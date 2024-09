Lecciones de vida que aprendimos del DJ que no se dio cuenta que se le fue el sonido

Este fin de semana pasado, un DJ de EDM llamado KSHMR, tocó en un festival de Canadá y en algún momento durante su set el sonido se cortó. Desafortunadamente, el pobre productor californiano no se dio cuenta de que esto estaba pasando. Embelesado por la música que presumiblemente seguía sonando a través de sus audífonos, KSHMR no tenía idea de que todos, cada uno de los asistentes había dejado de bailar, mientras él continuaba mezclando silenciosamente entre la noche.



El narrador, totalmente emocionado, sintetiza la situación de la mejor manera: «Ese momento cuando se va la luz y el DJ no lo sabe, solo sigue rompiéndola allá arriba».



La frase «baila como si nadie te estuviera observando» normalmente se toma como una línea motivacional. Un motivo para vivir esta vida con libertad absoluta, una felicidad que solo puede ser encontrada una vez que has decidido que las opiniones de los demás no tienen sentido en comparación con las convicciones de tu propio espíritu. Bueno, eso puede ser más o menos lo que KSHMR quiso demostrar en este video, ¿no? Sin darse cuenta, el hombre está tocando como si nadie estuviera escuchando. Porque no lo están. Ellos no pueden escuchar nada. Él es la única persona que está disfrutando. El festival es un escenario de caos y confusión, un pandemonio sin música experimentada por todos, excepto por, sí, KSHMR.

La próxima vez que el mundo se esté poniendo pesado, ponte tus audífonos y pincha para nadie. Podrán gritar que estás haciendo el ridículo. Solo que no escucharás, porque eres KSHMR, tocándole a nadie. A nadie más que a ti mismo.

