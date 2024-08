Le preguntamos a algunos jóvenes qué deberíamos oír en 2018

Es enero. O también conocido como esa maldita época del año en que el moho de tu apartamento comienza a adoptar extrañas formas alienígenas. Cuando estás tan roto que no puedes ni salir, así que sólo te acuestas a comer pizza y ver videos de ASMR con los ojos medio cerrados. Se supone que esta época era cuando ibas a “planear tu vida” y hacer ese proyecto millonario del que siempre hablas. Pero hace tanto frío, no te queda energía después de las 2 PM y tal vez haya tiempo en marzo. También es 2018, lo que significa que históricamente es peor que los demás eneros, excepto el de 1350 cuando brotó la peste negra.

Entonces, ¿qué hacemos cuando el tiempo está tan de la mierda? Miramos a los jóvenes para arreglarlo, porque tienen más vitalidad que el resto de nosotros y saben cosas que nosotros no. Y, ¿qué nos ofrece más felicidad que cualquier otra cosa porque es alegre y perdurable? Sí, la música.

Teniendo esto en mente, pensamos que deberíamos combinar estos dos factores (la sabiduría de la juventud y la alegría de la música) para ayudarnos a sobrevivir 2018. De manera que me puse en contacto con algunos adolescentes para ver si podían decirme qué canciones exactamente debería escuchar ahora mismo. Estas son sus recomendaciones.

CAMILLA, 19

Noisey: ¿Qué canciones deberíamos escuchar en 2018?

Camilla: Bueno, “ Motorsport” de Migos featuring Nicki Minaj y Cardi B es una canción que no me sacaré de la cabeza pronto. Es como una forma simbólica respecto a Nicki y Cardi. Demuestra que aunque la gente esté decidida a crear una brecha entre ustedes, puedes ir contra la corriente y crear algo muy hermoso y seguir siendo unas reinas en el proceso.

Cierto, aunque me pareció que “Motorsport” fue bastante mediocre.

La verdad es que sí, pero fue un momento de empoderamiento femenino.

¿Alguna otra canción que quieras recomendar?

Esa nueva canción, “ Greenlight” de Young T y Bugsey. Siento que este año es otro año para mostrar la música de Reino Unido y demostrar nuestro estilo; gracias a esta canción, 2018 no parece un año tan malo, después de todo.

DYLAN, 19

Noisey: ¿Qué canciones crees que puedan hacer de 2018 un año más soportable?

Dylan: “ Blatant Truth” de Big Zuu. Tiene esta grandeza lírica, pero al mismo tiempo apegada al grime y se mantiene rítmica; además tiene un mensaje positivo para el público joven. Tomando en cuenta la melodía, también es una canción muy animada.

¿Alguna otra canción para levantar tu ánimo? En 2018 queremos ser muy positivos.

“ Tropical” de SL. Es una prueba de que ser de barrio no significa que tienes que demostrarlo en tu música, es diferente a la música ‘drill’ tradicional y siendo tan joven, es pionero de un nuevo estilo que es muy inspirador para un rapero en formación como yo.

TILLY, 19

Noisey: ¿Qué canción te está ayudando a sobrevivir 2018 que creas nos puede ayudar a nosotros?

Tilly: “ Let Me Down” de Jorja Smith y Stormzy. Mezclar su sonido con el de Stormzy fue genial y crea una vibra diferente a su música pero sigue teniendo su originalidad.

¿Qué hay de cuando estás pasando un mal momento?

“ Rack Up” de Sam Wise. Realmente toca mi alma y crea un escape para liberar mi ira contra el mundo. El ritmo maravilloso me hace querer golpear a alguien.

¿El 2018 va tan mal para ti?

Todos los años son malos, soy una adolescente.

PEACE, 19

Noisey: ¿Qué deberíamos escuchar este año?

House of Pharaohs. Su canción “ Run with Me” hace que la gente se prenda. Su sonido es muy refrescante y son como una bocanada de aire puro en el escenario.

¿Crees que a todos les gustarán tanto como a ti?

Claro, no hay nadie como ellos en Reino Unido por ahora. Llegaron para quedarse.

ETHAN, 19

Noisey: ¿Alguna canción nueva que debamos escuchar en 2018?

Ethan: Seguro. Ahora estoy obsesionado con Brockhampton. Su canción “ Bleach” logrará que todos vean su propio potencial. Esta canción encapsula todas las habilidade diferentes, desde cantar hasta rapear, pasando por crear beats.

¿Cómo esta canción nos ayudará, a ti y a nosotros, a sobrevivir el año?

Me lleva a otro planeta; me hace pensar en mejores días y olvidar mis problemas de mierda que tengo ahora.

A mí también me gustaría escapar de mis problemas de mierda, ¿tienes otra canción que me ayude?

“ Pick It Up” de Famous Dex featuring A$AP Rocky. No importa qué ánimo tenga, esta canción me hace bailar. El ritmo, la letra, incluso el cameo de Rick James. Todo me seduce.

BOWA, 19

Noisey: ¿Qué canción va a ayudar a todos a sobrevivir el 2018?

“ A Lot On My Back” de Yung Fume. El título lo dice todo. Cuando estás pasando por un momento difícil, te ayuda a levantar el ánimo de inmediato. Es absolutamente sensacional.

¿Algún artista nuevo que te guste?

H.E.R. Su cover de “ Jungle” me recuerda a alguien… si sabes a lo que me refiero.

Guácala.

TOMI, 18

Noisey: ¿Qué canciones te gustan ahora mismo?

Tomi: El remix “ Finesse” de Bruno Mars featuring Cardi B. Retoma esa vibra de los 90 que todos extrañamos y un poco de nostalgia siempre puede hacerte sentir mejor.

¿Pero naciste en 1999?

Sí, pero aún así puedo disfrutar las cosas.

Bueno. ¿Alguna otra canción que debamos escuchar este año?

“ Crew” de Goldlink featuring Shy Glizzy y Brent Faiyaz. Siento que esta canción nunca morirá. Ya es un clásico atemporal y tiene muy buena onda. Siento que esta canción sonará hasta el final de los tiempos.

