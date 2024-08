Las promesas de la música urbana chilena en 2019

El trap chileno despegó. Con las presentaciones de Polimá Westcoast (junto a Pablo Chill-E y Young Cister) y Gianluca (junto a Pablo Chill-E y Princesa Alba) en Lollapalooza 2019, el movimiento se coronó. Finalmente —para algunos— llegó el apoyo de las marcas, de los festivales y de los medios. Pero falta bastante. Sobre todo para un montón de jóvenes talentosos que hace tiempo están puestos para la música urbana.

Con millones de oyentes en Hispanoamérica, apoyándolos constantemente en Instagram y YouTube, este 2019 es el año en que estas promesas chilenas podrían pegarla.





Baby Jey

Foto de Paulo Peña

Baby Jey está activo desde el 2015, cuando empezó a trabajar con el productor Malos Hábitos (mlshbts). El mes pasado publicó en Spotify y YouTube su nuevo EP J-Pain, seis canciones en las que relata —revela él— cómo la persona que amas se puede convertir en tu enemig@ (“Enemy”). Y también cómo esa misma persona de pronto ya no te causa nada, porque no puede hacerte más daño, y la relación se supera (“Olvídame”, “Sabes Qué”, “Pain”).

Baby Jey expresa la inconformidad a través del plug, una suerte de subgénero del trap, menos duro, más sad, y donde el Auto-Tune es un recurso estético aún más fundamental. “Al final, puta, todo tiene que ver con las vivencias de la calle, la hueá con las drogas y todo eso. Eso es el plug —y el trap— en realidad”, dice Baby Jey (Joaquín Maldonado, 20 años).

Junto a Malos Hábitos y Kid Poison, formó NVSCVR (Nascar), un colectivo musical enfocado en interpretar sus vivencias y sentimientos. “Nos juntamos con la necesidad de hacer un estilo propio y marcar un antes y un después en la escena de la música urbana chilena. Hacemos como un estilo de nosotros nomás”, dice Baby Jey.





Brus Lean

Foto de Francisco Farías

Brus Lean es un cantante que encontró en el trap una salida. O más bien una entrada. En tan solo ocho meses ha publicado tres videosingles (“Tómalo”, “Otra fu“, “Una vez más”) y ha colaborado con exponentes como Pablo Chill-E, el español Papi Trujillo (“Fugitivo“) y los peruanos Inkas Mob (“Ron Havana“). También pudo mostrar su música en el último festival de trap Upgrade Fest, en Valparaíso, y en un capítulo de CasaParlante.

“Hace muchos años, cuando vivía en La Florida, yo seguía el freestyle latino e hispano, e iba a las plazas a rapear y todo eso. Cuando me mudé a Puente Alto conocí a mi dealer, que después fue mi productor. La verdad es que nunca antes se me había pasado por la cabeza cantar trap, pero encontraba que tenía buen flow, así que me lancé. Además, nunca me ha gustado estudiar, y estaba mal encaminado, con mucha droga y mucho alcohol, así que la música me sacó de todo eso. Me dejo dentro de mi casa, haciendo música con mis amigos, con mis hermanos”, cuenta Brus Lean (Brus Borda, 21 años).

Brus Lean pertenece al colectivo The FamiLean, compuesto por los productores Gian E.N.Q., Sonisvd y Lambda Corleone, entre otros. “Todos mis hermanos son mi colectivo, los que están the real conmigo, y los que doblan la mano dejan de ser mi colectivo, así que esto crece o disminuye con el tiempo. No somos un sello, nadie tiene contrato ni nada, pero somos todos amigos, somos todos hermanitos. Y estamos trabajando todos por la misma causa: para subir y darle con todo”, dice Brus.

“Tengo hartos temas que hice hace poco y que tengo que sacarles videos. Son de harta variedad. Están entre trap y R&B, un trap medio romántico, así tipo Lil Uzi Vert”, anuncia.





Drago

Drago es un miembro de ShishiGang que destaca en la escena por el flow y por el palabreo sobre beats de dembow. “Y no te quedes con él, si conmigo baby eres infiel / No fue solo una noche de placer / Shorty, ve y dile a él que no sabes lo que te envolvió / Si el perfume de mi piel o que me viste la glock”, canta en “Solos“. “La calle deja el billete y contigo quiero el grillete / Pero me haces la L por esta vida al garete / Tu pollolo que ni hable por qué el reglazo va fuelte / Que no entre pa’ tu pieza que estoy en el saca y mete”, canta en “MÍA“.

Foto de Paulo Peña

En menos de un año, ha logrado pegar sus singles en YouTube, superando el millón y medio de visitas a su canal. “Empecé a hace música como en el 2016, junto con Dante Noiss [beatmaker y productor], que es mi sobrino. Pero no me tomé en serio en mi carrera hasta que grabé “Atraco con 2“. Ahí me di cuenta que podía surfear en la pista, que tenía que escuchar una pista, fumar y era”, dice Drago (24 años).

“Este mes espero tirar Majin Mood. Es un disco con música bastante antigua pa’ lo que estoy tirando ahora. Pero son palos. Son puros palos los que van a salir ahí. [En Instagram] se han escuchado varios preview y siempre me los piden, así que este mes se viene”, comenta Drago.

Los productores de Majin Mood fueron Dante Noiss y Magic en el Beat. “También tengo otro beat de D-Tone, puros productores que llevan años en la música y que le han dado todo el corte en sus respectivas carreras. En el disco viene “Atraco con 2 (remix)”, que va a estar el Pablito y el Lleflight; y también [en otros temas] van el BlackRoy y los Desafío Music”, detalla Drago. “Para después viene otro disco, con Angel Well [cantante de reggaetón], Gian E.N.Q. y Dante Noiss. Vamos a hacer historia en el reggaetón”.





Kid Poison

Kid Poison puede fluir sobre ritmos de plug con soltura. Siempre flex, destaca por cómo utiliza el Auto-Tune en vivo y en el estudio. En Spotify ha pegado palos como “Why U move Like That” o “Bailando”, y este mes lanza su primer disco, On My Way. “Es un proyecto de 12 temas en conjunto con Willy Acke y Young Weapon, que son cabros productores que me están apañando. El 5 de mayo se estrena”, anuncia Kid Poison (Vicente Mateluna, 22 años).

Foto de Paulo Peña

Sus letras, cuenta, se relacionan directamente con lo que vive. “Canto acerca de mis sueños, canto del hambre que tengo, las ganas de comerme el mundo, las cosas que viví, el amor por mis hermanos, por mi familia. De repente le canto al amor directamente, cachái, de acuerdo a las experiencias que yo he tenido en distintas relaciones. Y me voy agarrando de todo eso en verdad. Porque la idea es que se relacione directamente y sea real con lo que tú vivís. No estar vendiendo una película y que detrás de eso no haya nada de verdad”, cuenta.

Junto a Baby Jey y Malos Hábitos, a fines de 2018 publicaron New Bois, mixtape debut de NVSCVR, donde destacan temas de plug como “Hell” o “Tell me”. “Para mí el plug es el estilo que estamos haciendo con NVSCVR. Un estilo de música particular, con sonidos más alegres, baterías diferentes a las del trap típico”, dice. Actualmente con NVSCVR trabaja en un nuevo EP, que aparecería el segundo semestre de este año. “Nosotros, más que nada, nos juntamos porque nos gustaba la música que hacíamos individualmente y nos dimos cuenta que sonábamos bacán juntos”, dice Kid Poison.





Monswang

Foto de Francisco Farías

Monswang es el proyecto audiovisual de un fotógrafo y director de videos que ha trabajado con Pablo Chill-E, Polimá Westcoast, Young Cister, entre otros, y que está desde los comienzos en la escena del trap chileno. “Como fotógrafo he colaborado con algunos artistas, pero ahora estoy enfocado netamente en mis videoclips y artemetrajes (“Tanto”, “Calor”, “Volar”)”, cuenta Monswang (Felipe Monserrat, 25 años),

Actualmente está finalizando su disco debut, que produjo junto a ElAmbidieztro, quien ha trabajado en los discos S.U.N.O. (de Pablo Chill-E) y XTACISS (de Young Cister). “Contiene muchas propuestas nuevas ligadas al arte, a la danza, también a la ambigüedad y a la libertad de expresión. Es como ver a un artista del género urbano, que es bien agresivo, en una forma descasillada de todo lo que estamos acostumbrados a ver, que es el típico gangsta shit. Es una nueva propuesta referente a movimientos artísticos visuales un poco más elegantes para llegar al next level con todo lo que es el street”, dice Monswang.

Sobre su estilo musical, un tanto sicodélico e inclasificable, dice: “Siento que mi género acá en Chile ni siquiera ha sido experimentado, creo que voy a ser el primero en hacerlo, por ende no me complica que le digan trap. Incluso, cuando me preguntan qué canto, digo que hago trap new wave de los setenta. Tengo algo de punk y algo de rock, cosa que otros artistas no tienen, por eso le llamo un trap new wave. Mi música está inspirada en artistas sicodélicos de esa época”.

Como artista integral, cuenta, forma parte de la familia Brokeboyz, compuesta por los cantantes Polimá Westcoast, Makivavila, Young Cister; los productores Rehm y ElAmbidieztro; y los artistas visuales Sharkreallity (animador 3D) y Bryartz (diseñador). “Somos una familia de pura gente maravillosa, muy unida, y estamos dispuestos a cambiar el mundo”, dice.

Un agradecimiento especial al Museo Nacional de Bellas Artes de Chile.

