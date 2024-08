Latinoamérica en depresión: la nueva ola de indie sudaca según un psicólogo

Estás solo y no quieres que nadie te hable. Te encierras y apagas todas las luces. Solamente necesitas tus audífonos, tu cama y una ventana. Es de noche y lloras.

La escena se repite una y otra vez. No eres el único que la ha vivido, ni el único que ha buscado refugio en la música. Y no solo en momentos de introspección, la música ha estado ahí cuando te has enamorado, cuando has viajado, en tus momentos más importantes y en los más tristes. Sin embargo, hay algo particular en la música melancólica, que no sé ustedes, pero a mí en cierta manera me motiva cuando más derrotado me siento. ¿Por qué? No lo sé.

David Huron, músico e investigador científico, en la revista Musicae Scientiae, afirma que existe una hormona que se produce cuando escuchamos música triste estando en ese mismo mood. Según sus evidencias, el cuerpo genera prolactina, una hormona que estimula la producción de leche en mujeres embarazadas, pero en una cantidad mínima que provoca una sensación de comodidad. Es como sentirse aún en el vientre, envuelto en el interior del saco amniótico, seguro y protegido.

Recientemente me encontré con canciones melancólicas, pero que no me hacían sentir como Huron asegura. Me vi acostado en mi cama sin ganas de levantarme ni de contarle a nadie cómo me sentía mientras escuchaba “Bahía” de Luca Bocci; o de pronto después de una fiesta me sentaba a fumar a las tres de la mañana en un andén solo al compás de “Desazón” de Margarita Siempre Viva; hasta llegaba a lagrimear mientras regresaba a mi casa saliendo de la oficina con “Aveces” de Juan Gris como banda sonora. Estas bandas hacen parte de una nueva ola de indie latinoamericano que está creciendo de a pocos y que me hacían sentir desesperanzado.

Me pareció un hecho particular que no salió de mi cabeza, así que quise indagar en esa sensación preguntándole a un experto el porqué. Llegué a la idea de que un psicólogo, psicoanalista o psiquiatra podría contarme que veía en las canciones desde una posición de autoridad y conocimiento, para ver si hablaban de lo que yo creía que hablaban.

En un principio, contacté a la doctora Camila Gutiérrez, psicóloga y psicoanalista de la Universidad Javeriana, que me dijo que no podía comentar cada canción que le proponía debido a que son obras de arte solamente. Para ella tienen que haber más indicios, un cuadro más grande, para poder analizar algo y dar un dictamen. Sin embargo, notó que varias de las canciones tenían temas depresivos y me dijo que es “bueno oír sobre eso, sobre las ganas de morirse, porque es un ejercicio de catarsis” y, como dice Cerati, la gente pone canciones tristes para sentirse mejor, siguiendo la línea del doctor Huron.

Según la doctora María Niño, también psicóloga y psicoanalista parte de La Sociedad Colombiana De Psicoanálisis, antes de hablar de cada una, dijo que en general sintió que en las canciones se ve un abandono de los padres. La doctora afirma que “es interesante oírlas pensando que la persona a la que le están hablando no es a la persona que están queriendo en ese momento, sino a una figura más del comienzo de la vida, prácticamente a los cuidadores primeros”.

Tanto para la doctora Niño, como para la doctora Gutiérrez, estas canciones son importantes porque “uno puede exteriorizar la tristeza, llorar con los demás”. De todas maneras, también dicen que podría ser un arma de doble filo ya que “el peligro es que eso sintonice con la propia tristeza y llevar a botar todo, a morirse”. Sobretodo porque hay un aumento del 20% de casos de personas con depresión a nivel mundial en esta última década, según un informe de la Organización Mundial de la Salud.

Bueno, esto fue lo que nos contó un psicólogo sobre éstas diez canciones del indie latinoamericano.

Luca Bocci – “Bahía”

Verso: “Ya va un día más que no como y que estoy perdiendo el tiempo con todo lo que hago. Algunas cosas mudan, cambian de lugar. Me estoy volviendo loco y no te puedo encontrar. Se está prendiendo fuego todo mi lugar, miro por la ventana los autos pasar”.

Psicóloga: Cuando uno siente que todo el sentido de la vida está puesto sobre alguien no es un amor normal porque es triste perder un amor, pero no se va la vida con ese amor. Ahí es donde pienso que es un reclamo más profundo y antiguo que se está viviendo. Cuando dice que está desierto sí es como sentirse sin vida, árido.

El Cómodo Silencio – “Tarót”

V: “Recuerdo la muerte antes cuando el caos cubrió con un manto todo lo que creía seguro y se hundió en el barro. Eso me devolvió al mundo a sentir con el cuerpo todo lo que me estaba regalando. La luna me protege mientras no venda mi corazón, creo y si creo soy un mago porque puedo morir”.

P: En la depresión hay un componente muy importante que es la rabia, se esconde con la tristeza, pero en ésta canción se habla un poco de que la persona que la dejó salir. En general un depresivo no lo hace, prefiere cargar con ella y se convierten en una retahíla en contra de sí mismo que de alguna manera esconde una rabia quizá contra otro.

Margarita Siempre Viva – “Desazón”

V: “No entiendo porque hoy me atormenta esta desazón, si ayer cuando te miraba me arrullaba la calma, la tranquilidad ¿Hoy por qué me siento tan mal? No entiendo porque hoy me acongoja esta desazón, si ayer cuando te miraba nada me atormentaba. Hoy no me quiero sentir tan mal, mejor olvídalo”.

P: La canción habla de una fantasía de que la persona se está llenando cuando está acompañada de su pareja. Pero no es el enamorado que se lleva el amor a su casa para sentirse amado, sino que apenas no lo ve entra en crisis y siente abandono. Eso viene de antes, de relaciones primeras con los papás porque es como cuando el niño siente que si no están es porque desaparecieron y apenas aparecen es como que todo en la vida se compuso.

Distimia Agorafóbica – “Agorafobia”

V: “El día se oscureció, no quiero salir de mi cuarto partir, que no no estes junto a mí, que me aburro sin ti. El día se perdió no salí a la calle, me encerré con llave y ya no me cabe dejar mi paraje, mi paraje”.

P: Esté adentro o esté afuera estoy triste”, es lo que dice la canción. Afuera se es más libre, pero se siente encerrado igual; en cualquier escenario está muy mal. Habla de una fobia a los lugares abiertos, que igual supera y sale a la calle, pero no logra lo que esperaba.

Sexores – “Doppelgänger”

V: “En la noche lastimo mis ojos y pronunció oraciones, dicen que me escuchan sentar en el piso cubierto de cera y lavar mis dedos con el filo de mi lengua. Dios no me ha dejado morir, estoy durmiendo junto a él en retratos de carbón, caminando sobre arañas y gusanos, esperando descender”.

P: Esa canción habla de pura muerte, como una persona que está muy desesperanzada y muy rodeada de todo lo vampiresco. Uno se imagina cadáveres, sangre, cosas así. Es un pedido de muerte, “lastimo mis ojos al ver la luz”. Habla de alguien que está en esa situación donde ve todo con la simbología de muerte.

Juan Gris – “Aveces”

V: “A veces no sé como eres, a veces no sé como es el mundo, a veces no sé si soy quien habita mi ser, a veces voy en picada y otras no sé, a veces es como si quisiéramos algo que no sabemos para qué, para creer que puede ser posible todo, tal vez”.

P: No sabes quién eres, no sabes para dónde vas, no sabes qué quieres, es el vacío de tener una vida que no encuentra sentido. A uno le llega el soplo de las ganas de vivir al ser acogido cuando uno está pequeño y si eso no se recibe toda la vida aparece ese vacío interno. La canción habla de esa sensación de que hay que hacer, ¿pero para qué? Hay que trabajar, ¿pero para qué? Hay que casarse, ¿pero para qué? No hay una respuesta que quizá no existe siquiera.

Niños del Cerro – “Sufre”

V: “Qué hacer si nada me parece bien, si nada parece estar de acuerdo con lo que creo yo. Vas a ver, si aquí nadie me trata bien. Si aquí nadie puede entender que yo no pienso madrugar en vano. Sufre de la espalda, de no darse el tiempo para descansar”.

P: En la canción hay una pregunta por la vida acompañada por una incomprensión externa. El otro no sabe, no entiende, lo que yo pienso, me contradice, no le parece que tenga sentido. Es también un reclamo con sentimientos depresivos en el fondo por esa misma incomprensión porque está poniendo en el otro la fuerza de vida que produce un gran vacío.

Planeta No – “Señorita”

V: “Ronca de tanto gritar que quería probar lo que llaman vivir. Sucia, porque la verdad era mucha verdad obligaba a mentir. Se mezcló con la mitad que no se puede mezclar, no se puede. Y luego cada fin de semana hacemos lo que quieras de mí y no nos parecemos en nada”.

P: Hablan de ensayar a vivir y no vivir. Además, hay una sensación de que todo es falso y debe haber una verdad detrás que todo el mundo esconde. Hay una desconfianza generalizada porque hay una búsqueda de tanta autenticidad que no se encuentra, porque nadie vive por esa autenticidad. Hay una exigencia de que todo sea real quizá porque hay una dificultad de conectarse entre sí.

Indios – “El Extranjero”

V: “Acaso, ¿No creen ustedes que hoy no existen motivos para no dormir? ¿O acaso pretenden quedarse así? Mirando en silencio, desesperación. No pretendo. Este hombre, aún no se acostó sólo en su mente se explica, dejará una frase en su testamento: “nunca revelaré mi secreto”

P: Cuando habla de un testamento quizá es de un reconocimiento que alguien le puede hacer. También podría verse como una culpa que se carga, se puede negar o se puede afirmar y dejarla por escrito. Las crisis de depresión a veces vienen con un sentimiento de que se hizo algo malo, uno vive con eso y de repente un evento que choca hace que se manifieste en culpa. Es ese castigo interno que no deja vivir con tranquilidad.

Nicolás y Los Fumadores – “Me quiero ir”

V: “Me quiero ir, Ya me mamé de estar aquí, Quiero dejar, De sentirme tan viejo por dentro. Quiero salir y dejar de perder el tiempo, Porque ya ni siquiera fumar No es lo mismo Ya no es lo mismo Porque ya ni siquiera te quiero de vuelta Quiero irme a la mierda”.

P: Parece de despecho, pero de todas maneras habla de que tiene una sabiduría que no le permite entender algo actual. Ese “me mamé”, uno puede ligarlo a la vida. Se mamó de todo, no solo de estar ahí. Como que ya no hay placer en nada, ni siquiera con un cigarrillo se siente bien.

