Le pregunté a un experto si Thanos tiene razón

El siguiente artículo contiene algunos SPOILERS de la trama de Avengers: Infinity War.

Contra viento y marea, Infinity War, la épica de Marvel de múltiples personajes, funciona como una película. La razón por la que esto es posible es Thanos, uno de los mejores supervillanos del cine de todos los tiempos. OK, no es un título difícil de ganar, ¿puedes nombrar a los malos en Thor: The Dark World o Iron Man 3 ? Aún así, Thanos es un personaje innegablemente memorable, debido a que, como muchos de los grandes villanos, sus motivaciones son totalmente entendibles, incluso se acercan al heroísmo. Thanos lleva las cosas lo suficientemente lejos que consigue cruzar el umbral de la locura absoluta.

Videos by VICE

Thanos está preocupado de que el universo esté superpoblado y de que esta sobrepoblación genere una escasez de recursos y una catástrofe. Es un miedo que recuerda a las teorías de Thomas Malthus, un pensador inglés del siglo XVIII preocupado de que el aumento de la población mundial provocaría la escasez de alimentos. Sus cálculos no han sido comprobados, pero sigue habiendo mucha gente que piensa que el crecimiento desmedido de la población está causando problemas ambientales. La forma más drástica de este tipo de lógica es el argumento de que debemos dejar de tener hijos para salvar el mundo.

Thanos lleva las cosas un paso más allá de abogar por el nulo crecimiento de la población: reúne seis piedras mágicas para poder exterminar a la mitad de la población del universo con un chasquido de sus dedos. Obviamente, esto es malo. Pero, ¿qué tal una forma más suave de thanosismo, donde al chasquear los dedos implemente una política universal de un solo hijo? ¿Estaríamos agradecidos?

Para resolver esto, llamé a Lyman Stone, un investigador de economía especializado en temas de población que ha escrito sobre el tema anteriormente en Vox , entre otros sitios. Tuvimos una plática que pasó de Thanos al cambio climático y al abuso de personas que tienen muchos hijos. A continuación presentamos la conversación:

VICE: Comencemos con una pregunta simple: ¿hay demasiadas personas en el mundo en este momento?

Lyman Stone: No.

Cuando la gente habla de sobrepoblación, debemos preguntarnos: «¿Por qué? ¿Cuál es el problema con la cantidad de personas que tenemos?» Hay un par de respuestas. A veces la gente dice que no podemos alimentarlas a todas. Eso no es cierto. El rendimiento calórico de la agricultura actual es más que suficiente para alimentar a todos, y la mayoría del mundo no está ni cerca de llegar a cubrir el potencial máximo con la tecnología actual.

Quizás la gente piense que no tenemos suficiente agua. El estrés hídrico es un gran problema en muchas partes del mundo, pero el agua es renovable. Puedes desalinizarla, puedes recolectarla de la atmósfera, literalmente cae del cielo. Pero luego tenemos el problema de desalinizar el agua para todos, que implica gastar energía. Ese es el problema fundamental de la población: no la comida, no la sobrepoblación; el único problema real es la energía. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos suficiente energía? Eso lleva a los combustibles fósiles, al calentamiento global, pero al final del día, hay una gran cantidad de energía disponible utilizando tecnologías bastante simples como la eólica, la hidroeléctrica y la biomasa, que es renovable ya que el sol nos está inyectando energía. La energía es un lugar en el que estamos avanzando a pasos agigantados, y el potencial de las energías renovables es enorme.

Relacionados: El gran problema con ‘Avengers: Infinity War’: ¿dónde estaba Ant-Man?

Teniendo esto en cuenta, ¿por qué las personas —no sólo los villanos de las películas— se preocupan por la sobrepoblación?

Revisemos el cálculo del calentamiento global: el calentamiento global es causado por la cantidad de carbono necesario para producir un dólar de producción económica, multiplicado por los dólares de producción económica por persona en la Tierra, multiplicado por el número de personas. El problema es que, si bien esta es una manera ordenada de resolver el problema, hace que algo parezca causal cuando podría no serlo, y eso es la población. La pregunta es si se reduce la población, ¿obtendríamos menos emisiones? Y la respuesta es que no en realidad. Ha habido mucha investigación sobre esto, sobre lo que sucede cuando se da una reducción de población en una sociedad. Las emisiones no se reducen casi tanto como deberían. No retiras el flujo de energía de la planta porque la población cae un cinco por ciento, todavía tiene las carreteras, hay costos fijos que no cambian.

Además, si haces las matemáticas —incluso si asumes que las personas son un instrumento causal y que la economía responderá inmediatamente a los cambios en la población— llegas a la conclusión de que no existe una trayectoria poblacional plausible para la Tierra que marque alguna la diferencia. Una disminución de la fertilidad no cambia mucho las predicciones climáticas. Simplemente no es tan influyente, especialmente en el marco de tiempo que necesitamos. Es necesario un cambio en la producción de carbono en este siglo para evitar un calentamiento global catastrófico. Los impactos de la reducción de la fertilidad comenzarán a aparecer en 2075 y no se convertirán en un gran problema hasta el 2200, cuando ya sea demasiado tarde. La forma de remediarlo es buscar maneras de usar menos carbono. Tienes que usar energías alternativas, energías renovables. Debes alentar asignaciones más eficientes de personas en diferentes situaciones de vivienda.

Todos en el ramo son conscientes de esto, pero los activistas de educación media y algo desinformados piensan que una familia con cuatro niños está causando el calentamiento global. Es una mentira total. Lo que está causando el calentamiento global es que su planta de energía local funciona con carbón en lugar de gas natural, o con gas natural en lugar de una central hidroeléctrica, o es una central hidroeléctrica en lugar de una eólica y solar.

¿Ves eso seguido? ¿Insultos a las personas con familias numerosas?

Es algo real. Escribo mucho sobre cuestiones familiares y de fertilidad, y hay muchos peyorativos: «criadores» es una frase que les gusta usar a las personas. Siéntate con una familia que tiene cinco o seis hijos y pregúntale cuál es su experiencia yendo al centro comercial o al cine. Las miradas que les dan, las cosas que les dicen. Es absurdo lo que las personas sienten que tienen derecho a decir.

Relacionados: Preguntamos a expertos si estamos ante el fin del mundo

Volviendo a Infinity War, ¿existe un momento en el que el mundo vaya a sufrir de sobrepoblación? ¿Es una preocupación realista?

Sí. Hay algo llamado Escala Kardashev, que clasifica a las civilizaciones en cuatro categorías. Tipo 0 significa una civilización que captura menos que la producción de energía total que llega a su planeta. Entonces, si la energía de una estrella llega a tu planeta, ¿la estás capturando toda? Si así ocurre, eres del Tipo I. El Tipo II es una civilización que captura toda la energía que sale de su estrella —donde entraría el concepto de la ciencia ficción de las Esferas Dyson— y el Tipo III captura toda la energía de una galaxia. Nosotros aún no hemos llegado al Tipo I, creo que estamos cerca del 0.45. Eso significa que probablemente podamos darnos el lujo de tener el doble de consumo de energía que tenemos actualmente, sin sufrir problemas físicos. Si podemos encontrar formas de usar menos energía, podemos crecer más. Pero hay límites físicos. Sin la hipótesis de una civilización humana albergada en múltiples planetas —que debería ser nuestro ideal— probablemente no podamos sostener más de dos o tres veces nuestra población actual. Todo se reduce a si tenemos la voluntad social de hacerlo realidad.

¿En términos de planificación?

En términos de las elecciones de las políticas necesarias para mantener este tipo de población. Explotar todas las fuentes de energía disponibles, sin desperdiciar energía en cosas no constructivas como volarse unos a otros con armas nucleares. Sólo puedes tener una población numerosa si eres pacífico y tu sociedad se centra en la eficiencia y evita las actividades innecesarias.

¿Queremos vivir en esa sociedad? El lado pacífico suena genial, pero ¿hasta qué punto la sociedad puede desalentar las actividades derrochadoras? ¿Tienes que presentar una solicitud a una junta gubernamental para irte de vacaciones? Para mantener a una población numerosa con un buen nivel de vida y la preservación de las libertades básicas sería necesario un avance tecnológico sustancial.

Esto está bastante lejos de lo que Thanos está hablando. Para ser claros, eres anti-Thanos, ¿cierto?

Correcto. Soy reacio a las soluciones que implican la destrucción de la vida humana. Creo que esas no son soluciones. El objetivo de darle ese punto de vista al villano es que es un acto ruin.

Sigue a Harry Cheadle en Twitter.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.