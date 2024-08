Las multas millonarias no paran el juego sucio del Partido Verde

Artículo publicado por VICE México.

En la víspera de las elecciones intermedias de 2015, millones de mexicanos comenzaron a recibir un par de boletos de cine por correo. No se trataba de una campaña publicitaria de la cadena Cinemex, ni de un acto altruista para promover el séptimo arte, sino que todo fue parte de una estrategia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para atraer votantes a su causa.



La entrega de boletos fue tan cuantiosa que hubo quienes comenzaron a revenderlos y la situación no pasó desapercibida para el Instituto Nacional Electoral (INE). Después de las elecciones intermedias, el partido fundado por el expriísta Jorge González Torres fue multado con más de 13 millones de pesos.

Es la sanción más alta al Partido Verde entre las 122 que le ha impuesto el INE entre enero de 2015 y septiembre de 2018, las cuales suman más de 250 millones de pesos (mdp) y lo colocan como primer lugar en el deshonroso ranking de los partidos con más sanciones.

Además de la multa por lo boletos de cine, el PVEM tiene castigos económicos por regalar kits escolares, anteojos graduados, tarjetas de descuentos Premia Platino y papel para envolver tortillas con el logotipo del tucán. Incluso recibió un jalón de orejas por distribuir productos de propaganda hechos de material no textil, como marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Entre a larga lista de sanciones también figuran los 7 millones por la difusión de tuits de 42 personajes públicos en medio de la veda electoral de 2015, aunque una de las multas fue de solo 66 centavos.

PRD, medalla de plata

Si bien el Partido Verde, recientemente puesto en la palestra mediática por sus acuerdos con Morena en el Congreso de la Unión, es quien lidera este penoso listado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le sigue de cerca con 240 millones en multas, mientras que Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a pesar del poco tiempo que lleva en la escena política, completa el podio con sanciones por 150 millones.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparece en cuarto lugar con casi 100 millones, mientras que el Partido Encuentro Social (PES) junto con Movimiento Ciudadano superan los 80 millones cada uno. En un lejano séptimo sitio está el Partido Acción Nacional (PAN) y sus 60 millones de multas, al tiempo que Partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido del Trabajo (PT) recibieron 16 millones en sanciones cada uno.

De acuerdo con los datos la Plataforma Nacional de Transparencia consultados por VICE, entre 2015-2018, los nueve partidos políticos con presencia a nivel nacional suman más de mil millones de pesos en sanciones, cifra superior, por ejemplo, al presupuesto total que recibieron este año Partido Verde y Nueva Alianza juntos.

Mala fiscalización

De acuerdo con Javier Martín Reyes, académico del CIDE, la mayoría de las multas tienen su origen en las irregularidades de fiscalización detectadas por las autoridades y los errores cometidos en la contabilidad de cada partido. “Si eres malo (en fiscalizar) es mucho más probable que te encuentren errores y que te sancionen”, explica el especialista entrevistado por VICE sobre la falta de profesionalización en las áreas contables de los partidos.

Las sanciones impuestas por el INE, las cuales se traducen en descuentos sobre el dinero público que reciben los partidos cada año, dan fe de lo dicho por el especialista, ya que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Electoral ha reportado decenas de irregularidades que cometen a la hora de fiscalizar los recursos, por ejemplo, no comprobar correctamente los gastos que realizan.

“Es muy posible que haya una falta de cuidado de dirigencia en el manejo de las contabilidades, no necesariamente que las uses electoralmente o con un propósito claro, sino quizá una falta de llevar los datos adecuados… una falta de organización”, indica el también politólogo.

En el caso del Partido Verde, sus problemas para fiscalizar correctamente sus recursos quedan en evidencia con 16 sanciones que suman más de 180 mdp, debido a que aceptaron aportaciones en especie mediante la difusión de informes de legisladores del partido, es decir, un error de proceso donde una instancia facilitó la difusión de los informes de labores de sus diputados locales, federales o senadores, y ellos registraron ese servicio como un donativo en especie.

Los responsables de la fiscalización en el Verde cometieron pifias como omitir reportes de contratos de compraventa y las operaciones que se derivaran de los mismos; recibir donativos como el servicio de elaboración de escrituras sobre actos jurídicos que de alguna forma los beneficiaron, o no identificar los recursos con los que realizó el pago para celebrar esos contratos.



Los errores no terminan ahí. También fueron sancionados por irregularidades en sus informes de campaña sobre ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de diputados federales, correspondientes al proceso electoral 2014-2015. Incluso, el INE señala que “la coalición integrada por el PRI y PVEM no reportó en el informe de campaña sobre el origen y destino de los recursos durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012”.



En tanto, el exconsejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, indica que es lógico que la mayoría de las sanciones sean por temas de fiscalización, toda vez que los partidos continúan con problemas para rendir cuentas de los ingresos que reciben tanto públicos como privados, lo cual es una señal de que el INE está siendo muy escrupuloso a la hora de revisar los recursos.

“Las otras sanciones, aunque pudieran tener menos peso en términos de dinero, son importantes porque implicaría violaciones directas a la ley y eso es todavía más grave, quiere decir que usaron mal la propaganda, usaron mal los tiempos oficiales, o hubo ataques entre partidos que no debieran ser”, detalla a VICE el exfuncionario público, sobre infracciones como las cometidas por el PVEM al repartir dádivas en tiempos electorales.

Unidos por AMLO y las multas

Al PRD y a Morena los hermana algo más que la figura de López Obrador. El tabasqueño ha sido presidente y candidato presidencial de ambos institutos políticos, además de que figuras políticas del calibre de Marcelo Ebrard han sido arropadas por ambos partidos. Otro punto de coincidencia entre morenistas y perredistas son las múltiples sanciones que han recibido de parte del INE por no reportar sus gastos correctamente, las cuales rebasan los 400 millones en conjunto.

En las finanzas del Sol Azteca, aunque no dan detalles de todas las sanciones, figuran multas impuestas el año pasado que rebasan los 80 millones, por anomalías que las autoridades electorales detectaron en campañas federales.

En su informe anual de gastos 2012 también aparecieron errores de contabilidad que les costaron más de 15 millones, pero éstas fueron emitidas tres años después. Aunque las multas en muchas ocasiones se demoraron, el PRD no se ha salvado de los descuentos ordenados por el INE, ya que entre 2015 y 2016 le retiraron más de 35 millones por no reportar adecuadamente sus ingresos y gastos del 2013.

Otros errores de fiscalización que marcaron la historia del PRD durante el último sexenio se hicieron presentes en las elecciones intermedias del 2015, con multas por 6 millones. Incluso ostentan un par de multas por 2 millones debido a errores de fiscalización durante la precampaña federal donde postularon por última ocasión a AMLO.

Con Morena la tendencia de errores en la fiscalización se mantiene. A pesar de ser un partido político joven, con apenas tres años de vida, acumula 150 mdp en sanciones, principalmente por errores y omisiones al presentar sus informes de gastos anuales, así como irregularidades en los informes de precampaña y campaña sobre ingresos y gastos de candidatos locales y federales en estados como Zacatecas y la Ciudad de México.

Sin embargo, los problemas de Morena con la rendición de cuentas se remontan hasta 2014, cuando todavía era una organización ciudadana en busca de registrarse como partido político nacional. Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre el partido que gobernará los próximos seis años, muestran que durante ese tiempo el INE encontró anormalidades en los informes mensuales de fiscalización. Por ejemplo, no reportar la renta de inmuebles donde llevaron a cabo asambleas.



“Me da la impresión de que históricamente tanto PRD como Morena, no han sido muy buenos llevando su contabilidad, piensa en lo del fideicomiso de los damnificados del sismo, no necesariamente es una ilegalidad en el sentido de que estuvieron repartiendo dinero, sino que crearon un mecanismo que no podían utilizar”, comenta Javier Martín Reyes, profesor asociado en la división de estudios jurídicos del CIDE.

Muchas multas, poco dinero

A semana de entregar el Poder Ejecutivo, el PRI se llevará a cuestas un cuestionado galardón más. Se trata de la sanción más alta impuesta por el INE en los últimos tres años y asciende a 21 millones descontados por irregularidades halladas en informes de gastos de las elecciones celebradas en 2012, las mismas que los llevaron a la presidencia tras doce años de ausencia.

Desde entonces, el tricolor ha sido sancionado con 100 millones, también por omisiones en los reportes financieros de sus candidatos en las elecciones intermedias y las de julio pasado, donde perdió en casi todos los rubros. En sus haberes además hay sanciones por errores que las autoridades encontraron en sus informes anuales del 2012 al 2015.

Entre las multas impuestas al partido actualmente encabezado por Claudia Ruiz Massieu, resaltan 16 denuncias de ciudadanos que fueron afiliados al PRI sin su consentimiento. A pesar de haber utilizado datos personales sin permiso, las sanciones apenas superaron el millón y medio de pesos.

El quinto en la lista de los peor portados es el PES con 85 millones de pesos en multas, y su situación resulta paradigmática tras perder el registro a nivel nacional. Constituido como partido apenas en 2014, es el que más sanciones ha recibido por parte del INE con 325, casi el doble que el PRI, su más cercano perseguidor en este apartado con 187 sanciones.

Las multas de Encuentro Social, ligados a la ultraderecha mexicana se deben principalmente a fallas dentro de sus informes anuales de gastos, así como irregularidades en las campañas locales de prácticamente todos los estados del país. En 2017, por ejemplo, recibió siete sanciones por 6 millones, debido a inconsistencias en la campaña electoral de 2015 en Jalisco. De igual forma, en noviembre del año pasado fueron 9 millones los que les descontaron por errores en su informe de ingresos y gastos 2017.

Apenas un millón abajo del PES, pero con tan solo 41 sanciones, aparece Movimiento Ciudadano. El partido que le puso ritmo a las pasadas elecciones con su hit propagandístico “Movimiento Naranja”, presenta infracciones a reglamento de fiscalización en prácticamente todas sus sanciones, aunque también fue señalado por el INE al violar la normatividad del padrón electoral.

Los menos regañados

Por parte del PAN, a pesar de que no ofrecen muchos detalles sobre los motivos que los hicieron acreedores a 39 correctivos, los datos de transparencia consultados por VICE señalan que el partido que postuló a Ricardo Anaya a la presidencia suma 60 millones de pesos en multas y todas están adjudicadas a problemas en materia de fiscalización.

Cuarenta millones detrás de Acción Nacional, está el Panal. Desde 2015, el partido que se hizo famoso por tener a Elba Esther Gordillo como madrina política ha recibido 147 sanciones que rebasan los 16 millones de pesos. Lo llamativo en su caso, es que al igual que el PES, se dedicaron a acumular multas por diversos puntos de la república y recibieron sanciones locales en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Querétaro y Quintana Roo, además de los descuentos por errores en sus informes anuales.

De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, actualmente la Unidad Técnica de Fiscalización del INE todavía se encuentra revisando el ejercicio fiscal 2017, por lo que Nueva Alianza podría recibir 12 sanciones más y la suma se podría elevar, a pesar de que ya perdió el registró junto con el PES.

En lo que va del año ni el Panal ni el PT han sido sancionados por el INE. Sin embargo, aunque cada uno sumó 16 millones en multas, el partido turqués lo hizo con 147 sanciones, mientras que los aliados electorales de AMLO solo necesitaron 58 multas para llegar a la misma cifra.



Por parte del PT, lo llamativo son los motivos por los que fueron multados, por ejemplo, omitir la comprobación de gastos, o no reportar la apertura de cuentas bancarias a nombre del partido. De igual forma, fueron sancionados con 6 millones de pesos porque durante la primera mitad del 2015 no destinaron el tres por ciento del financiamiento público que marca la ley para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, a pesar de asumirse como un partido de izquierda y enarbolar luchas sociales como la equidad de género.

Problemas de transparencia

Cuestionado sobre la eficacia de estas sanciones, el especialista Javier Martín comenta que son importantes por involucrar posibles irregularidades relacionadas con el financiamiento, siempre y cuando no sean excesivas, pues lo partidos necesitan esos recursos para financiarse y las aportaciones privadas que reciben son pocas.

El académico del CIDE reflexiona sobre la importancia y el desafío que representa para los partidos comenzar a hacer bien las cosas en términos de fiscalización, pues son recursos de todos los mexicanos que conllevan obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, entonces lo mínimo que se debe exigirles es que entreguen cuentas claras de la forma en que los están ejerciendo dichos recursos.

“Uno de los grandes retos de la mayoría de los partidos políticos en México es tener cuadros y funcionarios partidistas con las habilidades necesarias para desarrollar este tipo de funciones, porque a veces sí da la impresión de que no necesariamente tienen la capacitación necesaria para rendir cuentas (…) queremos saber cómo se utilizan, que haya prácticas adecuadas para saber que en efecto se están aplicando para los fines que se necesitan”, explica Martín Reyes.

Por su parte, Sánchez Gutiérrez, quien fuera responsable de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, señala que, a fin de tener con estas irregularidades, es necesario impulsar el desuso del dinero en efectivo, ya que cuando el dinero entra al banco, es más fácil perseguirlo y rastrear su origen.

“Para hacer un cheque se necesita una cuenta que tenga los recursos que entraron al banco vía el sistema bancario, eso es lo que es importante, mientras más se bancaricen todos los recursos que utilizan los partidos políticos, más fácil será perseguir el dinero e incurrir en menos violaciones a la norma”, sentencia el exconsejero electoral en entrevista con VICE.

