Le preguntamos a una Bruja de Salem qué comer en un sabbat pagano

Si Laurie Cabot te envía una pluma de cuervo en el correo, has hecho algo muy, muy malo. Pero no te preocupes, lo más probable es que te ofrezca consejos sobre el uso de botellas de hechizos o tratar de reparar tu aire acondicionado.

Apodada «La Bruja Oficial de Salem» por el ex gobernador de Massachusetts Michael Dukakis en 1970, Cabot de 81 años de edad es también quizá la bruja más famosa en el mundo. Aunque cerró su famosa tienda de brujería hace un par de años, Cabot se mantiene ocupada escribiendo libros nuevos y educando a la gente sobre su marca de brujería.

Durante décadas, Cabot ha presidido celebraciones locales de la ciudad durante los sabbats o fiestas paganas, el más importante de los cuales es el Samhain (pronunciado sow-en). Originalmente un festival celta de la cosecha que celebraba el cambio de las estaciones, fue el precursor pre-cristiano de Halloween.

Le llamé a Cabot a su casa de Salem, donde se estaba preparando para las fiestas de Samhain de este año, para preguntarle cómo celebran las brujas.

MUNCHIES: Feliz Samhain, Laurie. ¿Cómo estás? Laurie Cabot: Estoy aquí sentada haciendo algunos objetos mágicos. Hago botellas de hechizos.

¿Qué pones en las botellas de hechizos? Pongo todo tipo de cosas en las botellas. Tengo una hoja que me dio la NASA de una moonseed, una semilla que fue llevada a la luna y traída de vuelta, y plantaron un árbol. Es maravillosa. Utilizo piezas de eso cuando necesitas un poco de la magia de la luna. Tengo cosas que me envían todas mis amigas brujas en Inglaterra, cosas de los bosques de hadas: lugares mágicos.

Tuviste un evento a principios de esta semana en Salem en el que hablaste con los muertos. ¿Cómo fue? Bueno, fue bastante sorprendente. Había más de 40 personas allí. Yo diría que por lo menos diez espíritus diferentes vinieron, fue increíble. Así que mucha gente pudo escuchar de sus seres queridos, eso fue realmente emocionante. Simplemente uso mi psique y escucho, y un espíritu me dice: «Mira, estoy cortando madera. Estoy cortando madera porque quiero prender un fuego en mi chimenea», y luego puedo sentir en el cuarto la zona en la que se encuentra esa persona, y digo: «¿Quién conoce a alguien que corta mucha madera, como para una chimenea?» Un hombre habló, y le dije: «Te estás mudando, ¿verdad? y dijo que sí, y le dije: «Veo una construcción» y me dijo: «Sí, es mi tío remodelando su casa». Y construyó un gran chimenea de piedra, y le encantaba crear y sentarse junto a la chimenea. Fue muy preciso y muy emocionante.

Cuéntame un poco acerca de Samhain. Es nuestro año nuevo. Nos disfrazamos para el día festivo, pero nos vestimos en lo que queremos ser en el futuro, y no con disfraces de terror. Eso no es aceptable. Otra cosa es que la gente no entiende que el símbolo de la calavera no es horrible para nosotros. Tiene algo que ver con la vivienda de nuestros espíritus y nuestros antepasados, así que la veneramos. Cuando hacemos nuestro círculo para el año nuevo, honramos a todas las personas que han muerto por nuestra libertad, que es la gente de aquí que fue perseguida y acusada de ser bruja, lo fuera o no.

¿Y tienen un banquete? Siempre tenemos un banquete, porque es una cosecha. Hacemos pastel de calabaza como todo el mundo, y también pay de manzana. Por lo general, para las personas que comen carne, preparamos carne asada o jamón o pavo, ¡o los tres! La reunión de este año probablemente tendrá a más de 200 personas, así que tendremos uno de cada uno. Por supuesto, tendremos muchos platillos veganos para la gente que no come carne.

Históricamente, Samhain era la cosecha final, la cosecha de carne antes del invierno, ¿no? Es la cosecha de la carne, absolutamente. Pero también tenemos hortalizas de raíz y calabacines y calabazas y cosas por el estilo. Siempre es un buen banquete que todo el mundo espera con ansias.

Estoy seguro de que también tiene manzanas increíbles en esta época del año.

Oh si. Hay un lugar cercano llamado Brooksby Farm y tienen huertos de manzana. Vamos allí todo el tiempo, ya que nos permiten recoger ramas de manzana para hacer varitas de manzana. En el otoño, hacen sus propios pasteles de manzana, y son exageradamente ricas. También ponemos manzanas en nuestro altar. Si cortas una manzana por la mitad, verás un pentáculo. Las semillas forman un pentáculo, y alrededor de las semillas hay un círculo, así que es un símbolo sagrado de una bruja. Es interesante, ¿no? Las manzanas tienen también la forma de nuestro corazón, por lo que son una medicina para el corazón.

Cuéntame un poco sobre cómo Samhain difiere de Halloween. Has afirmado que pedir dulce o travesura era inicialmente una tradición de brujas. La cosecha se prestaba a las cosas azucaradas, por lo que era un regalo para la gente que se portaba bien, especialmente los niños. Pero nunca hubo travesuras. No formaba parte para nada. Ésa es una especie de idea cristiana para que no se vea tan bien. La cosecha era un regalo.

¿De qué otras maneras se ha desviado Halloween de sus raíces de Samhain? Es un desastre. Han vuelto todo sobre nuestro día festivo en algo horrible. Es horrible y mortal y aterrador. ¿Poner a una bruja cacareando en una escoba? Eso es degradante para nuestros mayores. Son horribles o risibles. ¡Dos mil años de propaganda contra nosotros!

Y esa fue una de las razones por las que fundaste la Witches’ League for Public Awareness, ¿no? Sí. Todavía estamos luchando contra Salem por las imágenes que producen. Simplemente tenemos que alzar la voz y mostrarles que eso no es real, y eso es lo que hacemos aquí. Somos la ciudad de brujas, y ésta es la única ciudad que es reconocida por nosotras. Ya sabes, estamos fuera todos los días. Una gran cantidad de brujas compran aquí, y son visibles todos los días. Lo que hacen con sus tiendas, y el ser comerciales, tienen que ganarse el sustento, le están enseñando a la gente sobre hierbas y piedras y velas y lo que es y no es la magia Eso es una cosa maravillosa. No quieren promover eso aquí en absoluto, y creo que eso es muy tonto.

¡Uno pensaría que la ciudad apoyaría más! Bueno, ya sabes, la gente de Salem está realmente muy orgullosa de nosotras y nos apoya. Muy pocas personas nos faltan al respeto en esta ciudad. Después del memorando de ley de la Witches’ League for Public Awareness incluso la policía nos protege porque sabe que tiene que hacerlo. Somos bienvenidas aquí. Hace un tiempo recibía llamadas de hospitales pidiéndome que les ayude. Me decían: «Hace mucho calor y nuestro aire acondicionado no sirve. ¿Puedes ayudarme a hacer algo?» Algunas personas piensan que podemos hacerlo todo, lo cual no es cierto, pero ayudamos lo más que podemos.

Has dicho que las hierbas cargadas no solo funcionan mejor en las pociones, sino que también saben mejor. ¿Cómo cargas una hierba? Eso es parte de la ciencia de la brujería. Tu aura se puede extender a cualquier objeto que toques, especialmente si reduces tus ondas cerebrales, cierras los ojos durante tres minutos, y tu onda cerebral está en un nivel alfa. Agarras las hierbas y las cargas con el uso que piensas darles. Por supuesto, necesitas una hierba que tenga el tipo de energía para sanar o para ayudar. Infundes tu energía de luz en la energía de la hierba.

¿Qué tipo de hierbas y plantas son buenas para el Samhain? Hay un par de hierbas importantes. El romero trata del recuerdo. Se trata de recordar a tus antepasados y a los que han muerto. Debido a que el velo está abierto, lo portamos o usamos en hechizos para que sea más fácil comunicarse. Las semillas de girasol son otras. Puedes vivir de una planta de girasol. La base de las plantas de girasol tiene una papa que crece en las raíces, y te la puedes comer. No te puedes comer el tallo, pero te puedes comer las hojas amarillas y las semillas, que sustentarían tu vida como con las manzanas. Es para mantener la vida en la tierra, donde todavía estamos, en lugar de pasar al otro mundo.

¿Existe tal cosa como la magia comestible? Absolutamente. Puedes cargar el romero que pones en tu cocina. Cada hierba en nuestro gabinete está ya cargada por lo general y se fija de modo que no cambie. La carga siempre está allí. Pero, si compramos algo nuevo, hacemos un pequeño círculo, prendemos una vela y cargamos las hierbas antes de comenzar a cocinar. También honramos la carne. Todo es sagrado para nosotros.

Cuéntame un poco acerca del Feast of the Morrighan del que escribes en Celebrate the Earth. Morrighan es una protectora, por supuesto, y se lleva lo que es perjudicial. Así que estamos celebrando a Morrighan y comemos un banquete con ella, o ellas, es una diosa triple. Estamos celebrando su capacidad para protegernos y ayudarnos. Recolectamos plumas de cuervo si las podemos encontrar en el suelo. Puede que cada persona que se siente en la mesa tenga sus propias plumas para representar su poder.

¿Qué hacen las plumas de cuervo? No es nuestro trabajo hacerle daño a nadie, o hacerle el mal a nadie. Es el trabajo de las diosas y los dioses si así lo deciden. Puede detener a alguien que es malo, y puedes llamarle a los dioses al mostrarle una pluma negra. Si alguien que conocemos es malo, tal ves le enviemos plumas de cuervo negro en el correo de su casa. De esa manera, Morrighan sabrá a dónde ir si así lo desea. Esto no quiere decir que van a hacer algo dañino. Pero, por lo general, si es muy malo, los verás siendo arrestados o detenidos de alguna manera. La pluma solo le muestra el camino.

¿Cuál es tu platillo favorito del Samhain? Me gusta el estofado de pollo o el estofado de carne, y me encanta el pollo asado. Me gusta hacer relleno de maíz para el pollo asado. También hago una sopa de pollo en una calabaza ahuecada. Un año decidí usar un gran, gran calabaza como plato para servir. Entonces pensé: Ya que estoy haciendo eso, consigamos algunas calabazas pequeñaspara convertirlas en tazones de los cuales todos puedan comer. Se convirtió en una especie de tradición. Es simplemente delicioso. También se ve bien cuando pones las calabazas alrededor de la mesa. Realmente se enfoca en la temporada.

¿Qué cocinarás este año? Una de las chefs es una bruja, en la cocina, y nos está ayudando a preparar la comida para el banquete. Tenemos calabaza y manzanas, y tenemos pollo, ensalada, un plato de queso, frutas de todo tipo, y algunos postres. Eso se servirá este año. Ah, y tenemos que tener platillos veganos para mucha de nuestra gente.

Gracias por hablar conmigo, Laurie. ¡Feliz Samhain!