Las mujeres rescatistas del terremoto en la CDMX

A dos semanas del sismo las cosas en la Ciudad de México parecen volver a la normalidad. Sentado en el metro observo las miradas de las personas con las que comparto este viaje y nos saludamos con una media sonrisa de solidaridad. Ahora somos un poco menos desconocidos, somos millones de personas que han compartido el único dolor de ver las certidumbres caer, que se han abrazado fuerte entre desconocidos y que nos hemos ayudado sin descanso.

En Álvaro Obregon 286 la emoción y las ganas de ayudar no decayeron. Las brigadas de rescatistas se turnan y colaboran con mucho respeto. En un comentario escuché decir que a estas mujeres que se subieron a hacer un trabajo de hombres les deberían dar un premio. Hablan de las mujeres rescatistas.

Videos by VICE

ANA ROSA LORENZO, CDMX, RESCATISTA, TOPOS

VICE: ¿Que haces además de estar con los Topos?

Ana: Cada quien tiene su trabajo por fuera. Me dedico a todo lo que es limpieza y áreas verdes. Amo mucho a mi ciudad y siempre estoy haciendo algo para su gente.

¿Has viajado a otros países?

Yo no, pero mis compañeros sí. Igual me encontré muy bien trabajando con los japoneses en el multifamiliar de Tlalpan. Me parecieron muy organizados, tienen una logística muy buena y creo que con ellos aprendí mucho. El respeto entre nosotros es la base de nuestro trabajo, tanto hombres como mujeres. También en otros países nos han apreciado mucho.

¿Hasta cuándo vas a seguir?

Hoy entré a las siete de la mañana, llevo 12 horas y voy a seguir hasta que me de la energía y el tiempo, porque aquí tenemos turnos. Todos queremos ayudar pero también hay que descansar. Estamos trabajando en un «mazapán» que en cualquier momento se puede caer con nosotros adentro.

¿Cuantos Topos hay trabajando ahora?

Somos 15 Topos además de otras agrupaciones que vienen de España y Corea del Sur, bomberos del distrito y de otras partes del país. Somos muchos. También mi esposo está trabajando.

¿Como te sientes?

Ahora con ganas de ayudar, en el mismo tiempo estoy buscando demostrar que también las mujeres podemos ayudar en cada ámbito, en las labores pesadas o de riesgo como en mi caso. También somos mamás y quizás esto nos de más energía.

Me siento muy agradecida con el pueblo de México. Que mientras estamos ahí arriba nos están fortaleciendo con sus víveres y con su apoyo. Gracias por todas las palabras de aliento y dibujos de los niños que llegaron a nuestras manos. Yo también tengo hijas y nos da fuerza a seguir el hecho que los niños nos digan: «sigan adelante».

SHARON TERÁN, CDMX, VOLUNTARIA CIVIL

VICE: ¿A que horas entraste hoy?

Sharon: Desde las diez de la noche de ayer, llevo 19 horas. Nuestros turnos son un poco complicados, pero es para un bien mayor. A partir del temblor he estado trabajando en diferentes lugares, en Eugenia, por ejemplo, y en los centros de acopio. He ido también a Morelos. En cada lugar donde he ido se me quedó una cicatriz por las cosas que antes estaban, por todo lo que se ha perdido. Queda también una cicatriz en la ciudad y en nuestros corazones porque nosotros caminamos por estas calles y las vivimos. Ahora se siente una impotencia por las personas que están ahí adentro, quisieras sacarlas ya para que sus familiares paren de sufrir.

¿Como mujer sentiste alguna diferencia en las relaciones?

De repente son muy sexistas o también te juzgan por cómo te ves o te vistes.

¿Que vas a hacer despues de esto?

Voy a buscar que se generen más espacios y que las nuevas construcciones tengan un seguimiento y una pauta. Muchos de los edificios que se han caído es porque había cosas fuera de norma o que han sido modificados. En la fabrica textil, por ejemplo, el peso de la tela y el papel ha hecho que cayera el edificio, además había demasiadas personas en un inmueble pequeño.

¿Cómo debemos actuar en caso de un temblor?

Si en 15 segundos no logras salir, consíguete algún filtro para la boca y escóndete en posición fetal bajo algún objeto fuerte que forme un triángulo encima tuyo. Taparse la boca es muy importante porque no tener sedimento y polvo en los pulmones garantiza dos o tres días extra para poder sobrevivir antes de que llegue el rescate.

¿Qué sientes al estar aquí?

Me da impotencia aunque hay mucha gente que apoya. La sociedad se está organizando y por primera vez hemos visto que nuestra ciudad y nuestro país no necesitan de un gobierno. Entre todos nos estamos ayudando: hay vecinos que llegan con comida haciendo que podamos aguantar la jornada; los niños que nos agradecen con dibujos; las brigadas internacionales que tienen otros conocimientos y equipos y se lo agradecemos porque sentimos en el corazón esta ciudad y sentimos empatía con el otro. Creo que ahora tenemos que tomar el control de muchos espacios.

MARÍA DE LOS ÁNGELES RUIZ, CDMX, RESCATISTA, TOPOS

VICE: ¿Cuando llegaste aquí?

María de los Ángeles: Estábamos en la emergencia de Oaxaca, donde hubo otro sismo. Nos mandaron aquí el día 19, llegando el 20 por un problema con la ambulancia que nos traía. Aquí no hay nada que nos diferencie. Todos estamos desde la madrugada durmiendo por ratos en donde se pueda, no hay distinción de genero o edad. Así pienso que tiene que ser. Estamos viviendo un México realmente unido, así como lo quisimos desde siempre. Que desgracia que tengan que pasar estas cosas para que la gente se una.

¿Ha sido fuerte emocionalmente?

He dejado las emociones a un lado. Si los compañeros te ven débil te apartan, pero seguramente lo más fuerte fue en las pruebas de sonido y cámaras térmicas en el multifamiliar de Tlalpan. Cuando gritan «¡hay vida!» sabes que hay alguien ahí esperándote.

Aquí vamos a seguir hasta que saquemos la última piedra, aproximadamente una semana más. Luego tomaré un poco de descanso para pasar tiempo con mi familia, abrazarlos mucho y dejar a un lado lo material, que no es nada importante.

ZURI NAVANI GARCIA, CDMX, RESCATISTA, TOPOS

VICE: ¿Habías hecho voluntariado antes?

Zuri: Sí, soy paramédico, estuve en Cruz Roja. Ahora me pasé a los Topos, donde además de cursos como paramédicos, también nos especializamos en rescate en espacios confinados. Aprendemos a usar herramientas como taladro, esmeril o cortadora para concreto.

¿Cual fue tu turno?

Entramos a las 11:00 PM de ayer, salimos a las 3:00 AM y volvimos a entrar a las 6:00 AM para salir a las 3:00 PM. Aquí no hay distinción de sexo. Entras a trabajar y te espera lo mismo que los demás. A esto vine, a ayudar, no a quejarme.

¿Cuál ha sido la cosa más fuerte a nivel emocional que viviste?

Cuando estábamos en los multifamiliares de Tlalpan había varias personas con vida atrapadas. Pedimos que todo el mundo guardara silencio y metimos el equipo de audio para amplificar los sonidos bajo los escombros. Nunca se me va a olvidar cuando escuchas golpear la pared u otros ruidos después de decir: «si me escuchas haz un ruido, llora, rasca. Ahora». Ahí sabes que la vida de estas personas está en tus manos, puedes hacer algo para ellas.

PAOLA DELFÍN, CDMX, VOLUNTARIA CIVIL

VICE: ¿Qué es lo más fuerte de tu labor?

El sufrimiento de los demás. En este lugar no sé si pudieron rescatar gente, está muy complicado.

¿Como mujer cómo te sentiste?

Siempre hay que luchar con esto, es un poco raro que hasta en estas situaciones pueda existir una división.

¿Cuál es tu tarea aquí?

Cargar las cubetas con las piedras, igual que todos en mi brigada.

¿Qué sientes en el momento de estar trabajando encima de los escombros?

Trato de no pensar mucho, para poder ser mas eficiente y no hacerme ganar por las emociones, aunque está difícil. Siempre pienso que si algo me hubiera pasado me gustaría que la gente estuviera ayudándome.

LUISA RIBERO, CDMX, IBEROMED VOLUNTARIOS

VICE: ¿Cuál es tu trabajo aquí?

Luisa: Coordino a todos los voluntarios civiles, o sea, todos aquellos que no son brigadistas, rescatistas, UME o Topos. Los voluntarios civiles son los que nos están echando la mano sobretodo en la limpieza de los escombros. Yo me ocupo de enviarlos donde se necesiten, de equiparlos y de su seguridad. Los acompaño al lugar en que se ocupen y los voy a buscar de regreso. Llevo cinco años como voluntaria y soy paramédico. Estudio medicina.

¿A qué hora entraste hoy?

Ayer a las 3:00 PM y me voy a las 9:00 PM. Es mi segundo turno de más 24hrs y la verdad me parece bien así. Hay una buena organización y todos se tratan bien. Aquí la mayoría de la coordinación está hecha por mujeres, y me parece que nos están respetando muchísimo.

¿Dónde dormiste?

No dormí.

¿Qué es lo que más te ha impresionado?

Me ha impresionado muchísimo la unión popular desde el primer momento de la emergencia. Nadie se interponía, no fue una lucha de egos, fue más bien un dar lo que se puede hasta donde se puede. Es impresionante lo que se ha logrado en temas de unión.