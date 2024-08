Ensayan hormonas sexuales femeninas como tratamiento para hombres con coronavirus

Artículo publicado originalmente por VICE India.

A medida que los científicos luchan para darle sentido al nuevo virus que se ha apoderado de nuestras vidas y de las noticias, vemos que incluso los indicios más pequeños de esperanza parecen traducirse en estudios que quieren probar las aguas para obtener un posible tratamiento. Vimos que esto sucedió la semana pasada cuando algunos médicos comenzaron a dar parches de nicotina a los pacientes con coronavirus después de que estudios demostraran que los fumadores parecían ser más resistentes al coronavirus. Ahora, los médicos están haciendo ensayos en los que los hombres reciben hormonas sexuales femeninas como el estrógeno y la progesterona, después de que estudios revelaran que las mujeres son menos propensas a morir de COVID-19.



Si bien el estrógeno y la progesterona son elementos esenciales para la reproducción, los científicos han aprendido que estas dos hormonas también juegan un papel importante en el apoyo inmunológico y la reparación de tejidos dañados. Dado que las mujeres producen naturalmente mayores cantidades de estas hormonas, los científicos ahora creen que esto puede dar a las mujeres biológicas una ventaja en términos de superar el coronavirus.

A principios de abril, informes mostraron que los hombres estaban muriendo al doble de la tasa de mujeres, mientras que los estudios de caso en hospitales de China y EE. UU. demuestran que los hombres requieren equipos de cuidados intensivos más que las mujeres. Por lo tanto, esto llevó a los médicos del Hospital Cedar-Sinai de California y también a los de la Renaissance School of Medicine de la Universidad Stony Brook de Nueva York a iniciar ensayos en pequeños grupos para evaluar si administrarle estrógeno a hombres y mujeres mayores de 50 años ayudaría a mejorar sus síntomas graves de coronavirus.

“Puede que no comprendamos exactamente cómo funciona el estrógeno [para mejorar los síntomas del coronavirus], pero tal vez podamos verlo en el paciente”, le dijo a The New York Times el Dr. Sharon Nachman, quien lidera el ensayo de la Universidad Stony Brook.

El ensayo de Stony Brook incluye a 110 pacientes con casos confirmados y supuestos de COVID-19. Para poder participar en estas pruebas, los participantes deben mostrar al menos un síntoma grave, como fiebre alta, dificultad para respirar o neumonía, pero sin llegar a necesitar respiradores o asistencia respiratoria, según ClinicalTrials.gov. La mitad de los participantes recibirán un parche de estrógeno en la piel durante una semana, mientras que la otra mitad recibirá atención médica estándar y se compararán los resultados.

Mientras tanto, los participantes en el ensayo Cedar-Sinai recibirán progesterona en lugar de estrógeno, ya que se cree que estas hormonas tienen mejores propiedades antiinflamatorias. Este estudio se llevará a cabo en 40 hombres hospitalizados, a quienes se les administrará una inyección de progesterona durante cinco días y luego se los controlará para ver si su condición mejora.

Si bien estos dos ensayos planean estudiar el progreso que tienen las personas que reciben estas hormonas sexuales femeninas, los críticos siguen siendo escépticos sobre si esto funcionará porque incluso las mujeres mayores con el virus están sobreviviendo más que sus pares masculinos, a pesar de que hay una reducción drástica en los niveles de estas hormonas en las mujeres después de la menopausia.

“Los hombres mayores se siguen viendo afectados de manera desproporcionada, y eso me sugiere que debe ser algo genético, o algo más, que no es solo hormonal”, Sara Klein, científica que investiga las diferencias de sexo en infecciones virales y respuestas de vacunación en el Johns Hopkins Bloomberg, le dijo al NYT. Si bien Klein dice que estas hormonas sexuales femeninas pueden mejorar la inmunidad de los hombres, ella cree que las mujeres muestran una mejor inmunidad al coronavirus debido a otros factores genéticos y de comportamiento –como los investigadores que dicen que es más probable que los hombres fumen y tomen riesgos, lo que podría incluir no tomar suficientes precauciones contra la infección.

“Se podría obtener un efecto beneficioso tanto en hombres como en mujeres”, dice. “Pero si las mujeres se recuperan mejor a los 93 años, dudo que sean las hormonas”.

Sigue a Shamani Joshi en Instagram.