Les pedimos a personas que ordenaran las drogas de mayor a menor peligrosidad

Haciendo una aproximación empírica hacia el universo de las drogas, existe una pequeña constante que vuelve demasiado ambiguo el asunto: todos somos diferentes. Lo que para unos puede ser el cielo, para otros podría ser el infierno, y lo que podría ser una experiencia que te haga mejor persona, al mismo tiempo puede culminar en un brote psicótico difícil de reparar.

La verdad es que no sabemos cómo funciona cada uno para tener certeza de qué le gustará y qué no, qué es preocupante consumir y que es simplemente divertido de vez en cuando. Hemos hablado de los límites del viaje con las drogas, de la reducción de daños y de los mitos y realidades de la coca, ketamina, MDMA, activo o mona, tabaco, cafeína, LSD y heroína, ahora queremos saber qué piensan los consumidores sobre las drogas que les parecen más peligrosas.

¿Cuál es la mejor droga y cuál es la peor? Esto nos dijo la gente.

Kenia, 25 años.

De peor a mejor, ¿qué drogas has probado?

Activo, DMT, hongos, tachas, alcohol, marihuana, Zoloft (Sertralina), Celexa (Citalopram), cocaína, MDMA y tabaco.

¿La coca iría antes que la marihuana?

Es que hermano, yo era adicta cabrón al perico. Llegué a vender muchísimas cosas por eso.

¿Cómo se siente el activo?

Lo hice muchas veces en la prepa y es de la chingada. Si le jalas de más te arde la nariz y la garganta, te da dolor de cabeza, te alentas súper cabrón y encima de todo eso hace que te claves súper fácilmente en él, te pierdes. Lo único agradable del activo es que te hace sentir inconsciente y que es súper barato.



Ximena, 23 años

¿Cómo es tu escala de droga según lo más fuerte que has probado?

El LSD, una verdadera experiencia de contar. Viví de todo; me perdí y me encontré; cuestione mi existir y mis convicciones numerosas veces, más que en cualquier otro momento de mi vida; perdí la capacidad de comunicarme hacia el exterior, pero al interior se intensificó; hubo momentos donde daba por seguro que había perdido la cabeza y que ese estado sería mi nueva manera de vivir, que de esa no saldría. Podría escribir una enciclopedia de lo que he vivido en ácido, pero lo elemental y que más rescato es que sin duda es una droga que se debe de respetar, pues hay una delgada línea entre vivir un viaje increíble o tu peor pesadilla.

Descubrí el MDMA en un festival de música en Las Estacas. Mi primer festival. No podía contener el goce y la felicidad. No cabía una sola preocupación en mi mente. Lo disfruté al máximo y consecuentemente se convirtió en una de mis drogas predilectas. Seguido en la escala, van los hongos alucinógenos. Han sido de mis experiencias más amenas, donde solo puedo sentir la paz y la energía de existir en la Tierra. Si eres un ser que no logra encontrar el sentido de su existencia, o si simplemente te ha cargado demasiado la vida, 100 de 100 recomiendo comer hongos. Ahora ya comenzamos a hablar de lo más retador, pero hermoso.

La droga más suave que he consumido es la marihuana, aunque no lo considero un estupefaciente como tal. De hecho creo que desde que fumo marihuana soy mejor persona; soy menos aprehensiva; menos paranoica, y quepo más agusto en la ciudad del caos: CDMX.

Elías, 25 años.

¿Cuáles son las peores drogas?

Pues lo voy a poner conforme a mi propia experiencia. De entrada, la más pitera, para mí sería la tacha, me da la sensación de que me estoy metiendo algo tóxico, chafa y que además me voy a sentir del culo la mañana que sigue.

Luego, el alcohol y el MDMA, tal vez igual son hechas sintéticamente pero el bajón es menos fuerte y me gusta mucho interactuar con ese tipo de drogas, me siento social y puedo salir de mi zona de confort durante un buen rato.

Después el LSD, es simplemente increíble el tipo de cosas que te puede hacer vivir esta droga, piensas y vives experiencias que de otra manera ni te hubieras imaginado, aunque existe la posibilidad de que las cosas fueran un poco más duras de lo que esperabas.

Finalmente, yo creo que la droga con la que me siento más cómodo es la mota, es en la que más me puedo sentir en control y me ayudó a conocer muchas partes de mí mientras la pasaba bien, tranquilo.

Itza, 26 años.

¿Cómo es tu lista?

Etorfina, heroína, ketamina, cocaína, todas la anfetaminas y metas, crack, opiáceos, azúcar y alcohol.

De las drogas que has consumido, ¿cuál consideras la más peligrosa?

La verdad, no creo haber consumido una droga súper mala. De hecho, no creo que ninguna droga sea mala, hay que probar de todo sin clavarse, para eso son las drogas. Pero sí creo que hay predisposición genética a cierta sustancias y psicológica, como me dijo una persona especial: “no permitas que una mala experiencia te aleje de las drogas”.

Jose Luis, 28 años.

¿Cómo está tu ranking de drogas de peor a mejor?

Solventes, heroína, spice, alcohol, MDMA, cocaína, LSD, marihuana.

¿Por qué?

Hay una manera juiciosa de usar las diferentes drogas, pero algunas como los solventes causan daño independientemente de su uso. La heroína, por otro lado, está asociada con el contagio de VIH, por lo que su uso debe llevar una mayor precaución. El spice, el MDMA y la cocaína tienen altas posibilidades de estar adulterados, pero con la información adecuada pueden usarse de manera responsable.

La marihuana va a cambiar el mundo.