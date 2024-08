Las peores cosas que vi mientras trabajaba infiltrado en un matadero

Artículo publicado originalmente como parte de una colaboración entre VICE Italia y la organización italiana defensora de los derechos de los animales Essere Animali, de la que son miembros las escritoras Maria Mancuso y Martina Scalini.

Advertencia: las siguientes imágenes y relatos pueden molestar a algunos lectores.

No son solo los espías o los investigadores policiales los que hacen operaciones encubiertas; durante años, las organizaciones defensoras de los derechos de los animales han enviado personas a plantas industriales de carne en todo el mundo para tratar de vislumbrar lo que sucede antes de que los animales terminen en nuestras mesas.

Esseri Animali es una ONG que supervisa las industrias de la carne y el pescado en Italia y los países vecinos, y lucha para cerrar las granjas que cometen violaciones. Sus integrantes asumen identidades falsas y trabajan en mataderos y granjas de animales, para recolectar imágenes y denunciar la realidad de lo que pasa allí.

Cuatro activistas nos contaron lo que vieron durante su operación encubierta y las dificultades que enfrentaron.

Abusos filmados dentro de una granja porcina. Foto cortesía de Essere Animali.

Marco*, 28 años, se infiltró en varias granjas porcinas.

Desde entonces, una de las granjas cerró tras una batalla legal con Essere Animali.

VICE: Hola, Marco. Te metiste en el activismo cuando eras muy joven. ¿Qué fue lo que te atrajo? Marco: Las imágenes engañosas en los anuncios. Una noche estaba viendo videos en YouTube y encontré investigaciones sobre los derechos de los animales. Antes de eso, no sabía nada sobre el tema. Inmediatamente decidí volverme vegano y me puse en contacto con Essere Animali. Quería hacerme útil.

**¿Cuál es el peor recuerdo que tienes de tu operación encubierta?

**Un sábado hubo que matar a una cerda porque estaba enferma y ya no podía parir. Pero la persona generalmente responsable del sacrificio de los animales no estaba allí. Un colega mío decidió matarla con lo que tenía a mano: un garrote. La cerda aullaba y nos miraba mientras la golpeaba. Tardó 30 minutos en morir. Mi colega me dijo que no tenía que quedarme, pero que estaba allí para reunir pruebas, así que me quedé. De lo contrario, todo esto habría sido en vano. Gracias a estas imágenes fue que cerró esta granja de cerdos.

¿Te arrepientes de algo?

Sí, en retrospectiva, lamento un incidente. En una granja en particular, mi empleador me pidió que castrara un cerdo, aunque llevaba trabajando allí apenas seis días y no estaba capacitado. En ese momento, no pude dar marcha atrás. En teoría, se necesita un especialista para realizar [el procedimiento], pero en los lugares donde he estado encubierto, a menudo lo realizaba prácticamente cualquiera que estuviera presente.

Estaba sudando frío, los minutos parecían horas. Los gritos del cerdo penetraban mis oídos incluso con orejeras. En los siguientes días, fui en secreto a ver cómo estaba. Traté de darle de comer porque se estaba enfermando. Murió poco después. Sufrí mucho por ese pequeño, incluso soñé con él una vez.

Ambra*, de 36 años, se infiltró en una granja industrial de pollos.

VICE: Hola Ambra. ¿Qué es lo peor que has visto en la granja?

Ambra: Nunca olvidaré los olores, los ruidos de las fábricas, el sufrimiento de los pollitos de apenas un día de nacidos que son cortados vivos al instante si están enfermos o heridos. Tuve que tocarlos, tirarlos, procesarlos como un producto mientras fingía que no me importaba.

**¿Cómo es el entorno laboral en estos lugares?

**Para la mayoría de las personas, este tipo de trabajo es el último recurso. Allí conocí a mucha gente agradable que me decía: “Eres italiano, ¿qué estás haciendo aquí?”. [Las fábricas de carne italianas emplean principalmente a trabajadores extranjeros.] Mis colegas eran casi exclusivamente mujeres que a menudo trabajaban más de diez horas al día. Estábamos bajo mucha presión. No podíamos salirnos de la línea ni quedarnos atrás. Las cintas transportadoras estaban llenas de pollitos, algunos se caían, otros se atascaban y se asfixiaban. En tan solo un minuto se procesaban y vacunaban alrededor de 100 pollitos.

Una piscifactoría en Grecia. Foto cortesía de Essere Animali.

Andrea*, 42 años, se infiltró en piscifactorías en Grecia.

VICE: Hola Andrea. ¿Por qué empezaste a colaborar en investigaciones encubiertas? Andrea: He sido activista por los derechos de los animales durante 20 años. He estado en protestas y manifestaciones. Me inspiré en lo que estaba sucediendo en el extranjero y decidí mapear las granjas intensivas cercanas a mi casa e infiltrarlas a través de una organización.

**Hábleme de algún incidente que te haya marcado.

**Cuando estuve en Grecia vi jaulas sumergidas llenas de peces, algunos de los cuales pesaban hasta 2 kg y llevaban allí seis años. Es mucho tiempo, especialmente teniendo en cuenta que nadan en redes estrechas y sucias, se topan entre sí y comen lo que parece comida para gatos. Si quieres ver cuántas granjas de peces hay en mar abierto [en esta región], simplemente ve a Google Maps. Debajo de Igoumenitsa, cerca de la frontera con Albania, hay un tramo de costa de 20 km lleno de jaulas. La mayoría de estos pescados se exportan a Italia.

**¿Tuviste miedo de que te descubrieran durante esa investigación?

**En comparación con otros sectores de la cría intensiva, los operadores de piscifactorías son menos sospechosos porque muy pocas personas cuestionan el sufrimiento de los peces. A la mayoría de la gente no le importa verlos sacrificados. Además, las encuestas en las piscifactorías son mucho más raras que en la industria cárnica, por ejemplo. Nadie esperaba que los filmaran en el trabajo.

Davide*, de 30 años, se infiltró en varios mataderos de ovejas en Cerdeña

VICE: Hola, Davide. ¿Cómo te preparaste para tu primera investigación?Davide: Hice un curso técnico que consistía en analizar casos de estudio de investigaciones previas y hacer una lista de todas las cosas que podían suceder de forma encubierta. También vi muchos videos [gráficos] para prepararme para lo que vería en estos lugares. Fue impactante, pero recibí apoyo psicológico durante todo el proceso.

**¿Alguna vez tuviste miedo de que te descubrieran?

**El miedo siempre está ahí, pero he aprendido de mis errores. Una vez estaba filmando corderos siendo asesinados con una cámara oculta cuando llegó el veterinario. Se veía inteligente y dije, “Este tipo me va a joder”. Comenzó a susurrar algo al oído del gerente mientras me miraba.

Algún tiempo después, me llamaron a la oficina de mi gerente y me pidieron mis documentos. Les di mi licencia de conducir, luego hice una escena y me fui con mi cámara oculta. Cuando subí a mi coche, me di cuenta de que no tenía mi licencia. Regresé para buscarla, pero el gerente no me la devolvería a menos que le entregara las fotos. Lo hice, ya que de todos modos había filmado todo con otra cámara oculta.

**¿Qué es lo peor que puede pasar cuando trabajas encubierto?

**Que las imágenes no salgan bien. Llegas a casa de tu turno, estás cansado porque no has dormido en días, estresado por lo que viste, luego ves la película y te das cuenta de que tu tiempo y esfuerzo fueron en vano, porque las imágenes no sirven.

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de los investigadores.