Fotos de comida que te darán hambre y ganas de vomitar al mismo tiempo

Lazy Mom es una colaboración entre los artistas de Nueva York Josie Keefe y Phyllis Ma. El nombre y el cuerpo del trabajo se debe a la historia que crearon en torno a su trabajo. Una madre imaginaria, que pasa su tiempo arreglando comida de manera obsesiva-compulsiva en vez de preparar comidas para su familia. Su trabajo explora la simplicidad y complejidad de la comida moderno, que puede ser cualquier cosa como una escultura de hot dog —como la que incluye el número de este año, donde los hot dogs desbordan un trozo de pizza— o las extrañas variedades de la carne. to wiggling deli meat.

Sus imágenes llenas de color son repulsivas y atractivas al mismo tiempo. Como Keefe and Ma nos explica, “una de las normas principales que aprendimos durante nuestra vida es que no se puede jugar con la comida. Lazy Mom venía reprimiendo esta inquietud natural desde la niñez, algo que la ha dejado frustrada e insatisfecha. Quiere tocar, sentir, escupir y hacer todo tipo de desastres con la comida, y ahora no hay quien la pare. La comida está servida, así que quítate los zapatos y prepárate para un paseo salvaje”.

