Las mujeres no sólo escribimos romance: una lista de autoras que debes leer

Empiezo con una pregunta: ¿cuántos escritores conoces?

No hace falta ser ávido lector para poder formular sin dificultades una breve lista de nombres reconocidos en la literatura. Han estado allí, autores de lecturas obligatorias para alguna clase, hasta en aquellos libros que leemos una y otra vez porque nos han marcado significativamente.

Ayer fue el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Se conmemora este día porque un 23 de abril, sólo que del año 1616, fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Tres escritores simbólicos de la literatura universal. La fecha fue motivo para que publicaciones en redes sociales hicieran recomendaciones o motivaran a la comunidad lectora para compartir sus libros recientes. García Márquez, Camus, Murakami, Lorca, Kafka, Borges, Tolstói, Poe…

Otra pregunta: por cada escritor hombre, ¿cuántas escritoras mujeres conoces? Tal vez aquí la respuesta sea menos inmediata y más breve. Sí, la literatura no tiene barreras y da la libertad de ser escogida por cada lector. Grandes obras han sido escritas por los hombres y muchas personas defienden que para lo libros no hay género, pero es innegable que la literatura (como en otros ámbitos) ha construido una barrera hacia las mujeres.

Y en México, donde el número de lectores ha reducido un 7.8 por ciento y sólo 5 de cada 10 mujeres y 4 de cada 10 hombres leen, de acuerdo con el Módulo de Lectura (Molec) 2018 del INEGI, la probabilidad de que el catálogo de escritoras conocidas aumente tiene un panorama complicado.

“Es importante replantearnos la idea de cómo leemos y a quienes estamos leyendo porque durante siglos las mujeres hemos vivido en este cuartito oscuro donde no podemos hacer lo que nos gusta en muchos ámbitos, pero específicamente en el arte. Hay muchas mujeres que están haciendo el trabajo intelectual que se necesita en este mundo para cambiarlo pero no se les da el merecido apoyo o respeto porque hay prejuicios hacia lo que hacemos y escribimos”, dice Alejandra Arévalo, acompañada de Andrea y Emilia.

Las tres pertenecen a Libros B4 Tipos, un colectivo de 14 booktubers de diferentes partes del país que se conocieron a través del internet y desde hace tres años son “amigas de la web”. Las inquietudes que las unieron están basadas en su propio aprendizaje dentro del feminismo. Graban sus propias reseñas, se presentan en ferias o eventos y juntas organizan maratones de lectura virtual con la principal intención de brindar difusión a la obra de mujeres en todos los géneros literarios.

Alejandra, Andrea y Emilia me contaron cuáles son las escritoras que están innovando —o en algún momento lo hicieron— y porqué es importante leerlas. Así que hicimos una lista de recomendaciones de las autoras que debes leer.

Los géneros que desconocemos: Svetlana Alexiévich

“Quiero hablar… ¡Desahogarme! Por fin alguien nos quiere oír a nosotras. Llevamos tantos años calladas. Décadas. El primer año, al volver de la guerra hablé sin parar. Nadie me escuchaba. Al final me callé”. Son las palabras que dice Natalia Ivánovna, soldado y auxiliar de enfermería a Svetlana Alexiévich, periodista y escritora bielorrusa Premio Nobel de literatura 2015.

En su obra por excelencia La guerra no tiene rostro de mujer, Alexiévich presenta una versión ignorada de la Segunda Guerra Mundial atravesada por testimonios y recuerdos de mujeres, específicamente aquellas que combatieron en las filas del Ejército Rojo. Por primera vez en sus vidas, sargentos, partisanas, soldados de infantería, francotiradoras, conductoras, enfermeras y demás reviven la parte no heróica de la batalla.

“La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan sólo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana”, escribe Svetlana en su libro.

Alejandra la considera una recomendación a título personal, aunque también se encuentra como las favoritas de Libros B4 Tipos. “Es una autora que ganó el Nobel pero más allá de eso, ganó el premio de un género que no se había premiado. Es una autora que le da voz a muchas mujeres, recupera esas voces perdidas que desconocemos. Hay comentarios de que las mujeres no son participantes de la guerra y no, otra vez quieren invisibilizar el papel que tenemos”, afirma.

Expresar con pocas palabras: poetas latinoamericanas

En Libros B4 Tipos existe una latente admiración y defensa de las escritoras latinoamericanas, principalmente las poetas. El colectivo afirma que actualmente una de las revoluciones del lenguaje poético está ocurriendo por parte de este tipo de escritoras. Una revolución que rompe con la idea de que las mujeres escriben desde lo rosa, el romance y los estereotipos de género.



Gabriela Mistral (primera mujer iberoamericana en ganar el Nobel), Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni son las tres recomendaciones de Emilia para comenzar a romper con la brecha literaria e ir más allá de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada” de Pablo Neruda.

“La gente debería darles oportunidad y ampliar su catálogo porque pasamos nuestra vida normalizando lo que leemos. Hay un sesgo muy interiorizado donde la gente asume que está recibiendo literatura por igual pero es mentira. La gente sigue leyendo más hombres, sin embargo, hay que buscar más autoras y entrar a nuevas narrativas”.

Para Alejandra, Emilia y Andrea la innovación de la poesía está en nuevas maneras de expresar emociones de mujeres que durante años permanecieron relegadas o silenciadas.

“Las autoras que menciona Emilia son importantes porque son poetas que están buscando transmitir las emociones de otra manera”, dice Alejandra para complementar la opinión de su compañera, “el problema cuando no leemos mujeres es que no entendemos cómo se comunican o cómo comunican sus emociones, y al menos la poesía es un género que te permite sentir con muy pocas palabras”.

Escribir de amor no significa menos: escritoras clásicas

Andrea hace breves intervenciones para hablar de autoras. Su recomendación tiene nombres conocidos como Jane Austen o las hermanas Brontë (Emily, Charlotte y Anne), sin embargo, asegura que a pesar de ser clásicas es necesario seguir leyéndolas porque durante siglos han permanecido relegadas por el género que escribieron.

“Debemos rescatar, por ejemplo, a Jane Austen que siempre la he visto relegada porque creen que solo escribe cosas románticas como si eso fuera un género menor, igual que las Brontë. Porque todas ellas en su tiempo rompieron los esquemas. Necesitamos rescatar a las autoras clásicas y no relegar a escritoras de novelas románticas cuando no es un género menor o algo exclusivo de mujeres“, explica Andrea.

Y al hablar de la literatura clásica de mujeres, ¿qué pasa con Sor Juana Inés de la Cruz?, les pregunto haciendo referencia a una de las poetisas mexicanas más representativas de la época novohispana.

“Sor Juana es tan mencionada pero tan poco leída. Es de las autoras que todos mencionan y entra en la lista de los hombres te dicen que sí leen mujeres, igual que Virginia Woolf. Es de las más mencionadas pero poco leídas, nos falta mucho recuperar las voces, siento que tuvo suerte en el sentido de que la tenemos en el billete de 200 y todo mundo conoce la redondilla de ‘hombres necios’ pero aún así hace falta entenderla más“, propone Alejandra Arévalo.

Para conocer otros temas: las nuevas letras

“Le decían la Bruja, igual que a su madre: la Bruja Chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la Bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos…“, así es el inicio del segundo capítulo de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, una de las escritoras más leídas y recomendadas desde su publicación en 2017.



Un libro que habla de la violencia estructural en los pueblos a partir del asesinato de una mujer, una bruja. Melchor es una nueva propuesta para contar otros temas. Casas Vacías de Brenda Navarro y Su cuerpo dejarán de Alejandra M. Vázquez también entran en esta lista. La primera abordando temas como la desaparición y la maternidad, mientras que la segunda habla del trabajo del hogar no remunerado de las mujeres.

Andrea, Emilia y Alejandra citan a Fernanda Melchor, quien menciona el papel actual de las mujeres escritoras como una apuesta a todo donde ya no hay nada que perder, es decir, no existe la probabilidad de no ser leídas en un contexto de poca visibilidad que lleva años en lucha.

“Ojalá le den la oportunidad a todo lo que se está escribiendo sobre temas diferentes que no se habían dado como la maternidad, el cuidado, el trabajo doméstico. Hay que darle una oportunidad a esta temática porque están allí” comenta, Alejandra, “definitivamente necesitamos nuevas perspectivas de la maternidad, al menos para entender qué está pasando con nosotras“.

@NoSoyPatty