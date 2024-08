Las Robertas en plan intimidad absoluta para el video de “Sun Haze”

Las Robertas tienen una cercanía extrañamente natural con sus fans y con la gente que trabaja con ellos a su paso por el submundo del rocanrol en distintas latitudes. Desde ese cariño y hermandad que logran establecer con cada relación humana que hacen en su camino, en esta ocasión entregan en exclusiva un video que muestra a los tres miembros de la banda en una desnudez absoluta frente a la cámara en un clásico pero único video de gira.

Estas imágenes son un breve recuento de lo que fue la última gira europea de Las Robertas en mayo y junio de este año. El video fue filmado y editado por Marilú Montero Batalla, una amiga cercana de los tres miembros de la banda quien captó de una manera muy familiar el detrás de cámaras de esta gira en la que nuestros ticos garageros favoritos tocaron veinticuatro fechas en el viejo continente.

Videos by VICE

“Sun Haze” es el segundo sencillo del último disco de Las Robertas, Waves of the New, su tercer álbum de larga duración grabado, producido y mezclado por Jon Greene (que dios lo guarde en su santa gloria), editado por los sellos The John Colby Sect en España, Buen Día Records en México y Burger Records en Estados Unidos.

Hablando de giras europeas, Las Robertas anuncian nuevas fechas. Su gira 2018 arranca el 7 de febrero en Milán y en su recorrido lograrán tocar diecisiete fechas en total. El cartel fue diseñado por Ian Pascal de Cascabel y Alejandra Soler de Hola y Abur. Checa las fechas aquí:

