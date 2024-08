Le pregunté a un espiritista por qué no funcionó nuestra Ouija

Artículo publicado por VICE México.

La Ouija me despierta una curiosidad que va más allá de “se aparecerá un fantasma, espíritu o no”. Nunca he podido entender cómo un simple tablero que tuvo como misión principal ser un simple juego para toda la familia, la cultura popular [y probablemente El exorcista] lo han convertido en lo más cercano a un portal para llamar cualquier cosa que esté viva o semi viva en otro plano. “Es una simple tabla, como Monopolio pero darks”, he pensado.

La Ouija ha estado presente en innumerables películas de terror: unas desastrosas y otras bastante maravillosas. Siempre fue el juego que en cualquier reunión o fiesta de niños y adolescentes estaba prohibido jugar. O al menos en mi infancia. Recuerdo cómo mi mamá me prohibía y hablaba de los poderes detrás de este tablero. Lo hizo tan pero tan prohibido que inevitablemente sembró en mí unas ganas gigantes de jugarlo.

Hace un año, en las oficinas de VICE compramos por Mercado Libre una Ouija negra. Teníamos la intención de jugar con ella y lograr que “algo” sucediera. Buscamos en internet cómo “activar” el tablero, escogimos algunas instrucciones y tratamos de lograr que funcionara el tablero. Fuimos a la azotea de la oficina, de noche, juntamos nuestras manos, cerramos los ojos y respiramos hondo: nada sucedió. Nada se movió, ni sentimos algo ligeramente cercano a paranormal. Nos sentimos derrotados y un poco tontos, abortamos la misión.

Luego de esta oportunidad fallida, le pregunté a varias personas que saben de este tema y todas me dijeron que “no habíamos activado el tablero bien”, que regularmente había que tener a una persona que supiera hacerlo o algún tipo de espiritista cerca. Me recomendaron ir al mercado de Sonora y preguntar en sus pasillos. Fui y conocí a Álvaro, un experto en el tablero según los presentes. Álvaro no quería atenderme ni que revelara su nombre real, incluso me costó lograr que platicara conmigo, pero me regaló 8 minutos y 30 segundos de su tiempo para platicar con él sobre nuestro intento fallido de activar la Ouija.

VICE: ¿Qué recomendarías para iniciar a jugar a la Ouija?

Álvaro: Nunca recomendaría jugar a la Ouija, primero que todo. Abre portales y conecta entidades que no deberían estar cerca. Así que mejor no.

Ok. Hace un año traté de jugar a la Ouija con mis compañeros de oficina, pero no pasó nada, ¿Puedes explicarme por qué?

Sí pasó. Apenas tratan de activar el tablero ya se están metiendo en este tipo de situación. Aunque no les haya “funcionado”, sí hicieron algo. Es más: seguro ni siquiera lo cerraron, y eso es bastante peor.



La verdad buscamos en Google cómo activarlo y ya. Todos hicimos preguntas y nada que se movió el tablero.

Hay que designar un o una medium que sea el interlocutor y que él o ella nada más sea quien se encarga de hacer preguntas. Hay que seleccionar lo que se va a preguntar bien, mucha gente cree que puede hacer cualquier tipo de consulta y no funciona así. Hasta hay que cerrar y avisar cuando se va a dejar de preguntar. Es algo bastante peligroso. Mucha gente que lo juega por diversión no tiene idea de lo que está haciendo. Las personas que lo usan generalmente es porque quieren contactar a sus seres queridos que ya murieron: una novia, el papá o algo así.

Si te dijera que fueras a nuestra oficina para ayudarnos a jugar bien, ¿lo harías?

No. Te dije que no recomendaría a nadie jugarlo. Es peligroso.

Ok. ¿Al menos podrías decirme qué se necesita para que sintamos algo?

Depende. Es mejor si tienen veladoras blancas alrededor. Tener paciencia. Mucha.

En las películas he visto que todos ponen sus dedos juntos y ahí es que siempre “se mueve”. ¿Cómo se puede saber si en realidad se está moviendo?

Hay que usar el tablero con personas de confianza. Que quieren respuestas sobre algo o platicar con alguien. La energía que se forma alrededor de la tabla es bastante importante. Como te dije: normalmente lo usan personas que en realidad están buscando una respuesta de un familiar o ser querido y por lo tanto lo hacen en serio. Se siente en el ambiente. Hay cosas que también ayudan a que respondan.

¿Como cuáles?

Artefactos de ellos: joyas, libros, ropa. Algo que les haya gustado mucho cuando estaban vivos.

¿Qué peligros hay en jugar a la Ouija?

El tablero en sí no es peligroso. Es lo que puedes liberar, son energías que no deberían estar alrededor de ti o de ustedes. No recomiendo que lo hagan a menos que quieran contactar a alguien. A mucha gente no le importan las consecuencias de esto. Te dejo, me tengo que ir.

Una última pregunta: entonces ¿nuestro intento fallido de jugar no fue tan fallido?

No. Muchos creen que tienen que “activarlo” para que funcione. Y no es así. Tendría que ver qué hicieron pero yo creo que cosas sucedieron. No lo hagan más.

