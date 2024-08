Las mujeres buscan más porno duro y hardcore que los hombres

Artículo publicado por VICE Colombia.

Hay algo sobre lo que todos deberíamos estar de acuerdo: esas ideas de que a los hombres les gusta más el sexo, de que las mujeres son menos arrechas y de que el porno es sobre todo un asunto de hombres ya pertenecen a otra época. Una época lejana que debe quedarse en el pasado.

Lo triste es que probablemente siguen siendo muchos los que creen que eso son verdades universales: que está en la naturaleza de los hombres ser más sexuales que las mujeres, que las mujeres casi no ven porno, que no les gusta. Seguramente siguen siendo muchos —y muchas— los que cuando una mujer les dice que ella sí ve porno, que le gusta el sexo de todo tipo, el casual, el duro, el romántico, o que es más arrecha que su novio, digan: “usted es la excepción. Así no son la mayoría de mujeres”.

No, amigos, amigas, dense cuenta. En épocas en que el internet es sobre todo una gran red de porno, las mujeres también son consumidoras voraces y activas de todo tipo de pornografía.

Los datos lo comprueban.

En agosto pasado, PornHub publicó algunos datos sobre quiénes consumen en ese sitio web los videos de categorías “más extremas”, puntualmente las categorías de sexo hardcore y de sexo duro (rough sex). ¿La respuesta? Las mujeres.

En el caso de la categoría de sexo duro, las mujeres consumen este tipo de porno un 63 por ciento más que los hombres. Y las que más lo buscan y lo ven son las más jóvenes, las que están entre los 18 y 24 años. La siguen en menor proporción las que están entre los 25 y 34 años, y de ahí en adelante el interés disminuye con el aumento de edad.

Y en el caso del porno hardcore la cifra es incluso mayor: las mujeres ven este tipo de pornografía un 75 por ciento más que los hombres. Las mujeres entre 18 y 24 años lo buscan un poco menos en comparación con el “sexo duro”, pero las que tienen entre 25 y 34 se interesan mucho más por este.

Tampoco es algo nuevo: ya en 2017, en un informe sobre el consumo de los usuarios de PornHub en ese año, la categoría de sexo duro (rough sex) figuraba entre las categorías más buscadas por las mujeres, a diferencia de la lista de categorías más buscadas por los hombres.

Así que la próxima vez que usted o algún conocido suyo se atreva a decir que a las mujeres no les gusta el porno, o que solo les gusta el sexo tierno y romántico, haga el favor de cachetear al que lo dice o de cachetearse a usted mismo.