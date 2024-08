LeBron James se despide de Kyrie Irving con emotivo mensaje en Twitter

La bomba por fin explotó en la NBA la noche del 22 de agosto. El traspaso de Kyrie Irving a los Celtics de Boston se concretó, y a cambio los Cavs obtuvieron a Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizac, y la primera selección de los Nets en el 2018. No más rumores, no más riñas, no más supuestas traiciones. Irving cumplió su capricho y LeBron James no podía estar más agradecido. Sí, aunque no lo crean.

La despedida de Irving acabó de raíz con el supuesto rencor que se había generado entre los dos mejores jugadores de los Cavs. Cada quien es libre de elegir su destino, y bajo esta premisa, LeBron se atrevió a desearle buena suerte y éxito a su ahora excompañero.

«¡Es la única forma de ser con este chico! ¡Un chico talentoso y especial! No tengo más que respeto por él, vaya tres años que estuvimos juntos». El mensaje más sincero de LeBron está acompañado por un video de un fan de Cleveland donde aparece el jersey de Irving y una nota agradeciendo su entrega mostrada con el equipo.

¿Podrá Thomas suplir el vacío que ha dejado Irving? ¿Cuánto extrañará LeBron a Irving? Lo sabremos en la próxima temporada de la NBA.