Le preguntamos a algunos góticos qué piensan sobre la muerte

La muerte. Como los animales supuestamente vivos que somos, no la hemos experimentado en carne propia, pero sabemos que todos vamos hacia allá. Y ya sea que te sientas en paz con el hecho o que a veces te broten lágrimas cuando esperas el metro en hora pico, es probable que tengas tu propia manera de lidiar con esta injusticia existencial de tener un tiempo en la tierra tan efímero como intrascendente.

Y mientras que la mayoría evitamos reflexionar sobre esta caída libre hacia nuestra destrucción, hay una parte de la población que traba lazos íntimos con la Parca como estilo de vida: los góticos. Ya sea dando paseos por los cementerios, vistiéndose como para asistir a un funeral, o llevando cinturones manchados de sangre y calaveras, esta subcultura cuenta con una antigua historia de acercamiento a la oscuridad y la muerte.

Pero, ¿sí es así? Después de todo, ¿cuál es la conexión verdadera entre el color negro y la realidad natural de la muerte? ¿Es posible que alguien use cráneos decorativos sin que tenga interés en convertirse en uno? ¿Los góticos tienen el mismo miedo al más allá que esas personas que consultan Google cada vez que estornudan? ¿Exactamente qué piensan los góticos sobre la muerte?

Con todas estas cuestiones trascendentales en mente, una fotógrafa y yo fuimos al festival gótico más grande del mundo, el Wave Gotik-Treffen en Leipzig, Alemania, y les preguntamos directamente.

Yves, 29

Noisey: Hola, estás vestido como el Ángel de la Muerte. ¿Qué piensas sobre la muerte?

Yves: No deberíamos tenerle miedo a la muerte, porque todos tenemos que morir. ¿Por qué tendríamos que temerle? Debemos vivir nuestra vida y disfrutarla. No tenemos nada qué perder.

¿Piensas que la muerte es fascinante?

Sí, por supuesto. Nadie ha visto lo que hay más allá y regresado para contarla. Bueno, algunas personas regresaron, pero no pueden explicar lo que experimentaron. Así que me parece algo fascinante, porque no se sabe.

¿Por qué crees que los góticos se identifican tanto con lo macabro?

Algunos tenemos una conexión más cercana con la muerte que la mayoría de la gente. Creo que muchos no le tenemos miedo, porque sabemos que es más difícil temerle a algo de lo que no puedes escapar.

Carmen, 24 y Reika, 28

Noisey: ¡Hola! Algunas personas piensan que los góticos tienen una obsesión con la muerte, ¿ustedes qué dicen?

Carmen: En realidad no conecto mucho con la relación “muerte” y góticos, así que…

Reika: Yo tampoco. Está la cuestión satánica, pero es algo aparte.

O sea, estamos en un cementerio. ¿Por qué querrían venir aquí?

Reika: Tal vez porque es tranquilo. Lugares como este son geniales. Pero claro, no siempre estamos tristes o pensamos cosas como “desearía estar muerta” y así.

¿Crees que los góticos tienen una relación más sana con la muerte que la “gente normal”?

Carmen: Creo que algunos grupos sí, probablemente. Depende del tipo de música que te guste también. Algunos géneros están más conectados con la muerte que otros.

Reika: Creo que sabemos que no somos eternos y esta vida es corta. Pero yo digo que somos realmente felices y disfrutamos nuestras vidas. Así que no pienso mucho en la muerte ni la veo como algo importante en mi vida.

Veronique, 36, Yves, 51 y Hilde, 38

Noisey: Hola, chicos. Pues nada, la muerte. ¿Les fascina?

Hilde: No estoy segura de llamarlo fascinación, es más la idea romántica de la eternidad. Y también estar consciente de que las cosas pasan.

¿Cómo te sientes acerca de la muerte, personalmente?

Hilde: He perdido a algunas personas. Todos hemos perdido a alguien. Es una parte triste de la vida. Pero en cierto sentido, dependiendo de tus creencias, es un nuevo comienzo.

Veronique: Hace dos años tuve cáncer de mama y desde entonces he pensado cada vez más en la muerte. A veces tengo mucho miedo, porque la tuve muy cerca. Pero es como dice Hilde, es parte de la vida y en algún punto vas a morir. Si pudiera escoger, no sería ahora.

¿Sientes que formar parte de la subcultura gótica cambió en algo tu perspectiva sobre la mortalidad?

Veronique: Personalmente no creo que ser gótico cambie tu perspectiva, sino más bien que esa perspectiva termina llevándote hacia esta escena. Encuentras personas afines.

Marina, 27

Noisey: ¡Te ves muy reluciente! ¿Qué tipo de gótica te consideras?

Marina: Me visto de acuerdo a mi estado de ánimo; o sea, ayer estaba romántica y hoy me siento cachonda.

Hay personas que piensan que los góticos son muy sepulcrales, pero tú eres muy jovial. ¿Qué piensas sobre el más allá?

Marina: Creo que todos pensamos en la muerte, porque todos nos enfrentamos al final. Pero creo que los góticos somos más irónicos para expresar nuestras reflexiones sobre la muerte.

¿Dirías que a menudo piensas en la muerte?

Marina: Seguro. No me asusta, creo que es normal. Es sólo una parte diferente de la vida. La gente debería aprender a considerarla como parte de la vida, ¡es sano!

Ceci, 29 y Emi, 26

Noisey: Algunas personas creen que los góticos están obsesionados con la muerte y lo macabro, ¿dirías que eso es verdad?

Ceci: Probablemente. En lo personal, yo no creo que exista una fascinación por la muerte, sino por joder a lo mainstream. Todo lo que sea una desviación de algo me fascina.

¿Qué hay de ti, Emi?

Emi: Realmente no puedo identificarme con esa fascinación. Y tampoco diría que la mayoría de los góticos están obsesionados con la muerte, creo que es una moda. No creo que haya un significado más profundo; es sólo algo que te parece cool, o con lo cual te identificas.

Algunas personas dicen que no tienen miedo.

Ceci: Quizá lo estén desmitificando. Yo estoy un poco fascinada: en mis estudios de sociología hay algo que se llama “sociología de la muerte”; se trata de cómo hablamos sobre ella y lo que ocurre con las familias, culturalmente. Pero no se trata de la muerte en sí misma, sino más bien sobre la cultura que la rodea.

Emi: A mí me aterra la muerte. Me asusta mucho morir, no quiero morir nunca. Así que tal vez deba involucrarme en todo este asunto de la fascinación por la muerte. Suena más sano no tener miedo.

Si no, siempre puedes convertirte en cyborg.

Sarah, 43 y Laura, 31

Noisey: Hola, ¿qué les atrajo al mundo gótico en primer lugar?

Laura: Me gusta la literatura, las películas, la arquitectura y la estética.

Sarah: Solía ver a los góticos pasar cuando era más joven y pensaba que se veían increíble. Así que empecé a vestirme como ellos antes de siquiera oír la música. Luego empecé a escuchar a Sisters of Mercy y me encantó.

¿Creen que los góticos tienen una fascinación con la muerte?

Sarah: Creo que más bien es un reconocimiento. En lugar de negar nuestra mortalidad, la aceptamos. Nos gusta la “estética de la muerte”, supongo.

Laura: La muerte es un tema tabú, así que en vez de rechazarla, la celebramos. Es la única cosa de la vida que sabes que va a ocurrir en algún momento.

¿Tienen miedo de la muerte?

Laura: No me asusta, pero hay muchas cosas que quiero hacer antes de que suceda. Quiero saber cuándo pasará, para poder hacer un calendario [risas]. Debes vivir tu vida cuando puedas, vestirte e ir por todo. Sé tú mismo.

Sarah: Ser fiel contigo mismo, supongo, es la moraleja de esto.

¿Qué pueden aprender otros seres humanos de los góticos respecto a lidiar con la muerte?

Laura: Intenta no asustarte de algo que no conoces y no puedes controlar. Siempre sigo el dicho: “Es mejor arrepentirse de algo que hiciste que de algo que no hiciste”.

Mrs Chibichan, 31

Noisey: ¿Qué te atrajo al mundo gótico?

Mrs Chibichan: La escena, la música, la moda y el hecho de que puedo ser libre de ser yo misma.

Algunas personas creen que ser gótico implica estar muy relacionado con la muerte, ¿te parece verdad?

Sí, me gusta lo mórbido. Para mí, la muerte no es la última parada, de ahí surge mi fascinación.

¿Qué pasa cuando mueres? ¿Reencarnación?

No, no. Creo que hay una vida eterna, como fantasmas y esas cosas. No me asusta la muerte para nada.

Genial. ¡Te veré como ectoplasma!

Nadege, 29 y Zéphirin, 29

Noisey: ¿A ambos les gusta el lado lúgubre de lo gótico?

Nadege: Creo que tenemos una fascinación romántica, decimonónica por las cosas oscuras. Nos gusta reírnos de eso.

Zephirin: Los góticos somos muy conscientes de la vida y la muerte; sabemos que moriremos, así que en vez de temer a la muerte, la aceptamos a través de la cultura gótica.

¿Dirías que te da miedo?

Zéphirin: Nop.

Nadege: No.

¿Qué pasa cuando mueres?

Nadege: En mi opinión, creo que no pasa nada, no creo en nada. Pero sé que muchos góticos piensan diferente; no es un movimiento político o religioso, así que hay distintos puntos de vista.

Zéphirin: Ah, viviré otra vez. Ya sea aquí o en algún otro sitio, no lo sé. Creo firmemente en la reencarnación.

Dominique, 26 y Lea, 21

Noisey: ¿Qué fue lo primero que los atrajo a la escena?

Dominique: Marilyn Manson. Creo que tenía seis años cuando lo vi en televisión y me quedé sorprendido.

Lea: Creo que yo tenía diez años y veía muchos videos de música gótica.

Tienes la réplica de una dentadura en tus zapatos. ¿Crees que los góticos tienen una fascinación con la muerte?

Dominique: Por supuesto que sí. Es lo más importante de lo gótico, vivir la vida al margen de la muerte. Puedes hacer muchas cosas creativas con esta forma de pensar.

¿Crees que esta creatividad se alimenta del miedo a la muerte o por un interés?

Dominique: Es ambos. Quizá es algo bueno, pero el miedo también está ahí. Sólo voy a dejarme sorprender por lo que suceda.

¿Qué puede aprender la gente normal acerca de lidiar con la muerte?

Dominique: Quizá que no deberían tener miedo y que pueden ser creativos para manejar ese temor.

Thomas, 47, Nadine, 40 y Beeke, 25

Noisey: Hola, chicos, están disfrutando una reunión familiar en un cementerio. ¿Qué piensan sobre la muerte?

Beeke: No tengo una idea específica sobre la muerte. No estoy más interesada en la muerte que otras personas. Pero los cementerios, aquí me gusta la paz y la tranquilidad así como las hermosas estatuas.

¿Dirías que quienes están en la escena gótica tienen una relación más sana con la muerte que el resto de las personas?

Thomas: Sí, estamos más abiertos a ella. A veces la gente normal necesita la religión o algo así para manejar la muerte. Pero nosotros lidiamos con ella de otra manera.

Beeke: Hay una aceptación general y una falta de miedo.

Si le ofrecieras consejos góticos a alguien que está luchando para aceptar su mortalidad, ¿qué le dirías?

Beeke: Para mí es una pregunta difícil, porque no entendemos por qué la gente le teme a la muerte. Es lo mismo que la vida, nunca sabes lo que va a ocurrir. Ya sea la próxima semana, o dentro de diez años. Así que no hay razón para temer. Crea tu propia idea de la muerte y todo estará bien.

