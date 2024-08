Fotos absurdas de una vampira de vacaciones

Este portfolio aparece en el número de foto de VICE de 2019. En este número, hemos querido homenajear lo absurdo, lo desenfadado y lo humorístico. Es importante tomarse un respiro del mundo real y, de la misma manera que necesitamos estar informados y comprometernos, también necesitamos reírnos. Quisimos contar con creadores que, desde el humor, aportasen un elemento subversivo, teniendo en cuenta cómo están los ánimos en la actualidad.



Lauren Servideo se está convirtiendo rápidamente en un icono de la comedia en Instagram gracias al carácter cercano, encantador e incómodo de sus vídeos. Además, trabaja en Instagram, por lo que es muy consciente de la cultura de los influencers que se dedica a parodiar. A principios de este año, conocimos en profundidad sus distintos personajes y lo unida que se siente a Anubis, la vampira que vive en Los Ángeles y que disfruta cotilleando y yendo de compras. Cuando empezamos a preparar el número fotográfico sabíamos que queríamos incluirla de alguna manera: la idea final, Anubis posando con un estilismo veraniego en una sesión de moda, fue llevada a cabo por la fotógrafa Lula Hyers. La artista, que nació y se crió en Nueva York, nos explicó que gran parte de su influencia tiene su origen en su ciudad natal. En cuanto a la fotografía, normalmente experimenta con la representación de la esencia vulnerable de las personas.

El resultado final es una serie de fotos brillantes, veraniegas y divertidas. Nos encontramos con Servideo para hablar de sus personajes, cómo empezó en esto y qué es lo siguiente que se trae entre manos Anubis.

VICE: Cuéntanos qué haces en tu día a día.

Lauren Servideo: Abro los ojos, no me estiro, no me tomo mucho tiempo para arreglarme, voy andando al trabajo, paso entre seis y ocho horas pegada a mi silla de escritorio ergonómica, voy a casa, descanso un rato, vuelvo a la calle y me doy un paseo hasta que anochece. Mi novio tiene uno de esos pianos digitales con distintos ritmos y ruidos que uso para jugar con las diferentes demos de sonidos de manera aleatoria, ¡solo me dedico a aporrear teclas! Me sirve de desahogo al final de un largo día, aunque no tengo ni idea de cómo leer una partitura.

¿Cuándo empezaste a hacer vídeos? ¿Instagram fue tu primera plataforma o estamos hablando de algo más analógico?

Empecé a hacer vídeos a principios de los 2000 con el ordenador de mi familia. Ahora Instagram es la única plataforma que uso.

¿Hay algún personaje que tengas ganas de desarrollar desde la última vez que hablamos?

Aunque esté de vuelta de todo, pero me encantaría potenciar a Victoria. Una parte de mi proceso creativo se basa en estudiar los vídeos de la gente que iba de vacaciones a la costa de Jersey en las décadas de 1990 y los 2000 (pero no a Jersey Shore). También me encantaría ver hasta dónde podría llegar con mi personaje de encargada, Brandy Melville. Hay gente que me ha llamado “valiente” por enseñar la tripa fláccida y pálida, cuando no hay nada más lejos de la definición de valentía; si no que se lo digan, no sé, a la gente que trabaja salvando a personas en edificios en llamas. Supongo que todos tenemos referentes distintos.

Tengo la sensación de que Anubis ha tenido mucha resonancia para gran parte de tu público, ¿a qué crees que se debe? ¿Existen paralelismos entre la personalidad que has desarrollado para ella y la tuya?

¡Gracias por decírmelo! Uf, no estoy del todo segura. Quizá se deba a la misma razón que hace que a la gente le apasione ver a Chris Lilley de Ja’mie en Summer Heights, ¿no? Sin embargo, está claro que nunca me atrevería a decir que tengo ni un cuarto del talento del que tiene él, ¡pero nuestros admiradores comparten el mismo sentido del humor! Es como alguien que conoces pero que tiene algo que no te acaba de cuadrar.

Si Anubis pudiese elegir su propio estilo, ¿qué crees que se pondría debajo de la camisa blanca ajustada?

¿Te imaginas a Anubis vestida de Ed Hardy de la cabeza a los pies? Estuve en Beacon’s Closet y una de las clientas iba vestida de Ed Hardy/Affliction de los pies a la cabeza y pensé en lo bien que podrían quedarle los plátanos a Anubis.

Te dedicas a hacer reír a la gente, pero ¿qué te hace reír a ti?

La cuenta de Twitter de Rachel Sennott y su canal de YouTube y Conner O’Malley haciendo de Howard Schultz. También me encantaron Pen15 y The Other Two, de TV-wise.

¿Qué es lo siguiente que hará Anubis en el mundo de Lauren Servideo?

¡Espero que algo más duradero y en pantalla grande! Creo que si Anubis apareciese en el estreno de una película vestida de la marca de alta costura Mugler llamaría la atención de la gente. Me siento agradecida solo de pensar que habrá más proyectos.

