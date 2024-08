Le Butcherettes es energía verdadera en “father/ELOHIM”, su nuevo sencillo

Música que hace oscurecer desde la profundidad más visceral del humano. Eso es Le Butcherettes, quienes han cumplido ya una década de darle carácter a una escena que se ha visto dominada por guitarras melódicas y sintes buena onda, con pocas pizcas de energía desbocada en el guiso.

A lo largo de año, Teri Gender Bender y compañía han venido soltando tracks sueltos que parecían no tener una explicación material hasta ahora, día en que han anunciado lo que será su nueva placa de estudio bi/MENTAL, prevista a salir del horno el primer día de febrero del próximo año.

Videos by VICE

“Esencialmente, el disco está inspirado por la muerte de una madre viva, aunque ya nada de eso importa. Una desconexión en sí misma es tan devastadora y confusa que te deja incompleta. ¿Hay esperanza? ¿Hay luz? Después de todo quizá no todo sea blanco y negro, al final de cuentas hay dualidad en todo. La vida, la luna, el sol, las olas del mar trascendiendo en arena”, platica Teri para Consequence of Sound sobre el LP que está producido por Jerry Harrison de Talking Heads, y que contará con colaboraciones con Jello Biafra, Alice Bag y Mon Laferte.

Además de los tres adelantos que lanzó a lo largo de 2018, la banda tapatía afincada en Texas incluirá en el disco un tema que han estrenado hoy. “father/ELOHIM” mantiene la esencia garage-punk de Le Butcherettes a través de esa mescolanza tipo Rush con Dead Kennedys y Siouxsie and the Banshees que destila el más genuino poder femenino. El video fue grabado durante un toquín en Los Ángeles, y muestra a Teri en su faceta de Carrie neoapache haciendo a Iggy Pop orgulloso frente a su público.

A la par del lanzamiento del disco, Le Butcherettes estará girando por Norteamérica, iniciando el tour el 2 de febrero en Versalles 64 de la Ciudad de México. Checa “father/ELOHIM” al inicio de la nota, y ve preparando la mata para agitarla con bi/MENTAL.

02/02 Ciudad de México, MX – Versalles 64

02/05 Tustin, CA – Marty’s on Newport

02/06 Sacramento, CA – Holy River

02/08 Portland, OR – Star Theatre

02/09 Seattle, WA – The Sunset

02/11 San Francisco, CA – Bottom of the Hill

02/12 Los Angeles, CA – Morrocan Lounge

02/14 Las Vegas, NV – The Bunkhouse Saloon

02/15 Salt Lake City, UT – Kilby Court Gallery

02/16 Denver, CO – Larimer Lounge

02/18 Kansas City, MO – Record Bar

02/19 Minneapolis, MN – Turf Club

02/20 Chicago, IL – Cobra Lounge

02/22 Toronto, ON – The Underground

02/23 Detroit, MI – El Club

02/24 Pittsburgh, PA – Rex Theatre

02/26 Allston, MA – Brighton Music Hall

02/27 Brooklyn, NY – Elsewhere

03/01 Philadelphia, PA – Milkboy

03/02 Washington, DC – DC9

03/04 Atlanta, GA – Masquerade

03/06 Birmingham, AL – Saturn

03/07 New Orleans, LA – Parish

03/08 Houston, TX – Warehouse Live

Conéctate con Noisey en Instagram.