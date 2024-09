Las webs porno reaccionan a la derrota de la Roma

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Este Highlight nos viene de Francia: al parecer, un amigo de VICE Sports que tiene un interés particular en el mundo del porno avisó a nuestros colegas redactores de la redacción parisina, porque si no ellos jamás se habrían dado cuenta. Claro, por supuesto. Nosotros no tenemos nada que ver, jamás miramos estas páginas ni conocemos a todas las ‘pornostars‘ con nombres y apellidos ni nada parecido. Claro, por supuesto.

El caso es que después de la aplastante victoria del FC Barcelona sobre la AS Roma el pasado martes en la Champions League, un par de sitios web dedicados a este noble arte quisieron… er, ‘consolar’ (jejeje) al club italiano y mandaron una serie de tuits desde sus respectivas cuentas. Para mayor comodidad os los ofrecemos aquí abajo.

No need to watch porn, just rewatch @fcbarcelona fuck @OfficialASRoma

— Brazzers (@Brazzers) 24 Novembre 2015

No hace falta ver porno, solo volver a mirar al Barça follándose a la Roma.

Don’t worry #Roma.. We have a special place on the site for you. Its called ‘Gangbang’

— Pornhub ARIA (@Pornhub) 24 Novembre 2015

No pasa nada, Roma… tenemos un lugar especial en nuestra web para vosotros. Se llama ‘Gangbang’.

Curiosamente, no es la primera incursión del mundo del porno en el fútbol italiano, por cierto… y para ser honestos, consolar lo que se dice consolar no sabemos si lo habrán logrado mucho. Al releer los tuits hemos detectado cierta crueldad; nada, una cosa ínfima. Pero bueno, es divertido de todos modos, ¿no?