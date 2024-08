Látigos, pelucas y alpacas: Fotos de la vida nocturna en Berlín

Este artículo se publicó originalmente en VICE Alemania.

Desde raveros succionando espagueti de sus cuerpos, hasta alpacas paseándose por los antros; no existe una parte de la vida nocturna en Berlín que Jesús Pastor no haya captado con su cámara. En el transcurso de siete años, el fotógrafo ha vagado por las fiestas más hedonistas de Berlín para documentar a sus «animales de la noche», así le gusta llamarlos. «En Berlín, la gente está muy despierta por las noches», me dice.

Videos by VICE

Pastor empezó en 2010, al capturar los afters más escandalosos del Festival Internacional de Cine de Berlín. Dentro de poco, su reputación le dio a él y a su cámara acceso al tipo de eventos en donde normalmente se prohíben las fotos, como fiestas en el King Size Bar (que es muy famoso por ser muy pequeño y es difícil entrar) o la House of Red Doors en el antro Wild Renate, al que sus organizadores describen usando las palabras clave: «sexo, hedonismo, escapismo y exuberancia».

La ultima serie de fotografías de Jesús Pastor, Wild Wolves, recopila sus mejores fotos al exhibir la gloria hedonista de Berlín de noche. Me dice que lo que le gusta sobre las noches en Berlín, es que la gente casi no tiene tabúes. «Puedes oler la libertad en cada esquina», dice.

Aquí las fotos de «Wild Wolves» de Jesús Pastor.

Relacionados: Fotos de la marcha LGBTTTIQA en la Ciudad de México