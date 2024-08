Latinos en Coachella 2019: el español conquistando el mainstream

Coachella. 20 años. Dos fines de semana.



Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande comandando el cartel de uno de los festivales definitivos para la música a nivel mundial. Anderson .Paak, Jaden Smith, The 1975, Aphex Twin, Weezer, Four Tet, Chvrches, Pusha T. Aparte de ellos, son más de 150 artistas consagrados y emergentes los que durante los fines de semana del 12, 13, 14 y el 19, 20 y 21 de abril harán vibrar las tierras de Indio, California, con la que puede llegar a ser quizás la cita más esperada por los amantes de la música.

Pero contrario a las 20 ediciones que preceden su relevancia en el mundo, la de 2019 tiene una importancia histórica digna de analizar, reconocer y celebrar. Sobre todo para nosotros, los latinos.

En ediciones pasadas, la participación latina no ha sido ni muy cuantiosa ni muy marcada en algo que históricamente ha sido visto como una barrera para entrar en el mainstream global: el idioma. Para no ir muy lejos, en el 2018, algunos de los actos etiquetados como latinos resultaban siendo propuestas en inglés, tipo Cardi B, Kali Uchis, Princess Nokia o Cuco; artistas de ascendencia latina con una relevancia y un impacto importante en el anglo, pero aún así totalmente en inglés. Otros dirán que sí ha habido actos meramente en español, que Buscabulla y que Los Ángeles Azules han sido representantes y sí, pero siempre enmarcados o en un nicho, o en una escena aún muy emergente.

Por eso lo de esta edición es de celebrar. Y no solo por actos como J Balvin y Bad Bunny que se han tomado las primeras páginas de la prensa tradicional. Es de celebrar también que Los Tucanes de Tijuana, que Mon Laferte, que Tomasa del Real, Javiera Mena, Las Robertas y otros no latinos como Rosalía estén repartidos en el festival, porque son ellos los que con algo tan sencillo como el idioma (sin diferenciar o dividir entre nacionalidades) están logrando que el español derribe las paredes de un muro que hasta hace algunos años le imponía a artistas de este lado del charco tener que grabar en inglés con otros artistas para que su música permeara a nivel global, porque su mercado se podía estancar solo en su lengua nativa.

En su cuenta de Instagram, J Balvin compartió el line-up del festival con el comentario, en mayúsculas, “COACHELLA. REGGAETÓN. ESPAÑOL 2019”. Y más allá de celebrar la participación latina o de un género en uno de los eventos masivos que refleja el estado actual del mercado, se trata de entender que el español está superando a una industria que lo relegaba constantemente. Este 2019 no es J Balvin entrando como invitado de Beyoncé a cantar “Mi Gente”, o Bad Bunny como invitado de Cardi B para cantar “I like It”, ni son latinos nacidos en Estados Unidos cantando en un idioma que no es su nativo: son artistas cuyas propuestas son en nuestro idioma, y es emocionante ver cómo estamos frente a un neocolonialismo en el cual no tenemos que acogernos a otros estándares para que nuestra música la disfrute todo el mundo. Es el español recibiendo la relevancia que merece.

Es el momento de celebrar que estamos poniendo la bandera de nuestro idioma en el país en el cual el actual presidente ha llevado la propuesta de construir un muro para separar de una vez por todas a los migrantes hispanos que han ayudado a crecer su economía. Y eso, queridos amigos, es importante.

