Las mejores canciones del rap mexicano en 2017

Las listas son ejercicios arbitrarios y reflejan el estado de ánimo y la circunstancia por la que pasa quien las hace. Dependen de muchos factores y tienen finalidades diferentes. Pero todas caen en el esnobismo, en la medida en la que pretenden afianzar esa cosa que llaman capital cultural a base de juicios que, por más que ambicionen ser objetivos, tienen como fondo el gusto de quien las propone. Y el gusto no es más que la encarnación de una serie de elementos sociales, biológicos y psicológicos que, en última instancia, nos hacen ser quienes somos. Inevitablemente te balconeas e, inevitablemente, quieren consolidar algo parecido a un poder. Soy consciente de que esta lista está hecha con mis posibilidades y que parte de lo que me hace ser quien soy. Sirva esto para decirte, querido lector, que no te claves si no estás de acuerdo, no hay objetividad en este tipo de ejercicios y si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo. Es más, probablemente si la hiciera en dos meses, cambiaría el orden y quitaría algunas y metería otras.

Y bueno, mencioné que las listas tienen diferentes finalidades. La de esta, que ya comienza a ser tradición, es calmar mi monomanía por el rap que se hace en mi país, sobre todo; y en segundo lugar, servir como un vehículo de su difusión y ayudar a enriquecer el diálogo público a su alrededor. Ojalá sirva sobre todo para lo segundo. Mi ideal es que todo el pinche mundo haga la suya.

Videos by VICE

Este año le pedí a varias personas que me ayudaran, mandándome sus tops. Con el fin de comparar y tomar sugerencias que no había escuchado. Quiero agradecerles profundamente que se hayan prestado a jugar conmigo. Fueron: Jin Beast, quien está preparando su regreso formal al rap (nunca se ha alejado de él, más bien ha estado elevando su chi en privado), y tiene bombas preparadas para soltar en 2018: todos las esperamos con ansia. Jars Man, uno de los nombres clave en el rap hecho en México, dado su papel como una especie de mezclador oficial de la escena (por sus manos han pasado una gran cantidad de hits que disfrutas). Sergio Sanches de @elblogdehiphop aka Young Sicario Digital, el nerd más especial del rap en el país, quien maneja las estadísticas como tú el control de la tele (es decir, en modo experto); Juan Carlos Ríos, colaborador de Noisey en español y productor general de Chess Box, espacio dedicado a la cultura hip hop; y Jorge Leal alias Beastie C, colaborador de Thump en español y beatmaker de avanzada de la CDMX. Le pedí a otras personas pero no respondieron al llamado formalmente, así que no las menciono. De todos modos, les agradezco mucho sus insights, su amistad y su complicidad.

Let’s go!

50. TurbioW – «¿Dónde está mi Ferrari?»

Este homie de Guadalajara es parte del netlabel Memorial MX y lleva poco tiempo abultando las filas del pantanoso universo del rap de SoundCloud. «¿Dónde está mi Ferrari?» (producida por Washi Hana) responde a la tradicional diatriba sobre la sed de éxito, de fama y de reconocimiento que cualquier artista nuevo y con talento debe sentir corriendo por sus venas como combustible para seguir adelante. TurbioW trae barras en el track y flows en el punto. Una canción de perfil súper bajo que debería haber rolado más y tiene todo para sonar en las pistas de baile y en la radio. TurbioW sacó otra rolita chida en el año, «Collares«.

49. Aczino- «Antofagasta»

Quería poner algo de Mauricio Hérnandez alias Aczino en esta lista porque es uno de los referentes más importantes a nivel Hispanoamérica del rap nacional, y tuvo probablemente el año más importante de su carrera hasta ahora en 2017. La leyenda más grande del freestyle a nivel lengua española ganó todo, incluida la final internacional de Batalla de los Gallos y la Batalla de Maestros Deluxe, y comenzó estos doce meses, al menos simbólicamente, con este freestyle grabado en 2016 en Antofagasta, Chile, estrenado en enero. El texto muestra las posibilidades de Mau fuera de las batallas (con todo y su scratch vocal al principio), las cuales, huelga recalcarlo, son tan grandes como el amor de Dios. Un saludo a Revolución Audiovisual.

48. Ruddi Nizz – «Dionisio» / «Simba»

Ruddi Nizz es una de las nuevas voces del rap en el país con personalidad y propuesta propias, apegado al trap espacioso, pachecón y lofi, pero con un diálogo profundo con otros estilos y un sentido del quehacer artístico desarrollado. Ruddi comenzó su relación con la música en Austin, Texas, donde vivió hasta ser deportado a México y desde 2012 radica en San Nicolás de los Garza, Nuevo León ( al menos eso dice su Facebook), desde donde ha estado sacando música regularmente. Hace pocas semanas también dijo que terminaba su etapa como rapper :( Este año sacó el álbum Lifestyle, y los dos primeros cortes son «Dionisio» y «Simba». En la primera unos sampleos de jazz y una voz cantando atrás y coros onda gospel hacen del intro producido por KiingR una bomba orgásmica de feel good como jazz experimental de los sesenta (pero en chiquito); y el texto es la apoteosis de este fumador profesional de weed. En «Simba», la exploración sideral es lisérgica y desenfadada, con un texto sutil donde el rey león está en busca de sí mismo en la jungla de su corazón.

47. Ace Hitter – «#ACEnberg + Oil n’ matches»

Una interpretación en tonos de trap indie del mito moderno que es Breaking Bad, seguida de una entrega clásica del estilo underground y hardcore de uno de los raperos más queridos en el sótano mexa. El michoacano Ace Hitter tuvo un año bastante ocupado, con un EP sin título en solitario, otro en colaboración con Beastie C, colabos sueltas y videos en solitario que fue soltando a lo largo del año. Esta rolita doble es depresiva y poderosa a la vez, y con el enojo usual de este rapero críptico, su acercamiento al trap es más afortunado que el de muchos que andan en el rubro 24/7. Música para gritarle al espejo, por parte de una de las voces necesarias del under nacionark.



46. Adán Cruz – «Cálmala»

Esta canción viene en La Hoja, disco que sacaron cuando Adán estuvo en uno de sus diferentes encierros, aunque no en la cárcel en este caso sino en rehab, por una relación que parece que se volvió incontrolable con las sustancias. La Hoja refleja esos estados de ánimo caóticos y es otro ejemplo del inmenso talento que tiene este regiomontano, una de las figuras clave del rap mexa en los últimos cinco años. «Cálmala» habla de su relación con el crack y la cocaína y cómo la mota le calma la ansiedad por consumir esas otras dos sustancias. O algo así. Es una canción poderosa porque es honesta y es un grito de auxilio. Además de ser un increíble tema de trap con la puesta en escena fragmentada que siempre pone Adán en su música. Dios bendiga su corazón hoy y siempre. Ojalá siga haciendo música chingona ahora que volvió a salir a las calles, porque es su vocación única en el Universo.

45. Lng/SHT – «Romcom» con Dromedarios Mágicos

El rapero favorito de tu rockero favorito es otro nombre clave para entender el jabonoso entramado actual de la música independiente en México. Una prueba indiscutible de que vender un producto honesto y ser fiel a una visión personal, rinden frutos. Claro, su carisma infinito ayuda, y su música conecta con una gran cantidad de personas que no quieren sentirse amenazadas cuando escuchan rap ni que las regañen, y que tampoco tienen necesariamente gran fluidez en temas de wordplays, punchlines y demás cosas que les gustan a los raperos (y de las que Gastón sabe un montón). «Romcom», la comedia romántica del originario de Cancún, tiene la fortuna de gustarle a toda esa gente fuera del rap. Estrenado en la antesala de su show en el Lunario, este adelanto de un disco de Lados B que prometió, es otra canción de amor (como varias en esta lista) porque el amor es, en términos estadísticos, lo único de lo que hablan las canciones. El chihuahuense Dromedarios Mágicos en el coro es la columna vertebral del tema. Y el video es alta poesía.

44. Sick Morrison – «A.D.A.»

Prax Pills sacó su placa homónima a este tema en noviembre, su primer material desde Verano Woodstock del 2015. «A.D.A» es una de las rolas más relevantes en la carrera del regiomontano: una crítica ácida e intrincada sobre las políticas de la escena del rap, y un texto autobiográfico donde habla del fracaso, la depresión, las expectativas y los sentimientos que giran alrededor de un quehacer en el que ha estado más de diez años y que a veces se siente más como una carga que un espacio para el crecimiento personal. La doble vida del artista independiente, entre lo que refleja a los demás y lo que refleja cuando se mira en el espejo. La canción es fuerte, y Prax se desnuda como ser humano y como artista, sin ser condescendiente: «Ser algo más que un Artista De Alquiler».

43. Ruy Qavallero – «Llorar por dentro»

Ruy Qavallero es una de las partes del grupo de Guadalajara Cantar de Siempre, uno de esos actos que deberían tener más impacto en la escena… si hubiera justicia. Son divertidos, tienen barras, personalidad, una bolsa de estilos y parece que no paran de trabajar y renovar ideas. Sacaron una placa este año, Baba. «Yanet García» podría fácilmente estar en esta lista. «Llorar por dentro» es un viaje de DMT, está producida por el mismo Ruy y es el primer adelanto de Pez Pecera, su placa en solitario próxima a estrenarse. La canción es una asociación libre de ideas y un ejercicio de autocrítica con un coro y un video que complementan la visión psicodélica. Me gusta porque es algo que solo pudo haber hecho él, no está imitando ni copiando. Otra rola honesta y compleja sin buenos ni malos pero sí muchas imágenes locochonas. Mahnattan Project tienen la cosa aterrizada: buen estándar de calidad y no se clavan en medirse la verga con otros raperos, hacen lo suyo. Seguro estudiaron letras y tienen amigos poetas.

42. Montebel – «Terror»

Montebel hizo un chingo de ruido a final del año con su TCE Mic Check de Cypher Effect, pero antes puso a circular este One Shot. Ambos tienen producción de Luzock y forman parte del Proyecto Marte, una guarida de raps chingones que se gesta en CDMX con varios MCs como Vi Lohe y Dracksman y el propio Luzock, y que van a sacar material de altura el próximo año, aunque ya han estado en esas desde 2017. Montebel tiene barras y flows, actitud y una mirada que te derrumba. En «Terror» no pierde lo femenino aunque tenga rudeza natural en los fraseos, y le tira a una hipotética MC, hablando de una realidad inmediata y de sus habilidades como Femcee. Ojalá siga creciendo una de las raperas chidas de la escena que, aunque tiene ya tiempo grabando, apenas comienza a ser notada fuera de los círculos subterráneos de CDMX.

41. Anestesia – «Ninguna» con Tino el Pingüino y Fermín Sánchez de los Guadaloops

Este año el proyecto en conjunto de Charles Ans y Gordo Fu conocido como Anestesia estrenó su placa 10 años después, cerrando un ciclo de una década para una de las sagas más exitosas de la música independiente del país. El disco está bastante agradable: puro boom bap feel good con tonos jazzy y letras cotidianas para chicos y grandes. Rap que no pretende y tampoco muerde, pero suena mejor que tú. Es el tipo de música que quieres ponerle a tu tía con el estereotipo del rap como Babo. «Año 7: Ninguna» es una canción con el tema universal del desamor, el privilegio de Fermín en el coro y un verso matón, porque no sabe hacer otros, del mejor rapero en activo nacido en CDMX. Poesía adolescente para morderse el rebozo en silencio. Y el beat que es la luna llena de octubre en tus audífonos, cortesía de Isaac H y complementado con guitarra, trompeta, rhodes y scratches. Ai nomás pa.

40. Serko Fu – «El asador»

En un beat del iluminado de la MPC Danny Brasco, el host de Batalla de Gallos y MC insigne de Caballeros de Plan G, Serko Fu, se conectó con el espíritu original del b-boy y estrenó su nuevo tema en octubre, adelanto de una placa que trabaja con Danny y que esperemos sea una realidad en los audífonos el próximo año. Una pequeña pero contundente exhibición de la escuela hip hop en su estado más puro en la unión norteña Comarca Lagunera-Monterrey. 16 barras y scratches, encima de drums neoyorquinos. No quieres más. «Nací en un hospital en Gómez pero fui a parar a Brooklyn/ Crecí escuchando Apache a Los Tigres a el Buki…» y ya estás en la peli con palomitas en la mano y el cuello quebrándose como accidentes en la carretera. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Ya prende ese asador.

39. Danger – «Sembrando laureles» / «Tras bambalinas«

El originario de Tijuana es una de las voces más importantes del rap nacional: utiliza su posición como una herramienta para despertar consciencias y generar puentes entre diferentes sectores de la sociedad y de la música popular mexicana. Y este año lo ha logrado con creces. El EP homónimo al track de arriba fue una de mis entregas favoritas del año, un pedazo de expresión artística inteligente, con capas, y un discurso universal. «Sembrando laureles» es Danger en una nuez: un relato del momento actual de su vida, contado a través de ideas complejas puestas de modo sencillo. Y su estética, por primera vez en su carrera, con un distintivo que hace honor a sus letras y su intención como gestor y conector de ideas y personas; además es una colaboración con los muchachos de la Pirámide Zulu, y tiene un sonido orgánico y mestizo. «Tras bambalinas» es otra reflexión del EP, en este caso sobre la doble vida del artista y el sacrificio personal que implica a veces ir a contracorriente y ser independiente en una sociedad como la mexicana; producido por Tato Atk.

38. Faruz Feet – «Vayas donde vayas»

El rapero de CDMX y uno de los nuevos integrantes del crew Never Die, tuvo un año importante en su participación en las batallas escritas y soltó algunas colabos matonas, demostrando su chi en el juego de los wordplays, punchlines y barras sucias. «Pirlo» con el angelino SyckSyllables; «No respeto» con Bizor (después de que se enfrentaron en batalla) y «La Solución» con Eps, más abajo en esta misma lista. «Vayas donde vayas» es un tema que soltó en solitario y muestra esa faceta de Faruz más íntima e intensa. Otra oda al desamor, una reflexión cerebral y profunda sobre sentimientos encontrados y el papel que juega una pareja sentimental pasajera en cierto momento de nuestras vidas. Es el tipo de texto que resuena con un universo súper amplio de personas, y a la vez cumple su función de despedida con la persona específica y nunca pierde su esencia rapper. El beat es del mismo Faruz (King Kong Beats, su sello), porque la necesidad lo obligó a enseñarse a rifar en todas las partes de este oficio. Y el arte de la rola, que completa la visión perfectamente, es cortesía de Soulone.

37. Vice – «Los dieciséis» con Phyzh Eye y Reno871

Vice es un beatmaker apegado a la escuela futurista, experimental y hardcore de su tierra, Torreón, y representa Belceblunt Records. Sacó una beattape este año que se llama Life Is a Vice y el track catorce es el de arriba. Phyzh Ey y Reno rapean con elegancia y habilidades abundantes sobre dedicarle tu vida al rap, sobre el estado de la escena y sobre el momento de su vida por el que pasan ambos. Las imágenes quirúrgicas de Reno y la reflexión libre de Phyzh se complementan como tierra y raíz de planta, en un tema que puede marearte si no tienes un pie bien firme pegado al suelo. La espiral de piedras que está en el arte de la portada del disco es una justa representación gráfica. Rap del desierto del futuro que no escatima en crudeza pero menos en nobleza.

36. Hood P – «Intro Skit»

Aunque este es un tema grabado en 2015, la rola está fresca como OG Kush conservada en frasquito de vidrio hipster. Tres minutos y medio de barras sin descanso directo desde Loma Linda, Naucalpan, con scratches vocales duros. El «Intro Skit» es el primer track del El EP Perdido, que literalmente estaba olvidad en un disco duro y recuperaron hace poco este par de paladines de la calle. Un tema en tu cara, directo y que sólo va de rapear, como debe de yes. Pura rap shit para rappers que te humilla como avalanchas de tuits odiadores en 2017. El tipo de violencia intelectual que hace que otros MCs se la piensen dos veces antes de entrar al estudio.

35. SXKRO – «Cristales» con Abocks & Bizor

Bizor demostró en 2017 que es uno de los mejores escritores que tiene el rap nacional. Participación en batalla que tuvo, demostración de habilidades infinitas como meditación profunda en la montaña que dio. Puta Bizor es nuestro Lucas Trotacielos pero piratón, levitando a cuarenta centímetros de la nieve. «Cristales» fue el segundo sencillo del primer LP del productor sabinense SXKRO de Azufre Squad. Bizor y Abocks son dos de los MCs de este crew con sede en Saltillo, de donde también son originarios. Así que «Cristales» es un asunto familiar. Abocks pone el coro y Bizor las barras: rap para andar en la ranfla o fumando en la esquina; reflexiones callejeras de un alma vieja en flows complejos como ecuaciones matemáticas. Póngase al tiro.

34. Mime871 – «¿Qué esperabas?» con Reno871

Encima de un beat atlético y que te castiga como padre alcohólico (cortesía de NS y A.M. Vicious y con producción de Nacidos Bastardos), el cuarto tema de la increíble placa 2017 del torreonense Mime871 L.I.B.R.E., es rap amargo como el hikuri en la boca, para cualquier época. Cada vez que Reno entra en un beat se genera un vacío perfecto entre mi piel y los vellos de mis brazos. Es como cuando viene el Tiranosaurio Rex en Jurassic Park y comienza a temblar el vaso de agua. Y acompañando a su hermano creativo, es como una danza astral de fuerzas oscuras y luminosas en el horizonte, como esas luces que titilan en el desierto. Ambos MCs del honorable 871 crew son de las voces más originales que ha dado el rap del país y ambas son siempre asombrosas. Sus estilos no podrían ser más diferentes, pero en conjunto es el balance de una violencia cósmica. Juegos mentales de caballeros Jedi.

33. Faruz Feet & Eptos Uno – «La solución»

Este tema es el primer adelanto de un EP que sacarán en conjunto el de Obegón, Sonora y el de Ciudad de México y cimenta su nueva asociación y el siguiente capítulo en la saga de Never Die. La combinación de ambos es fuego, rap como Jeet Kune Do, infalible y callejero, clásico y atemporal. Juegos de palabras, barras sucias y verdades del camino del samurai con ese sampleo vocal de Fermín IV afirmando lo obvio: Este par trae soluciones si de rap duro se trata. El beat es del chileno DJ Manuvers y los scratches de DJ Kay Fear: hardcore real y nocturno, como los ojos de un gato negro observando la maldad, debajo de un coche robado en el callejón de un fumadero.

32. Fntxy & Yoga Fire – «Bolt» con Dee

El año pasado se configuró uno de los equipos más especiales para el futuro de la música de banqueta del país, cuando Homegrown decidió encausar sus esfuerzos traperos en La Trampa Records y soltaron el glorioso e imperecedero tema de los phones (en el primer casillero de esta lista en su edición 2016). Desde ese momento, el tijuanense Fntxy y el originario de Ecatepec, Yoga Fire no dejaron de hacer ruido, con temas, presentaciones, colabos y, últimamente, diseñando ropa y tennis. Todos estos moves han sido ejecutados quirúrgicamente. Su racha de música actual es de vital relevancia porque es la que tiene el distintivo mexa y de ritmos actuales mejor logrado. «Bolt» es un tema en colaboración con Dee y el abridor de Wavy Super Latin. En «Bolt» el éxito es la misión, y se comparan, en términos de impacto en las calles, con el hombre más veloz del planeta. El beat es uno de muchos de Phynx en los que se han montado.

31. Rollie Tx – «Chuck Dorsey Pt. 2»

Un video genial con Rollie en la ranfla rodeado de chicas enmascaradas que sacan rayos láser de sus ojos y un beat tumbado como correr en ácido y en cámara lenta por la pradera con una sonrisa de lado a lado y una espiga de trigo en la boca, son los elementos perfectos para complementar el texto sabroso y calmado sobre el 614 aka Chihuahua. No cabe duda que Genocyde son de lo mejor que sucede por este lado del norte del país. Pachuco-futurismo pa volar a la luna. Esta rolita abre la placa 2017 de Rollie, Digital Rodeo que merece varias pasadas si te gusta la música despreocupada, original y que se clava en la textura. Pa los morros del norte, g.

30. Phyzh Eye – «La palabra» con Neto Reyno

Este es el primer adelanto de la placa en la que trabaja Phyzh en solitario, quien tuvo un increíble año con Trono Mob, girando como el acto abridor de Tino El Pingüino y sacó varias rolas matonas. Este tema, con beat de Dr. Zeta (Amenaza) les habla a todos esos elementos de la escena que critican pero no aportan nada y sobre todo a los que no ponen su dinero donde está su boca. La colaboración con un OG como Neto de los Soldados del Reyno es un gesto elocuente de la consciencia que tiene Phyzh de lo que implica ser un artista y mantenerse. Y la química entre ambos estilos tan dispares es un gran aporte al rap de del norte del país. Por si fuera poco el video dirigido por Vndls MX hace de «La Palabra» un tema súper redondo.

29. Dee & Yoga Fire – «Me ven mal»

Dee y Yoga Fire tienen un disco que sacarán el próximo año que se llama Historias del 55. Esta es una de las cuatro rolas que han dado a conocer, con un beat de Russel Beats. La canción reboza idiosincrasia chilanga y es una diatriba que recuerda el tema clásico de Nedman Guerrero «No digo que no me miren» (por lo que dice). Sin embargo, la propuesta de estos viejos lobos de mar tiene más colmillo y elementos, con Yoga burlándose de la banda que pasa demasiado tiempo preguntándose cómo le hace para andar tan bien si no trabaja. Un tema mellow y que pinta dedo a los odiadores.

28. Gera MXM – «Plásticos» con Teaam Revolver / «Si aquí estuvieras» con Santa Fe Klan, Jay Romero, Neto Peña y Lich Wezzy

2017 fue otro año en el que Gera MXM estuvo encima de este game, gracias al que probablemente ha sido su mejor disco a la fecha, Los niños grandes no juegan. «Plásticos» es el tema con el que abre la placa de 19 temas. Después de decir «Esta sí va con todo el odio mijo», se suelta en su estilo educado como doctorados en la UNAM a tirar barras atléticas y dejar un en claro como video un par de puntos. El tema es otra demostración de la aplastante personalidad y compromiso artístico que tiene uno de los MCs más importantes en México actualmente. Y «Si aquí no estuvieras» es un sencillo que soltó después, con varios de sus compas intentando lograrla en la música de esquina del país. Los cinco homies entregaron un tema sabroso con un coro para desgañitarse el cogote. Rap sencillo y en muchas partes del track incluso simple; pero lo que adolece en complejidad, suma en influencia. Música de cora que representa las calles. Pájaros Cumbia y JB Entertainment en el cantón.

27. Santa RM – «Click Clack» con Ill Máscaras

Una canción con sello y un discurso crítico, sin dejar de ser divertido, con un coro que se queda pegado y barras sencillas pero efectivas. Santa RM y Máscaras se burlan de todos esos gangsters de teclado, y de las mentiras que dice la gente cuando tienen un micrófono y le ponen rec a la compu; y lo hacen encima de un beat como si Antonio Banderas en Desperado se pusiera a jugar en la MPC (cortesía de Alka, Soundmic Records). El video de El Chiste es Hacer es el complemento perfecto de una burla a un mal endémico de la comunicación en redes sociales: hablar porque se puede. Se ven como bebés con su biberón muchos ahí fuera (la metáfora perfecta con la que termina el visual), y tal vez este par también pero son los primeros en burlarse.



26. Fume871 – «Cae la luna»

El más joven de los MCs del 871 crew se ha mantenido ocupado este año también, con varios temas de altura circulando en plataformas digitales (como «Quiero fumar» y «AM Vision«). «Cae la luna» es un aullido de lobo en la montaña, el coyote rondando por la noche del desierto, la rumba eterna del perro callejero. El tema lo grabó el año pasado y es uno de sus consentidos cuando se presenta en directo. El coro es suave pero mantiene ese hardcore de estos torreonenses y el beat de Vice complementa este dulce canto adolescente y vago como la chingada. Como gran parte de la música que ha puesto a circular, Cabezas Underground y Nacidos Bastardos está detrás de la producción. Rap porque sí para aliviar el alma.

25. Logan Hate – «The Shelter» con Dracksman y Hombre Verso

«The Shelter» es uno de los posse cuts del año y el tema con el que dio a conocer su placa de Lados B el Líder Supremo alias Logan Hate, Leftovers. Y como bien dijo Mixar en la reseña que salió en Noisey del disco, «Las sobras de Logan saben mejor que tu plato fuerte«. El rap del sur del país es uno de los mejores en la escritura de textos: cuidados, complejos, elevados, despertando consciencias y un reflejo del exuberante paisaje que los rodea. Este trío lo deja claro en «The Shelter». Encima de un beat de boom bap neoyorquino noventero, cortesía de Gese Da O y con cortes de Jihn Stalag, Logan, Dracksman y el Hombre Verso avientan barras disciplinadas y con mensaje como si fuera cualquier cosa. Rap con lo chakras alineados.

24. Pakbel – “o s u k c y p h a 2” con Drvgz de THR Cru2, Señor Marrano, Decko, Logan Hate, Santana Meléndez, Bizor Azufre y Ace Hitter

Después de Kéter y El Vato con Gotas, el científico de beats lisérgicos, empresario, jefe de Osuk Lab y grafitero de renombre de la Comarca Lagunera, Pakbel, entregó su nueva placa E l S a s t r e en diciembre de este año. Su cuarto track “o s u k c y p h a 2″ es otro de los posse cuts necesarios del 2017. La estética oscura y hardcore del beat es la cama donde tiran barras duras como enfermedades de ts estos siete MCs. Además, rapea gente de Morelia, de Tlacotalpa, de Saltillo, Coatzacoalcos, de Cancún, de Torreón. Una de las mayores virtudes de Pakbel es saber generar conexiones con gente de toda la geografía nacional. Rap duro sin otro propósito que hacer temblar a tu clicka. Chingón que Logan está en ambos de los mejores posse cuts del año.

23. Trono Mob – «Mi sazón»

Seguimos con los posse cuts. Trono Mob es el proyecto que queda del sello Trono Norte, o al menos es el único que se ha mantenido en activo bajo esta bandera, y tiene una exploración musical cercana al trap y ritmos actuales. «Mi sazón» es una rola para prenderle fuego a la fiesta, con Jozué, Phyzh Eye, 3PM (Trippy Mane), Famouz, Jay P y Yung Nezzy, intercambiando barras encima de un beat de 818th. Trono Mob, como dije hace rato, estuvo girando como el acto abridor de Tino El Pingüino, lo que los dio a conocer en directo con mucha gente que no conocía el proyecto. Otro video de Vndls MX en la lista.

22. iQlover – «Rider» / «No mercy»

Aunque llevan varios años rapeando, y el año pasado se dieron a conocer con mucha raza pendiente del rap del país, 2017 año fue de estos rappers de Baja California, Colima y Jalisco que se juntaron en Guadalajara y, bajo la bendición de Santa Suerte, se colocaron en el mapa y no escatimaron en sacar banger tras banger durante los últimos doce meses, ya sea en solitario o en alguna de sus varias asociaciones musicales: KingZoo, West Gold, Jamgle. iQlover es originalmente una parte de KingZoo, de Ensenada, Baja California y uno de los herederos más legítimos del sonido West Coast en la actualidad, en México o en cualquier to punto de la geografía mundial. Se nos olvida que Ensenada es Cali también, pero a estos weyes no. «Rider» es la clásica mierda West Coast que tiene más flava que fumar OG Kush tomando ICEEs, y que se les resbala a estos catrines de la calle como a ti pedos en el metro. Y «No mercy» también tiene ese flava, una de esas plegarias de la vida callejera que erizan la piel: realidad y estilo en tu cara y que hace que parezca fácil lo difícil.

21. Wk – «Sólo déjate llevar»

Wk es uno de los raperos que más me gusta del sur del país, con esa fórmula depurada de feel good y una obra súper amplia que empezó en 2010 con Rastro de Cenizas y que, con una estética en los beats que toma lo mejor del neosoul y lo mezcla con los nuevos ritmos del trap, encontró en su placa Síndrome del péndulo, una de las cosas más logradas para el rap mexa de 2017. En particular esta rola fue de las favoritas del año: un mantra para recordar, como dice esa frase medio cursi pero cierta, que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino seres espirituales teniendo experiencias humanas. Un sencillo y poderoso mensaje de esperanza y una oda a la libertad individual, para todos aquellos que tienen el valor de verse a sí mismos y quererse por lo que son. Y pues en vivo, está padre al menos una vez corear «Sólo déjate llevar» que los otros estribillos más tradicionales sobre culos y drogas.

20. Cromosapiens – «Me encargo» con Tocadiscos Trez

Otro tema con un mensaje positivo, vitalidad e inyección de energía, que es lo que buscamos muchas veces al escuchar música. Cromosapiens es un proyecto que nació en el seno Tres G, uno de los colectivos más importantes de Monterrey con años haciendo música con principios, produciendo eventos, haciendo radio y, gracias a JarsMan, quien hizo el beat de esta rola, mezclando buena parte de los éxitos que escuchas. Cromosapiens busca recuperar la estética musical y visual de la vieja y original escuela de Nueva York: Kurtis Blow es el referente. Disco funk para conectarte a la raíz y pasar un rato agradable como bailar en patines de cuatro ruedas. Puras bolas de disco en el corazón. El verso de Fito C es favorito y el coro hace sonreír hasta al más hater.

19 Fntxy & Yoga Fire – «Trap Talk» con Neelo

Wavy Super Latin es la placa 2017 que sacaron este par y «Trap Talk» el segundo tema del disco en esta lista. Yo creo que es el disco que más escuché en el año y varias de sus rolas podrían poblar también este conteo: «Intenciones«, «Backstage» o «Marihuana y Percocet«. «Trap Talk» tiene un coro como cantando boleros en la cantina, aullado con sentimiento por el joven Neelo, rapero nacido en Ecuador y criado en España desde los 12 años, y colaborador cercano de Kidd Keo. El tema es una reflexión sobre mantener la boca cerrada, sobre lo que dicen los demás y sobre lo que es el trap realmente. La fórmula de los tres encima de la codeina sonora de SHB es el fuego con el que puedes quemar la fiesta, no importa cuando leas esto.



18. Robot – «No salsa» con P. FLXWS

Otro tema donde el colectivo Jamgle tiene las manos metidas. Una colaboración con NWLA, donde el originario de Mexicali, Robot (West Gold y Jamgle), y P.FLXWS (NWLA), nacido en McAllen pero criado en Guadalajara, hacen alarde de lo bien que suenan juntos encima de un beat ganador cortesía de Osaka. Estos homies siempre sacan videos chidos, canciones desinteresadas y se nota a leguas que están montados encima de una ola súper especial. «No salsa» es un tema a partes iguales funky y vapeado, callejero y de súper lujo, nocturno pero expandido como el cielo de California; además es bien 2017 pero se siente atemporal. No pretende nada, solo muestra una realidad cotidiana, un carácter real y el momento que viven.

17. La Banda Bastön – «Solo como amigos» con McKlopedia

La oda al pueblo mágico conocido como Friendzone que es «Solo como amigos» se convirtió rápidamente en un clásico contemporáneo. El tema se siente como un ejercicio de compasión, un regalo para todos esos adolescentes que no saben cómo acercarse a la persona que les gusta, y se convirtió en la canción más escuchada del dúo decano del rap en México este año. El venezolano McKlopedia hace unas florituras como Bach en el órgano pero con sus flows delicados, y puso uno de los coros ganadores del año. El himno para esos soldados luchones de la secun, es otra demostración de por qué Luces Fantasma es el mejor disco de rap que se hizo en América Latina en 2017.

16. The Guadaloops – «Luminas»

The Guadaloops es uno de los grupos con más carácter en su sonido actualmente en México y un acto que ha sabido apretar las tuercas de su fórmula con el paso del tiempo. El único tema nuevo que sacaron en 2017, «Luminas», es uno de los más ambiciosos musicalmente que han lanzado, una clara exploración de nuevos lenguajes sonoros, pero manteniendo las referencias en el mismo trabajo anterior de la banda. La producción musical de Ferdinand González, quien también estrenó este año el debut con su proyecto Bicho Blanco, es prácticamente un ejercicio de diseño de audio, como soundtrack de ánime japonés: lisérgico y espiritual. Y la mancuerna de Fermín Sánchez y Franco Genel en las voces es cada vez más algo que damos por sentado, como los colores del amanecer o la salsa roja (sí, roja) en el taco de pastor, pero que nunca pasa de moda.

15. Sabino – «Los raros de la clase» con Lng/SHT

La escena del rap mexicano fue por mucho tiempo el hogar de un limitado paradigma donde solo cabían lo under o lo malandro o, en su defecto, lo bien pensante y político. Pero en 2017 ese modelo ya no funciona. «Los raros de la clase» es la primera colabo oficial entre los raperos falsos y es todo lo que soñamos. Una cachetada con guante blanco a los puristas del hep hap («Tenemos en común que no tenemos nada en común con otros raperos / y hay quien nos dice chacoteros»). Este tema es la orgullosa declaratoria de admitirse como MCs para los freaks, los nerds y los románticos («Ya sé quien soy, no estoy buscando identidad»). Una unión de referencias mutuas a otras canciones y momentos, coronadas con «El Sap Hop arruinó mi vida». Poesía para los outsiders que scrollean en Twitter. Además, tiene barras y punchlines en el sentido más estricto y una producción musical cortesía del capo de Inalcanzables Records Maxo (con el Maestro Alex), uno de los referentes más importantes para el rap real en México, así que no esté de odiador pa. Lo único malo es que no viene en el disco con el mejor título del 2017, el LP debut de Sabino, Yo quería hacer rock.

14. Robot – «Hallelujah»

Otro banger del laboratorio de Jamgle, auspiciado por Santa Suerte Music y parte de esa ola especial en la que están montados estos homies. Robot de Mexicali en particular tuvo un año donde puso sus cartas sobre la mesa y dejó claro que es uno de los rappers que representan el futuro de este pedo en México. Sacó muchas canciones y todas funcionan. El beat de Solo da masta en «Hallelujah» (con producción de Jamgle y scratches criminales de DJ Sonicko), es campeón con medalla de oro en tus oídos. Te manda a la verga como un padre que no te reconoce. Robot en el texto es otro testimonio adolescente y severo de las calles. Y valga esta canción para entender una regla básica de este game: Hacer nuevos estilos. De eso se trata la vida del artista callejero. Lo que está en juego es tu honor y tu posición en las mismas calles. Nadie hizo más en ese respecto en 2017 que este originario de Mexicali.

13. Jarabe Kidd – «Ch-Check»

El rap no tiene por qué sonar a nada pero si dijéramos a qué tiene que sonar, «Ch-Check» es una respuesta eficiente y puntual. Adolescente, libre, agresivo, elegante, real, autobiográfico, y súper putísima madre funky, callejero y con estilos como granos de arena en la playa. Más Jamgle y Santa Suerte en la casa, con un tema en solitario de la otra parte de KingZoo, Jarabe Kid (él mismo en el beat). Como decía en el tema de iQlover (el otro KingZoo, ambos parte de West Gold, junto a Robot y Poofer), el West Coast flava más suculento para el 2017 lo tienen estos cats. «Tamos rompiendo los bloques como Mario»: Sin pedir permiso estos compas reclaman lo que les pertenece por derecho propio, entrando por la puerta más grande y demostrándolo barra a barra y canción a canción, y todo con increíble calidad.

12. Eptos Uno – «Un momento»

«Un momento» es el segundo adelanto que Eptos ha dado a conocer de lo que será su debut con Universal Music, Hacer Historia, el cual es una pena que haya demorado tanto en salir. En «Esto» la quinta letra reclamó su lugar como uno de los más consistentes exponentes del rap clásico, en tu cara y directo. Y «Un momento» es una canción más cercana al pop y con uno de los coros más pegajosos y mejor logrados que ha grabado Eps. «Un momento» es un ensayo en tonos metálicos de la seducción y del juego a veces angustioso, a veces emocionante, del cortejo, de cómo nada importa sino dar el primer paso. La línea de bajo que sostiene todo el track es una nube en la que quieres quedarte a ver las estrellas.

11. Fntxy & Cozy Cuz – «Los plebes» / «Netflix«

El proyecto dedicado a Sinaloa, los corridos, los sombrerudos y los tacos de mariscos, que este par de activistas del trap, el Auto-Tune, el flexin’ y la codeína soltaron en octubre, también fue de las cosas especiales del año: un disco de trece rolas titulado A lo plebe. Además, fue el segundo disco en colaboración que hizo Fntxy en 2017, y ambos son propuestas sólidas, y adelantadas. Las espigas en la boca y las pick ups en el horizonte nunca se habían llevado tan bien con la música urbana, y es que Cozy Coz y Fntxy, aunque desde morritos se fueron de ahí (el primero a CDMX y el otro a Tijuana), nacieron en Los Mochis. Cuando encontraron esta conexión la decidieron explotar para fines creativos. «Los plebes» tiene un video de Go, y un coro como caramelo macizo y es de los tracks donde funcionó mejor este homenaje a la tierra de Malverde. Y la otra canción aquí incluida, «Netflix» es una piña colada en la suite de lujo del hotel de moda en la playa que se te mete como embrujo caribeño.

10. West Gold – «Holiday» con Akapellah

El combo de Poofer, Robot y KingZoo (iQlover y Jarabe Kid) atinadamente bautizado como West Gold, se dio a conocer formalmente con este tema. El mejor banger para disfrutar del verano que se hizo en la geografía nacional fue la conexión Venezuela-Baja Cali-Colima-Jalisco. La colabo de alto perfil dio la bendición adecuada. El gordo más funky del continente (y para muchos con toda justicia el mejor rapper actualmente en América Latina), es de los pocos raperos que también puede fluir encima de beats tan marcadamente West Coast como esta catedral de low riders y rucas en Impalas (cortesía de Xavi Guzman), y no sonar caducado ni ridículo. Esta es una canción para disfrutar el día y la noche, pasar un buen rato, pasear con tu gente, irte de fiesta, celebrar la vida. Y esa combinación de KingZoo cantando y rapeando y el intercambio de estilos con Akapellah, es vitamina para rappers.

9. Alemán – «Estilo y flow»

Este año fue de Alemán. Sacó las mejores rolas, estuvo girando por todos lados, hizo más feria que el resto, y con su carisma innato y su talento desbordado, terminó de apoderarse del juego. Alemalandro de Cabo San Lucas es un maldito fenómeno. «Estilo y flow» fue el primer adelanto que dio a conocer de su placa 2018 Eclip$e. Y la lanzó justo en el primer eclipse de sol para el milenio en turno. Ai nomás. La canción es una relectura de «Juicy», tema insignia de Biggie Smalls. Desde el coro de scratches vocales que proporciona Tocadiscos Trez, que utiliza esa rola de Biggie, el video donde aparece un dibujo suyo, y algunos de los flows de Alemán («Febrero del 90 / Salí de la placenta»), queda claro el homenaje. Y aunque parece que samplea ese mismo tema, en realidad Danny Brasco (encargado del beat y el mejor beatmaker en activo en México actualmente) tomó el break original de «Juicy Fruit» de Mtume, pero con unos sintes suyos y otro sample. Lo que realmente las vuelve similares, es la temática: la fundación del mito personal, la historia del camino de cero a cien, de tener nada a ser alguien, dejar un legado en la calle, ser un referente para millones de personas a tan corta edad, ser libre y haber decidido, como dice el tattoo en el cuello que se hizo Alemalandro este año, ser el patrón.

8. La Banda Bastön – «Haces mal»

«Haces Mal» es una canción para el momento más intenso de la rumba, como dice Mu en el primer verso: «locura sin fin». Esta oda velada al placer indómito que provoca el exceso de vitamina C, también es un tema sobre el desamor y ese tipo de relaciones co-dependientes que tanto nos disgustan pero a las que regresamos como mayates al foco. Rap de adultos con identidad latina, muchas capas, no sólo en la música sino en el coro, en los versos, en el video: bongoes y trompetas, dobles sentidos y caballos. Celia Cruz y Big Pun en chiquito. Este fue el cuarto video (por ende, sencillo) de Luces Fantasma que puso a circular el dúo de Baja California Sur y lo estrenaron el día que tocaron con sold out en el Teatro de la Ciudad en la capital mexicana y lo grabaron en Puerto Rico y México. Otro logro histórico del 2017 para el dúo con más experiencia en el rap mexa. No puedes joder con ellos.

7. Simpson Ahuevo – «Jaque mate»

Meditación Zen à la Jackass encima de otro beat que te doblega, cortesía de Danny Brasco. Música rap en sentido estricto, para que la fiesta aguda se vuelva crónica y la muchachada pisteando a las 3 AM sienta que son las 3 PM. Peladita y en el punto, para b-boys y para chicas de la Roma-Condesa a partes iguales, carismática y sin más pretensión que hacerte quebrar el cuello, para sacar ese pasito coqueto sin prisa ni pena, este sermón de música de parque, para andar en la tabla rolando por la city o para fumarte un árbol un sábado en la mañana, es el regreso de Simpson a su raíz más callejera, y el golpe más certero que el rapero de Hermosillo ha colocado, probablemente desde antes de «Come rap», el tema con el que abrió su placa 2014 El Morroeste. Además, el video para «Jaquemate» fue de los mejor logrados del año. los scratches son de Los Alan Anaya, el DJ oficial de Simpson. No odies y mejor sigue bailando.

6. Mime871 – «L.I.B.R.E.» con Fume871

La canción homónima al increíble disco 2017 de Mime es la segunda incluida en esta lista y otro de los temas que más escuché este año. Gran parte de la visión artística de Mime se resuelve en «Lo imposible busca razón de existir»: rap pensante y que te aporta ideas a tu vida y genera un diálogo profundo con tu persona. Pocas plumas se dejan ir tan recio. En «L.I.B.R.E» la muerte es continuación de la vida y lo que pasa arriba es igual a lo que pasa abajo. La proclama de ser uno mismo y rebasar los límites, elegir y disponer, vivir y dejar vivir; todo en términos de strictly hip hop. El coro de Fume es una pintura bellísima del corazón, y probablemente lo más cerca que estará un rapper mexa a Cerati, como si se le hubiera metido por unos provechosos segundos, y eso es mucho decir. El beat de Chimy Background es una cama de estrellas para esta plegaria del b-boy abriendo sus alas y enfrentándose a sí mismo. Y el video es otro de Vandals MX.

5. West Gold – «Bag of weed»

Esta es mi canción favorita de esta lista. Sencilla y sostenida en un coro que puedes tararear por meses y no se gasta, funciona igual para musicalizar un comercial de American Eagle que para musicalizar la escena final de una película de esas mega intensas tipo Terrence Malik. Es el tipo de canciones que necesita escucharse en otros mercados fuera de México. De nuevo Jamgle y Santa Suerte en tu área, con un beat de Solitario Mondragón. En esta ocasión, Robot y IQlover son los encargados de, alrededor del canónico e institucionalizado tema de fumar mota y traer una bolsa de weed con tus homies, entregar una explosión de intensidad y dramatismo que si te agarra en la cruda hasta te saca lágrimas. También deja clarito que no importa el estilo, estos compas lo doblan como origami.

No hay nada detrás, no es truco de magia. Pura profundidad y energía, el retrato del artista como joven rapero descubriendo su fuerza creativa. Una rola que es una bendición.

4. Tino El Pingüino – «Fractúbela»

Un cuarto vacío y una guitarra acústica son las premisas en las que se sostiene el primer tema que Tino El Pingüino dio a conocer de su placa 2018 Oslo. 9 gatos y 7 corderos, que no son suficientes para hacer multitud cuando el recuerdo del amor ronda como fantasma; y luego una legión de Tinos, porque lo de adentro se mezcla con lo de afuera y lo que está en el pasado puebla el presente. Una canción con un título tan caprichoso como «Fractúbela» (cualquiera puede entenderlo pero tiene candado, y solo preguntando sabrás a qué se refiere) se te cuela en el corazón. La representación perfecta del recuerdo que te acompaña siempre, como cuando las ojeras o parecer «jodido» es cool pero no cura ese dolor en el pecho. «Fractúbela» es uno de los temas más personales y mejor logrados en la carrera de Tino: un rollo medio bipolar y una canción que refleja el estado de ánimo 2017, como salir a correr en la mañana pero llorando y pegado a tu smartphone: contradicciones como punto de partida.

El video fue la primera colaboración de Fuerzas Básicas con el rap mexa. Y la música es el resultado de un proceso de muchos años, con un beat que surgió de una jam session entre Alonso Villagómez, Doctor Destino & Zaque y fue recuperado tiempo después. Mezcalibur se encargó de producirlo y mezclarlo para su ultima forma.

3. La Banda Bastön – «Barriobajeros» con Yoga Fire y Alemán

Esta canción es un tehuacanazo en la nariz, y una disección de la realidad nacional tan eficiente como el Laberinto de la Soledad. Una cátedra de imágenes raperas. «Un misterio dentro de otro, como una muñeca rusa» o «Fuegos pirotécnicos empezó el party / historias de sangre como en Sin City» por parte de Mu, pero todo su verso es obra de un artista que en lo que dice hay tanto como en lo que calla. Luego Yoga avienta el que tal vez sea el mejor verso que ha grabado: «Disparos al aire cada 15 de septiembre / no hay águila que pueda devorar a esta serpiente» y se sigue con una enumeración de males endémicos que hacen de la sociedad mexicana el infierno que es; con esa referencia quirúrgica a Buñuel, conectando la historia cultural del siglo XX mexicano con el pulso de las calles millennial (las más salvajes que ha visto el país desde la Revolución mexicana). Por último Alemán da una lección de flows malandros y es la cereza del pastel en un tema que son adolescentes en el separo fumando foco, pero también modelos en el baño del antro de moda inhalando coca fina: «Andamos arriba como espectaculares / mis homies buscando carteras y celulares» bien tumbado, y el cambio en «Boom shakalaka, clik, clak saca / todo lo que tengas o te escupe la calaca» para terminar con «Mira qué bello, hago que te alucines / mexicano firme, a la verga los chapulines».

El beat de Dr. Zupreeme también es otra muestra de su obsesión por el detalle y es crudo como sacar tubérculos de la tierra, violencia doméstica, terror en las calles de tu barrio. Luces Fantasma tiene varias canciones igual de increíbles que esta, como «I’m in la calle», «Oro», la homónima al disco, «Martes 13», «Cárcel» o «Miénteme más». Pero esta es la que, a mi gusto, renueva del modo más contundente la identidad mexa. Una canción que utiliza una buena gama de recursos en la producción, es altamente adictiva, y no se gasta por más que la escuches.

2. Alemán – «Tantas veces» con Yung Sarria & Fntxy

El segundo adelanto de Eclip$e fue una combinación certera de golpes en el quinto round, una plegaria depositada en el altarcito cumplidor, el capítulo que te deja intrigado de tu serie favorita. Y causó un revuelo que no necesariamente estaba pensado cuando fue publicada. «Tantas veces» se posicionó prontamente como el tema más importante que sacó el de Cabo San Lucas en un año donde, como mencioné arriba, dominó por completo el ecosistema del rap mexa. Tuvo la bendición de aparecer en el show de Old Man Ebro en Beats 1 Radio, lo que suma cantidad bárbara de puntos y habla de su magnetismo y poder creativo.

«Tantas veces» es un trabuco que te doblega desde que entra el beat, manufacturado por Taxi Dee (alias Fntxy), y es puro abuso de poder, cuatro minutos de síndrome de Estocolmo con un coro como el talismán que te metes en la bolsa y te protege en tu jornada: blindado. Un himno para las eras y una de las mejores canciones para uno de los raperos más importantes de América Latina actualmente, con el atributo de lo mexa, que en particular recuerda a los OGs del género, como Cypress o Control Machete, pero que también juega en una liga propia. Los tres versos son jugosos y cumplen cada uno a su estilo con una cuota abultada de flows, barras y rapeos duros. El colombiano radicado en España Yung Sarria es un complemento genial de la visión artística de Alemán, que junta lo mejor de las calles malandras con la alta manufactura musical, y el beat de Taxi Dee recuerda porque está en el cuadro titular de beatmakers del hip hop latinoamericano.

1. La Banda Bastön – «Hasta la muerte y después» con Konnan El Bárbaro y Smoky

Al rap se le exige que sea, según la trillada frase de la que el mundo entero se ha colgado de Chuck D (originalmente referida a la comunidad afro-estadounidense), el «CNN de las calles». Esta canción, más que el noticiero local, es el Truman Capote de las calles, esquina con Will Eisner. «Hasta la muerte y después» es un cuento corto: el relato de miles de muchachos en la realidad mexicana que terminan abultando las filas del crimen organizado, por falta de otra posibilidad en su realidad inmediata, contado desde que era niño y hasta después de su muerte. El trato de la primera persona es uno de los ejemplos más altos del relato de cuentos en la historia de la música popular mexicana. Luces Fantasma es un disco que se hizo en más de tres años, y el resultado se nota sobre todo en este tema: una crítica social y un cómic noir, un ejemplo de cómo rapear sin ser regañón ni caer en el autoelogio, y un homenaje a muchos géneros musicales. Tiene un coro donde cantan unos niños y la inclusión al principio de una de las leyendas de la lucha libre mexicana como un personaje del mejor Luis Estrada, (en la que también resulta la más grande colaboración entre el pancracio nacional y la música popular). Por último, Smoky al final redondea una canción perfectamente cinematográfica.

Cuando entra Konnan en su papel del jefe del negocio, solo hacen falta las palomitas. El tema dura casi ocho minutos y la mano maestra de Dr. Zupreeme te lleva pausadamente a través de cada uno de sus segundos. Dos canciones en una que hacen de este relato un círculo perfecto, con Smoky en la segunda parte entregando uno de sus versos más asombrosos. Los efectos de sonido que ambientan la historia y el beat épico y conmovedor, son cosas que solo pueden hacer artistas maduros, con una visión propia y que no esperan la aprobación de nadie. Las imágenes de Mu son desgarradoras: «Se quieren hacer los vivos yo los voy a hacer los muertos»; «Hoy me he quedado solo, soy la calle cuando llueve». La realidad de las calles de América Latina tiene en «Hasta la muerte y después» uno de sus más sentidos homenajes en la generación actual de artistas, en cualquier disciplina artística. Gracias a canciones como esta, es que Bastön es uno de los pocos actos de rap en México que logró rebasar la etiqueta de hip hop y posicionarse como un acto sin más etiquetas que la de música popular. Y a diferencia de otros de los actos de rap en México que también le hablan a millones de personas, La Banda Bastön hace productos mucho más universales y con la posibilidad de una vida longeva. No es gratuito que Homegrown esté en la cabeza de la cadena alimenticia del rap hecho en México. Ya pónganle video, pa.

Sigue a Noisey en Facebok.