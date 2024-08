Le pedí a mis seguidores de Instagram y Twitter que me contaran cómo me matarían

Artículo publicado por VICE México.

Cada vez que escribo un texto y es leído por muchas personas, la ola de mensajes de amor crece. Es hermoso y logra que mis días sean muchísimo más llevaderos. Pero también, probablemente como parte del Ying Yang, la fuerza negativa tiene que aparecer para contrarrestar la positiva y que siga existiendo un balance en el planeta. Esta fuerza está representada en mensajes de odio. Insultos. Gente que pasa mucho tiempo de su precioso día pensando insultos, o cómo destruir los artículos que, con tanto amor, hacemos para ustedes.



Videos by VICE

Basándome en todos los comentarios que he recibido desde que empecé mi relación amorosa con VICE, decidí hacer lo único posible en este tipo de casos: pedirle a mis seguidores que imaginaran un mundo ficticio, surreal, en donde ellos tenían el poder de matarme. Le pedí a los seguidores de todas mis redes sociales que diseñaran las peores y más sucias maneras de dejarme sin vida a mis 29 años.

El proceso era muy sencillo y lo entendieron bastante bien. Me llegaron mensajes realmente aterradores, sexuales, creativos y algunos que me preocuparon un poco porque no sabía que gente conocida, a la que yo consideraba “amigos”, querían acabar con mi vida. Escogí los diez mejores mensajes, y aquí se los dejo. Los califiqué para hacer este experimento mucho más interesante.

Calificación: 6/10

Calificación: 6/10

Calificación: 9/10

Calificación: 10/10

Calificación: 10/10

Calificación: 9/10

Calificación: 10/10

Calificación 8/10

Calificación: 9/10

Calificación: 10/10

Calificación: 10/10

Puedes seguir a Diego en Instagram y seguir enviándole mensajes.