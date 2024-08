Las mujeres colombianas ven más porno en el trabajo que las de otros países

Artículo publicado por VICE Colombia .

Así es. O así al menos parece informar una encuesta que realizó la firma Kaspersky, en conjunto con la consultora de mercadeo chilena CORPA. Los datos están frescos y a la mano: un 19% de los hombres trabajadores de Latinoamérica hace una pausa activa en el trabajo, abre su página de porno favorita, y le da rienda suelta al placer individual, e íntimo, de ver a dos actores tirando. Perú es el país que tiene a hombres más arrechos e impulsivos en el trabajo, con un 26%, seguidos por países como Brasil, 24%, Argentina y México, 19% cada uno.

Videos by VICE

Quienes menos aseguran tener este tipo de conductas son los chilenos, 14%, y los colombianos, 12%. No es ese el caso de las mujeres colombianas, que les ganan a sus congéneres de otros países, ocupando el primer puesto con un 13% de las encuestadas. Y, contrario a los hombres, que no tienen una preferencia de porno específico, las mujeres colombianas prefieren ver en el trabajo el sexo lésbico.

En una entrevista que Pavel Castillo, gerente de la consultora chilena, le concedió al programa La Tertulia, de RCN Radio, el 41% de las mujeres colombianas (como dato adicional) declararon enviar con regularidad fotos íntimas a sus parejas, dejando claro, al menos en su sentir en la entrevista, que las mujeres de este país son abiertas respecto a estos temas. Estos datos no contradicen el último reporte de Pornhub, que dice que son las mujeres colombianas las que más ven este contenido en la región.

Hasta ahora, nada grave, pura gozadera.

Sin embargo, es medio obvio que mirar porno en el trabajo no es algo seguro. No es solamente el pudor y la vergüenza de que te descubran haciéndolo. Que te descubra tu jefe, de pronto: esas largas ausencias se debían a estar concentrando la cabeza en una actividad que es mejor dejar para la vida privada. Sino que, por supuesto, las páginas porno no son lugares del todo seguros: cualquier virus puede ser disfrazado de reproductor de video porno e infiltrarse en los datos de ese trabajo con el que soñabas y que ahora desperdicias.

Si hay algo peor que ser pillado viendo porno, debe ser peor ser la causa del desmantelamiento de tu empresa por estar viendo un video de dildos.

Pero bueno.