita al odio. ––Santiago Cembrano

Bejo – “Sirope” con Akapellah (prod. Nico Miseria)

(España / Venezuela)

Chulería en bote es un concepto que tendría que patentarse. Si para algo sirve la tecnología, es para unir visiones, como es el caso de este maravilloso encuentro de las mentes. Dos de los más carismáticos raperos en español, en la unión de fuerzas. Se resbala como sirope pa. ––Feli Dávalos

Chuchú Bermudas – “Tropcial Haze” con DDA (prod. Oldtape)

(Venezuela)

Una cadencia perfecta en los versos que se derrite como miel en el cogollo californiano más ponzoñoso; así el lisérgico venezolano transplantado a Chile, Chuchú Bermudas, en otro himno de rap latino lofi callejero para merodear esquinas. Chuchú y Oldtape repitieron la fórmula de “TIRRO 98′” pero con DDA. Vainas buenas. ––Feli Dávalos

Crudo Means Raw – “No copio” (prod. Crudo Means Raw & The Colombians)

(Colombia)

https://www.youtube.com/watch?v=aNi_KtCNpNI

Detrás del dembow pegajoso y minimalista, se encuentra un manifiesto del MC de Medellín de cómo afrontar la vida en las duras y las maduras: dar las gracias, recordar a los que se fueron y dar cara a los problemas. La meta: encontrar tranquilidad en sus propios términos. —Santiago Cembrano

Crypy, Eptos Uno y Toledo – “Quelalegali” (prod. Tynoko)

(Costa Rica / México)

La sociedad artística Costa Rica – México que han formado Crypy y Eptos Uno a lo largo de este año en diferentes cyphers y colabos llegó a su punto más alto hace un mes cuando estrenaron “Quelalegali”, un track para invocar a Jah con un coro más pegajoso que wax empanizando el faso. ¡Quelalegaliquelalegaliquelalegalicen! ––Juan Carlos Ríos

Danger – “Estado mental” (prod. Bial Hclap)

(México)

A ritmo de boomtrap, una fusión orgánica de hip hop old school con trap rústico, Danger nos entregó a mediados de año “Estado Mental”. Otra cucharada de medicina despertadora que nos ayuda a entender la relevancia de la actitud como puerta para alcanzar el éxito personal. “Lo importante no es material, todo es un estado mental”. ––Juan Carlos Ríos

Dano y Big Deiv – “Copa América 91” (prod. LNS)

(Argentina / España)

https://www.youtube.com/watch?v=6eUqo-45dj4

Los raperos argentinos construyen acá una estética underground: drogas, sexo y hurto, como dice Big Deiv. Es un tema lleno de remembranzas que ayudan en los días duros, como el primo de Dano que manejaba un Fiat 1 en el que fumaban o cuando Maradona tenía la raya rubia. ––Santiago Cembrano

Delfina Dib – “Gato” (prod. Juan Grizales y Sebastián Gama)

(Colombia)

Un viaje entre la certeza y la duda que funcionan como fronteras del amor. Susurros que pasan a ser cantos a viva voz, así como Delfina viene y se va. Hay joyas de Swarovski y cueros de arándano. Es una canción de búsqueda, que encuentra emoción en esta más que en el resultado. ––Santiago Cembrano

Delirium Tremenz – “Vintage” con Nicolai Fella

(Colombia)

Recordar es vivir, y en el rap se vive y se recuerda a partes iguales. La primera experiencia sexual, el primer contacto con la música y el primer puño que dio la vida se recuerdan en este tema, como quien se sienta a tomar con los amigos y a dejarse llevar por la nostalgia. ––Santiago Cembrano

Dheformer & Ciclo – “Bugs Bunny”

(España)

El diablo acabaría rezando si hubiese vivido lo mismo que yo”, escupe el MC andaluz. Pesimista y cínico, Dheformer se lame las heridas y narra sus cicatrices mientras describe con ojo clínico la ciudad que decae entre drogas, indiferencia y la virgen María masturbándose. ––Santiago Cembrano

Faruz Feet – “Crashed”

(México)

Este tema ataca la poco explorada faceta de Faruz como MC capaz de instalarse y subir los pies sobre un beat de trap, desde donde es capaz también de cimentar su reputación como un escritor de rimas sesudas con doble filo. En este caso, elabora un ejercicio casi irónico criticando al trappa sapiens desde el propio 808. “Su skrrrt terminó en un crashed”. ––Juan Carlos Ríos

Flor de rap – “Inmarchitable”

(Chile)

Mucho tiempo había pasado desde que una canción no me jodía tanto emocionalmente como “Inmarchitable”. Esta es la realidad más real que vas a encontrar, punto. Una canción autobiográfica donde el rap vuelve a funcionar como desahogo de Flor: mujer, latina, que –al igual que muchas otras rosas y tulipanes– sigue prosperando entre el fango y el lodo de la putrefacción. ––Juan Carlos Ríos

Frank Lucas – “Michelle”

(Venezuela)

Sensaciones de un descapotable con la playa a un lado y la carretera vacía al frente bajo el sol. El venezolano recuerda a un viejo amor, y dialoga con ella, recordando lo que los separaba y los momentos más bonitos. “La duda tocó a la puerta y tú le abriste”, se lamenta. ––Santiago Cembrano

Gegga – “Blah” (prod. Ríal Guawankó)

(Venezuela)

Surfeando una dinámica línea de bajo, el venezolano explora distintos temas con su flow líquido. Gegga prueba su estatus de peso pesado del rap latino y se prepara para ganar la guerra. Su cátedra es implacable, como cuando critica a los que fingen ser de calle desde su cuarto. ––Santiago Cembrano

Guzman Uve – “U.F.O.”

(México)

La escuela de rap del sur mexicano sigue generando cada vez más frutos caídos de la frondosidad de sus selvas, siendo Guzmán Uve de Galaxia Cero uno de los más frescos en tocar la superficie. “U.F.O.” camina sobre un trabajo instrumental atroz de Mvrvin Be donde el MC de Playa del Carmen flota como marciano para darnos de beber agua de cascada purificadora. ––Juan Carlos Ríos

has$lopablito – “tm everywhere”

(Colombia)

El amor surge en lugares inesperados, como en un bus de Transmilenio abarrotado que favorece el contacto físico. El niño sensación del trap colombiano narra con ingenio esta situación, embelleciendo una dinámica que agobia a muchos cada día como el transporte público. ––Santiago Cembrano

Huba Watson – “Cocorí”

(Costa Rica)

Uno de los OGs del reggae y el hip hop en Costa Rica sacó un disco que pasó desapercibido para los grandes mercados, pero es gema: Lado B. “Cocorí” es el onceavo tema y podría describirse como una versión caribeña de “Doble imaginación” de Frank-T. Una radiografía del racismo que vive un niño. El CNN del que hablaba Chuck D sigue sano y fuerte. ––Feli Dávalos

Jam Block Jr. – “Respirer ma ville” (prod. Scam)

(Colombia)

Plasmar la ciudad en versos ha sido uno de los grandes aportes del rap a la música, y Jam Block Jr, desde Soacha, continúa con esta tradición. “Bajo el sol suachuno a veces ni pal desayuno”, dice, mientras va trazando un relato del asfalto frío donde el pasado no perdona. ––Santiago Cembrano

J. J. Pérez – “Tantos diferentes” con Matiah Chinaski y Franz Mesko

(Chile)

https://www.youtube.com/watch?v=MGC4p96t4p8

Dice un comment con sabiduría milenaria en el video de YT de “Tantos diferentes”: “Al que no le gusta esto no le gusta la comida de su mama”. Mierda real. Mejor reseña imposible. El debut del DJ de Mente Sabía Crú, Mono blanco, donde viene este tema como fractales y colibríes, es hip hop experimental alejado de clasificaciones que se sostiene por sí solo. Concentración profunda es el nombre del juego. ––Feli Dávalos

Jonas Sanche – “Mgrsq” (prod. Loostbeats)

(Chile)

Los tiempos difíciles funcionan como filtro: muestran quienes son pasajeros y quienes estará contigo siempre. Ahora el rapero chileno está triunfando, y lo acompaña el mismo equipo que estaba a su lado cuando “no había dinero”, le “dieron la espalda” y lo “dieron por muerto”. ––Santiago Cembrano

Lianna – “Saberse ir” (prod. El Arkeologo)

(Colombia)

En tres minutos, Lianna contempla una relación en la que ya no cabe; la recuerda con cariño y respeto, pero la conclusión es que debe alejarse de ahí. Con empatía y firmeza, se canta a ella misma, en búsqueda de la fuerza para alzar su voz y darse prioridad antes que los demás. ––Santiago Cembrano

Lou Fresco & Darko – “Hecatombe” (prod. Ríal Guawankó + Drama Theme)

(Venezuela)

¿Cómo diablos haces funcionar una canción de 7:05 minutos en el 2018? No hay manera. Es imposible. A menos que aparezca una obra maestra del rap latinoamericano y haga que dejemos de escuchar rolas de minuto y medio por un momento. No sé a quién habrán tenido que haber sacrificado para parir “Hecatombe”: pero estoy seguro que esas muertes valieron la pena. —Diego Urdaneta

Mabiland – “Club de la pelea”

(Colombia)

La vida es una batalla, contra uno mismo y contra los demás. Así lo plantea la cantante de Quibdó: se encomienda a su almohada y al espejo, traza una línea en el piso que separa a los que le son fieles de las intenciones perversas, ambiciones vacías y el copioso odio anónimo. ––Santiago Cembrano

Malajunta Malandro – “Soga” (prod. Sneed & Larsen)

(Argentina)

El más grande poeta que ha dado el trap hecho en español, un amo de las palabras callejeras que se le pegan como velcro y pelusas. En la “Soga”, Malajunta intenta otro paisaje de genuino barroco de bebida morada. ––Feli Dávalos

MC Ari – “IV Gatos” (prod. El Arkeologo)

(Colombia)

En vez de buscar multitudes, el cartagenero se contenta con rapear para los de siempre, los cuatro gatos que lo escuchan y lo acompañan. Reflexiona sobre cómo hip hop y estar borracho no es lo mismo, dónde está el rap real y la importancia de Dios en su vida por encima de todo. ––Santiago Cembrano

Metrik Vadder alias Playa Mata Fokas, Limbo Lowfi y Gordo Jazz – “La lleca” (prod. Beastie C)

(México)

Bajo el alias de Playa Mata Fokas, Metrik Vader invita a Limbo Lowfi y Gordojazz a cambiar barras como estampitas de Panini en “La Lleca” aka Lagunilla Dreams, una exhibición explícita de labia callejera. “Soy un buen cristiano, un muy marihuano / un mito en el barrio como los derechos humanos”. Amor a Beastie C en la producción y Raccoonin en la rúbrica. ––Juan Carlos Ríos

Mime871 – “Ramillete de nardos” (prod. Nacidos Bastardos)

(México)

El bardo del desierto coahuilense y uno de los más educados MCs de México, soltó este primer adelanto del Nudillos EP y continúa con una de las más elegantes e importantes sagas del rap underground mexa para la década en turno. Con el OG Nacidos Bastardos detrás, el viaje es insomnio de dioses para callar el monólogo interno. ––Feli Dávalos

Nfx y DJ See All – “True” (prod. Noise System)

(Chile)

El imperio en construcción de la H desde Chile con el rayo de esperanza para el futuro del rap verdadero de rap verdadero, y aclarando por qué la merecida fama de Nfx. Uno de los coros que más resonaron conmigo este año está en el cuarto corte de Demasiao’ rap, uno de los dos EPs que sacó Nfx este año. ––Feli Dávalos

Niña Dioz – “Tambalea” con Lido Pimienta y Ceci Bastida (prod. Captain Planet & Futura)

(México / Estados Unidos / Colombia)

Al ser una de las primeras femcees surgidas del rap en su configuración mexicana hace más de una década, y al declararse abiertamente gay en 2017, Niña Dioz ha pasado los años siendo blanco de olas y olas de hate que libera con el boom y el bap como válvula de presión. Eso es “Tambalea”, una lección para vivir libre de ataduras y críticas con la fe como cimiento. ––Juan Carlos Ríos

No Rules Clan – “NRS in da area” (prod. DJH & Vic Deal)

(Colombia)

La versión más karateka del rap colombiano. Barra tras barra, Sison Beats y Anyone/Cualkiera rompen el hiato de su crew y examinan la escena: unos se fueron, ellos se quedaron con su estilo estricto y sin concesiones. Son los mismos haciendo lo mismo: rap clásico de gran nivel. ––Santiago Cembrano

OCEÁNICA (Elio Toffana & Lou Fresco) – “Invisible” (prod. Dano)

(España / Venezuela / Argentina)

Elio Toffana y Lil Supa discuten sobre un concepto etéreo no nombrado, lo que no compra el dinero o la sensación de libertad después de una calada. Esa cualidad abstracta se extiende a lo largo de toda la canción, que nos deja reflexionando sobre qué es eso que buscamos o queremos. ––Santiago Cembrano

Original Juan – “Number Juan” (prod. AvenRec)

(República Dominicana / Venezuela / México / España)

https://www.youtube.com/watch?v=cUTZFtmeDi0

Derroche de talento y estilo por parte de uno de los OGs de esto. No hay nada complicado en este “negro de barrio” que “fuma a diario”: con elegancia, fluye y brilla. Recuerda que viene desde abajo y que trae los 90s de vuelta, a la vez que cuenta con el respeto de su vecindario. ––Santiago Cembrano

Pablo Chill-E – “Singapur” con Yung Beef (prod. Young Xander & El Ambidieztro)

(Chile / España)

Probablemente sea mucho decir esto pero, “Singapur” podría tratarse del feat definitivo del año. Dos nombres propios que marcaron 2018: Pablito desde Chile representando a la ShisiGang haciendo mancuerna con su par español de la PxxrGvng en una canción donde meten todas las referencias asiáticas posibles –sin nada y con todo sentido– en un wok de trap crudo. ––Juan Carlos Ríos

Pedro LaDroga – “Foll_arte”

(España)

📂LaDrogaLab

└📁Música

└📁Pedro La Droga

└📁 DRWNTSN32.exe

└📁Malas canciones

└⚠️ Esta carpeta está vacía

└📁 Virus infecciosos para poner en repeat

└📁Culto a la estética dentro del coito

└ Foll_arte.mp3 ––Juan Carlos Ríos

Plasma Nights (Dardd x Kenghis) – “Gold” (prod. Aku)

(México)

Si Blade Runner, Akira y Drive formaran un híbrido cinematográfico, Plasma Nights sería parte esencial de su banda sonora. “Gold” es la carta de intenciones más clara de Dardd, Kenghis y Aku, trinca regiomontana que le ha dado vuelta al diálogo con el trap para clavarse en otras dimensiones sónicas donde la noche y la materia digital romancean con el UK garage. ––Juan Carlos Rios

Phyzh Eye – “Buscando la manera”

(México)

El concepto general detrás del tercer disco en solitario de Abraham Sabino se ve retratado con simpleza en estos tres minutos de rimas como grupo de autoayuda que te mantiene en lucha. El instrumental flojito asiste la tarea de quitarse los zapatos, darle fuego a la bacha, y salir a la chinga diaria la mañana siguiente.––Juan Carlos Ríos

Rap Bang Club – “Pasaporte”

(Colombia)

La sola percusión invita a sacudir cada centímetro de carne que quepa en el cuerpo, y una vez entran los flows elásticos de Karin B y Pezkatore la fiesta está armada. El pasaporte sirve para abrir fronteras, y la música de Rap Bang Club para abrir posibilidades en el rap local. ––Santiago Cembrano

Rebeca Lane – “Obsidiana”

(Guatemala)

Como tema de apertura del LP, “Obsidiana” hace perfecto sentido al exhibir una cuidadosa panorámica de lo que vendrán los siguientes 25 minutos. Un volcán guatemalteco cantando a sus guerreras. Ideales del feminismo contemporáneo paseando sobre marimbas y bongos que se disrumpen por el trap y el incremento en intensidad del discurso. ––Juan Carlos Ríos

Rels B – “Buenos genes” con DELLAFUENTE (prod. Itchy & Buco, Antonio Narvaez)

(España)

Notas de guitarra y percusión con sabor a trap son el tapete de esta balada urbana. Más allá del mensaje, es para sentirse bien, celebrar esas gitanas con buenos genes que puede haber por ahí. Un ejemplo más del oído de Rels B para forjar hits de discoteca que suenen a él. ––Santiago Cembrano

Robot – “Llamadas perdidas” (prod. 6ixxx)

(México)

Aunque su hustle tiene ya varios años de trabajo, fue en 2018 que Robot logró ponerse la toga y el birrete con Chocolate Blanco, su segundo LP en forma, de donde se desprende “Llamadas Perdidas”, una entrega bien melosa con su toquecito funky soul para soñar manejando el descapotable a lo largo de la costa. Dr. Gonzo kind of shit. ––Juan Carlos Ríos

Sabino – “Ya quiero ver lo que me pone” (prod. Maxo y el Maestro Alex)

(México)

Este rapero de Guadalajara no necesita formar parte de listas como esta para confirmar su éxito. Pero la honra con el track más corto de los 60 incluidos. El tema es original y cumple con la máxima de tratar un tema universal de forma actualizada, una de las aportaciones clave del hip hop a nuestra sociedad. En su saga 2018 romántica, este tema y “Ya le bajó” son temas que estudiarán los sociólogos del siglo XXII para entender nuestra época. ––Feli Dávalos

Sison Beats/Nemesis – “High Lights” con N. Hardem (prod. AvenRec)

(Colombia)

Con códigos que referencian a Cypres Hill y Heltah Skeltah y un deliver suave en sintonía con el beat, el de No Rules describe su personalidad y sus gustos. Por un lado, criado en la escuela de rap estricto; por el otro, sueña con grandes luces, ganando y gozando a su manera. ––Santiago Cembrano

Simpson Ahuevo y Alemán – “Corre”

(México)

“En México la policía no nos defiende, nos acusa”, dice el inicio del video de “Corre”, una adaptación actual y regional de lo que fue “Cop Killer o “Fuck Tha Police” en su momento. Los dos exponentes del rap del Noro nos recuerdan que el abuso policial no conoce lugar ni momento en un himno para todos los placosos atorados arbitrariamente por la fuerza del sistema. ––Juan Carlos Ríos

Sousa y Álvaro Díaz – “OK”

(Puerto Rico)

Tras lanzar “¿De Dónde Llegaste?” en el verano, Alvarito y Sousa volvieron a unir fuerzas en septiembre con “OK”, track donde se ven condensadas de manera bien claras las cualidades del Fokin’ Díaz como letrista y cantante: frescura, gracia y estilo desde la Isla. ¿Es este ya uno de los temas referencia del trap en español? Mmmmmmmmmmm ok. ––Juan Carlos Ríos

Spvce Problems – “Chinchilla” con Fran

(México)

Inspirada en la película Frank –esa de Michael Fassbender usando una cabeza gigante de papel maché–, los Spvce Problems vuelven a prender el cohete para hacer valer su propuesta como una de las encargadas de sacar de la caja al hip hop mexicano, usando sintetizadores oníricos y una caja de ritmos poco nítida para mandar el trip a otra galaxia. ––Juan Carlos Ríos

Sr Pablo – “Trigo” con Luis7Lunes (prod. Thomas Parr)

(Colombia)

Un tema lleno de hambre y ambición, buscando conseguir un campo dónde sembrar y luego cosechar trigo; el trigo es un techo, un rincón apropiado, superar lo conseguido, vivir por los de uno. Rap en movimiento para los que luchan a diario por cumplir lo que se prometieron. ––Santiago Cembrano

T&K – “R.A.P.” (prod. LaTorreDelMilenio)

(Argentina)

Sobre pianos agudos, el argentino explica qué le ha dado al rap y que tuvo de vuelta. Consciente de sus sacrificios y de los alivios que da el rap, se reafirma en él. “Me trajo cosas y felicidad en cuotas (…) Me trajo respeto, aunque andaba con las zapas rotas”, cuenta. ––Santiago Cembrano

Tek One – “Calle ‘C’” (Pa Residente Calle 13)

(Puerto Rico)

En una de las más controversiales decisiones que he tomado en mi vida, puse a René en el primer casillero de esta lista. Tengo mis razones, pero me han hecho saber prácticamente todos los días lo errado de la decisión. Tek One hasta ahora ha puesto sobre la mesa el único argumento contundente en contra de quienes muchos consideran, no el mejor rapero de Latinoamérica, sino el mejor copión. ¯\_(ツ)_/¯. Como sea, “Calle ‘C’” es una cátedra de cómo rapear encima de un beat, cortesía de un OG del hip hop boricua y abona a una discusión que no va a terminar pronto. ––Feli Dávalos

Thomas Parr – “Zizou”

(Colombia)

Trap depresivo o como se define Thomas, “dolor audible”. Cada línea perfora y los pianos de fondo construyen un ambiente lúgubre. Como quien ha visto todo en vida y en muerte, el MC de Medellín afirma que un renglón nunca le va a quedar grande: ya tiene el universo en palabras. ––Santiago Cembrano

TSH Sudaca – “Sudacream” (prod. El Arkeologo)

(Colombia)

Hacer música cuesta y para consumirla la gente debe pagar. Así como nadie entra a un restaurante esperando comer gratis, TSH ––con un deliver novedoso–– hace un llamado a respetar la música y valorarla, incluso económicamente, para que así suba el nivel de toda la escena. ––Santiago Cembrano

Tino El Pingüino – “Cuando piensas en mí” (prod. Mezcalibur)

(México)

Franco Genel no suele hacer canciones expresamente sensibleras y románticas, pero cuando lo hace, lo hace mejor y de manera más especial que nadie. Ahí parte de sus clásicos: “Midori”, “Lejos” y “Asimetría Según Cardin”, donde ya podemos sumar “Cuando Piensas en Mí”, que sigue explotando la capacidad intrínseca de Tino de inyectarnos miel justo en el nervio.. ––Juan Carlos Ríos

Yoga Fire – “Ctrl” (prod. Trillhouse)

(México)

Conocido por ser el track que inauguró las hostilidades entre Homegrown y Never Die ––más por ser una paloma con un mensaje incompleto que por otra cosa––, “Ctrl” es una mirada por el retrovisor desde donde Yoga mira sus aciertos y tropiezos para recalar en el presente, donde ya deja claro que “una de las loqueras más relevantes del centro está en su ziploc”. ––Juan Carlos Ríos

ZetaZeta – “Fuera de alcance”

(Colombia)

Con la paz que dan los años y cosechar lo que se sembró, Ziro empieza una nueva etapa. Sobre un beat lento que evoca una película de vaqueros, recuerda cuando la vio negra y se aleja de los rayones y problemas previos. Con un flow novedoso, declara a su grupo como los más rappas. ––Santiago Cembrano



Para disfrutar estas canciones, hicimos una playlist con las que están en Spotify. Escúchala abajo:

