Le preguntamos a psicólogos su opinión sobre la cuenta de Instagram ‘Siblings or Dating’

En 2009, no había pandemia. Obama estaba en el poder. Terminó la Gran Recesión. Y la marca de café Folgers lanzó un anuncio de vacaciones conocido coloquialmente como “Folgers Incest Commercial” (El comercial incestuoso de Folgers), un anuncio en el que dos hermanos coquetean intensamente mientras toman café, garantizando que se hiciera una historia oral diez años después.

Una cuenta de Instagram, que llegó a más de 100.000 seguidores este mes, toca el mismo tabú: Siblings or Dating (¿Hermanos o pareja?) Aunque a diferencia del comercial de Folgers, aquí la pregunta implica que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. La premisa de la cuenta es muy simple: en las historias de Instagram, los seguidores pueden participar en una encuesta: ¿estas personas son hermanos o están saliendo? Una vez cerrada la encuesta, se muestran los resultados de la votación, con la gran revelación de si las dos personas son hermanos o pareja. El propietario de la cuenta de Instagram no respondió a nuestra petición de comentarios.

La mayoría parecen ser parejas heterosexuales blancas. A veces siento que soy menos capaz de distinguir la diferencia entre ellas que las parejas de color, como un algoritmo de reconocimiento facial a la inversa. Algunos de los supuestos “hermanos” aparecen interactuando entre sí de una manera que podría indicar que están “saliendo”, ya sea tomándose de la mano, o agarrándose de la cintura u otras muestras de afecto que no esperaría fuera del universo de Folgers. Y definitivamente hay un sesgo de confirmación en juego: el tamaño de la muestra se reduce a unos pocos cientos de fotos, y se puede suponer que solo envían fotos donde hay una posible conexión entre hermanos.

Nunca sabremos si algunas de las parejas románticas que más parecen hermanos están realmente saliendo, o si se están burlando de nosotros, pero la cuenta refleja un fenómeno que todos hemos observado al menos una vez en la vida: a la gente a veces le gusta salir con personas que se parecen a ella. La pregunta es: ¿por qué?

Hablé con algunos psicólogos para preguntarles qué fenómeno podría estar en juego aquí. Las respuestas no fueron satisfactorias ni definitivas, pero arrojan luz al poder que tienen las redes sociales, los sesgos de confirmación y lo que debemos buscar en parejas potenciales.

“Lo más importante es que tengan valores similares”, dijo Arthur Aron, profesor de psicología en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook. “No hay mucha investigación sobre la similitud de la apariencia física y la atracción inicial”. La poca investigación que hay, dijo Aron, “se centra más en la similitud con la apariencia de tu madre o tu padre”.

Un estudio popular de 1987 dirigido por el psicólogo social Robert Zajonc en el Research Center for Group Dynamics de la Universidad de Michigan mostró que las parejas tienden a parecerse más a medida que envejecen. Parte de la explicación de esta convergencia se basa en una teoría que establece que el uso repetido de expresiones faciales afectará permanentemente la musculatura facial. Según la teoría, cuando las personas viven juntas, comienzan a imitar los comportamientos emocionales de su pareja, y luego sus rostros comienzan a verse parecidos. Como tal, la teoría sugería que los hermanos se parecen no solo porque comparten el ADN, sino porque cohabitan y se mimetizan emocionalmente provocando que sus rostros se vuelvan más similares con el tiempo, como dos montones de arena formados por la misma ráfaga de viento.

Sin embargo, un estudio publicado en octubre por la Universidad de Stanford encontró que los cónyuges no se parecían más con el tiempo, pero sus rostros tendían a ser similares desde el principio. “Esto alinea la apariencia facial con otros rasgos, como intereses, personalidad, inteligencia, actitudes, valores y bienestar”, concluyó el estudio. Ambos estudios aportan peso a la investigación sobre Siblings or Dating. Pero es igual de importante recordar que una foto de una pareja (o hermanos) no cuenta la historia completa.

Has escuchado la frase ‘el amor es ciego’ “, dijo Beverly P. Palmer, psicóloga, profesora emérita de la Universidad Estatal de California y autora de Love Demystified: Strategies for a Successful Love Life“. Bueno, pues el amor no es exactamente ciego, sólo está un poco miope”, dijo. “Tenemos una persona ideal, un atractivo ideal en mente. Tendemos a tener un ideal de alguien que, no en un nivel consciente, sino en el nivel inconsciente más bajo, tiene algunas características físicas similares a las nuestras”.

La mayoría de las parejas ahora se conocen en línea. Palmer le dijo a VICE que las personas hacen sus selecciones iniciales de pareja escogiendo a la persona más atractiva, aunque si son rechazadas continuamente, se irán por algo más realista.

Palmer también aclaró algo importante. “No sabemos nada sobre estas personas”, dijo, con respecto al status, la salud, la duración de su relación o si realmente están saliendo en primer lugar.

“Lo que se puede ver en estas fotografías es algo que ha sido probado por investigaciones psicológicas”, dijo Palmer. “En las primeras citas tendemos a tratar de conseguir a la persona más atractiva”.

Así que sírvete una taza de Folgers y navega por la cuenta de Instagram de Siblings or Dating, y disfruta ver a todas esas personas que tal vez seleccionaron inconscientemente a su pareja porque tienen características similares. O que simplemente son hermanos.