Ojo: Led Zeppelin relanzará su clásico álbum ‘How The West Was Won’

Según reporta el diario inglés NME, Led Zeppelin anunció la reedición de su clásico en vivo How The West Was Won.

Lanzado originalmente en el 2003, el álbum recopila las presentaciones originales de la gira de conciertos de la banda de dos brutales fechas en 1972: la primera, el 25 de junio en Los Angeles Forum, y la segunda, el 27 de junio en Long Beach Arena.

El relanzamiento, que estará disponible desde el 23 de marzo de este año, trae a la mesa un sonido remasterizado, supervisado nada más y nada menos que por Jimmy Page. El trabajo será lanzado en CD, Blu-ray, y por primera vez estará disponible en vinilo.

El álbum también incluirá una versión especial «Super Deluxe Boxed Set», con tres CDs, cuatro LPs , una descarga digital del álbum completo, además de un libro «lleno de fotos raras einéditas de la bandaen cada una de las locaciones de sus conciertos», según informa NME.