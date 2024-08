Le preguntamos a expertos cómo decirle a tu pareja que la engañaste

Engañar a una pareja nunca es algo bueno. Te sientes culpable, ellos se sienten tristes y tu relación está arruinada o dañada para siempre.

No importa qué tan intimidante parezca decirles lo que has hecho, es mucho mejor que lo sepan así y no, por decir algo, que lo escuchen de un amigo o que encuentren algún mensaje incriminatorio en WhatsApp. Pero, ¿existen «mejores» formas de comunicar esta situación, o es inevitablemente terrible?

Le preguntamos a tres consejeros de relaciones su opinión al respecto.

TOMAS SVITORKA

Tomas Svitorka es un life coach (entrenador de vida) certificado y conferencista de Londres.

Creo que la honestidad y la integridad son valores importantes en la vida y que son la base de las relaciones buenas, estables y duraderas.

Ser infiel es una traición grave a la confianza de tu pareja. El instinto de supervivencia surgirá y quizá medites la posibilidad de guardar el secreto sólo para ti, pero sincerarte es lo mejor. Proponer la conversación y aclarar cuáles serán las consecuencias, ya sea quedarse juntos y trabajar la relación o terminarla.

Que tan mal lo tome tu pareja depende de qué tanta responsabilidad aceptes. En el instante en que admitas que fuiste infiel, todo se centrará y debe centrarse en el hecho de que engañaste, y no deben discutir ningún otro detalle de su relación. Manténlo como un incidente aislado y evita aludir a otros factores que pudieron haber contribuido. Mencionar cosas que creas que te empujaron a ser infiel puede ser interpretado como una excusa patética. Si deciden quedarse juntos, quizá haya otro momento y lugar para esa parte de la conversación; tal vez una terapia de pareja. Si deciden terminar, no es necesario hablar de ese tema.

Ser honesto sobre tu infidelidad no va a salvar a ninguno de tener el corazón roto. El dolor va a estar presente. Pero establece un camino más claro de recuperación, juntos o separados.

HELEN MIA HARRIS

Helen Mia Harris es terapeuta de relaciones y parejas, especialista en adicción al amor y codependencia.

La infidelidad en una relación de compromiso puede ser un gran trauma para cualquier pareja; el mundo entero y las bases de tu relación colapsan. Tu vínculo de apego cierto, seguro y confiable queda puesto en duda, rompiendo toda sensación de seguridad. El impacto de una aventura a menudo termina las relaciones. Por lo general, la parte engañada está completamente sorprendida por la infidelidad y queda sintiéndose devastada, sola, fragmentada, traicionada, celosa, confundida y ofendida.

Pero, ¿qué sucede si eres el que engañó y quieres o necesitas hablar al respecto? Irónicamente, si la gente fuera capaz de «decir» que fueron infieles o que sienten atracción hacia alguien más, la idea de que se trata de un secreto —algo que debe permanecer oculto— desaparecería. De hecho, me atrevo a decir que las infidelidades a menudo ocurren porque las parejas han perdido el sentido de apreciarse el uno al otro, pero para la parte traicionada no hay excusa ya que están abrumados por el trauma emocional.

Quizá hayan sentido que estaban viviendo solos a pesar de estar juntos. Muchas veces una persona quiere decirle a su pareja que han sido infieles, ya que están cargados de culpa y ansiedad, porque la habilidad que se requiere para llevar una doble vida puede ser una de las cosas más difíciles de hacer. Hablar sobre el tema puede acabar con la deshonestidad, los secretos y las mentiras. No existe la «mejor» manera de decirle a tu pareja que la has engañado, porque potencialmente estás destruyendo la confianza que se necesita para fomentar la seguridad que requiere una conexión emocional mutua.

JO HEMMINGS

Jo Hemmings es un psicólogo conductista y de medios, además también es dating coach (entrenador para citas).

Hay ocasiones en que, de hecho, es mejor no decirle a tu pareja que la has engañado. Si fue una tontería de una sola vez por la cual te sientes mortificado, no tiene un propósito productivo decirle, salvo ceder a tu culpa.

Pero asumiré que decidiste decirle. El paso más importante, antes de hablar, es comprender aquello que te motiva a hacerlo. ¿Te sientes culpable y sólo quieres desahogarte? ¿Crees que en realidad has cometido un error o que te encontrabas en una situación complicada donde no eras tú? ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres seguir con él o ella? O, ¿crees que ésta es una forma de comprobar y confesar sus sentimientos y los tuyos, con la finalidad de terminar la relación? Quizá no seas capaz de evaluar su reacción, pero necesitas conocer tu propia resolución cuando sea momento de hablar.

También deberás tener listas algunas respuestas para una amplia variedad de preguntas. Y «no sé» jamás es una buena respuesta.

Asumiendo que tu pareja todavía no te confronta con sus sospechas, necesitas planear la conversación. Que no sea espontáneo: no la plantees antes de salir, cuando estés en medio de una cita o cuando lleguen los invitados. Escoge un momento sin presiones, pero no prepares nada especial, como una comida cara; sólo asegúrate que el ambiente sea tan ordinario y casual como sea posible. Siéntate en el sillón con tu pareja y dile, con calma, que necesitan hablar. Se directo y dile que la engañaste. Si sientes que te embarga la emoción —lo cual es muy posible— muestra esas emociones.

Puedes decir que te sientes muy mal al respecto —no esperes compasión—, pero cuando lo confieses, no dramatices. Deja que tu pareja reaccione y prepárate para recibir gritos, llanto, que te dejen solo en la habitación, que te manden a la chingada, que tu pareja se quede en silencio desconcertada. Incluso en algunos casos, si la relación no está en su mejor etapa o temen que tu comportamiento haya sido resultado de otra cosa —como una enfermedad grave—, quizá recibas hasta expresiones o palabras de alivio.

