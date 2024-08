Lee Curtiss: el lado sensual y humano de la música de baile

Considerado un master manejando el lado sensual del sintetizador y con un repertorio de pistas de baile que nos provocan correr a tener sexo al arbusto más cercano, experimentar nuevas emociones y disfrutar el lado raro de la vida, Lee Curtiss ha exhibido su calidad de sonido en prestigiosos escenarios a nivel global.

Después de reventar sus residencias en Nueva York, Berlin, Chicago y Miami, y hacer retorcer multitudes en lugares aclamados como Time Warp, Creamfields, Ushuaïa Ibiza y Fabric London, la histórica Ciudad de Puebla y el festival Daydream fueron el escenario perfecto para una noche friolenta llena de house, techno, cervezas y una plática muy personal con este retorcido visionario.

Videos by VICE

Thump en Español: Hola Lee, gracias por recibirnos. Para empezar, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar de vuelta en el paraíso mexicano?

Lee Curtiss: Es muy raro para mí, siendo de Michigan, no debería sentir frío. Pero el calor de Los Angeles en este último año, hace que en Puebla me sienta congelado, pero estoy muy feliz de estar aquí.

Sabemos que creciste en Detroit, la tierra del techno. ¿Cuándo inicio tu pasión por este género?

Nací en Maryland porque mi padre estaba en servicio ahí cuando yo era pequeño, viví ahí por unos tres meses y después nos mudamos a Michigan.

Cuando tenía unos 17 años me gustaba la música New Wave como Primal Scream, The Cure y The Fixx. Después hice una progresión cuando escuche los primeros álbumes de Michael Jackson y Madonna, que tienen beats de house y llamaron mi atención.

Cuando ya era lo suficientemente grande para asistir a los afterparties en mi ciudad, Gran Rapids, que se ubica entre Chicago y Detroit, la gente tocaba música house y techno, que era maravillosa, estaba muy dentro del mundo underground.

Decidido a encontrar buena música, viaje y viví en Detroit, en Chicago, en Londres y Berlín, pero esa es una larga historia.

Y hablando de géneros e influencias, ¿te consideras más orientado al lado house o al lado techno de la escena?

De hecho, estoy más metido al lado house. Para mí, los dos están conectados. Nunca he podido notar alguna diferencia entre ellos, los dos tienen sentido. Si eres bueno mezclando y tienes una buena colección, puedes tocar ambos. Puedes ir de disco, a techno y terminar con house, ser capaz de tocar lo que quieras en un set, inclusive diferentes estilos de música pero que suenen bien juntos.

Visitando países latinoamericanos ¿Alguna vez has pensado en agregar la música hispana a tus innumerables mezclas?

Me gusta mucho. La música que escuchaba en los años 90 tenían samples o una gran influencia por la música latina como Hipp-E & Halo y Joeski. Tengo una esposa latina, eso me inspira a buscar más estos ritmos.

Foto tomada del Facebook Oficial de Lee Curtiss.

Estamos ansiosos por escuchar nueva música, ¿qué tiene preparado Lee Curtiss este año?

Por primera vez en muchos años, estoy enfocando en el estudio y no en estar de tour. Estoy trabajando con gente demasiado talentosa que encuentras fácilmente en Los Angeles, en lugar de hacer todo yo mismo, ahora colaboro con gente que es buena en lo que hace.

Ahora que estoy más viejo, siento que es necesario contribuir a la música y mi nivel debe subir. Los tracks de amigos DJs se están volviendo mejores y están aprendiendo a cómo escribir sobre ingeniería del sonido, cómo trabajar con otros artistas y el juego está subiendo de nivel constantemente.

Mis estándares son altos y eso ha hecho que me retrase en estrenar mis temas, pero todos estarán listos para ustedes este año.

Nos encanta recibir recomendaciones musicales de conocedores como tú, ¿Qué track crees que no puede faltar en nuestros playlist?

De temas nuevos, recomiendo que esperen un track que vamos a estrenar este año, lo hice junto a un productor muy conocido de R&B y hip hop. Él canta y es el mejor tecladista que he conocido.

Y de temas viejos, me encanta “Atomic Dog” de George Clinton, del cual hice un remix no oficial.

Y en cuestión de entretenimiento, ¿qué artista y espectáculo nos sugieres ver?

Vi a Roger Waters hace un par de meses, tiene el mejor show visual que he visto en toda mi vida. No hay una cosa que pasara que no estuviera acorde con la música. Voy a fiestas y festivales, y sé que se necesita un gran presupuesto para hacer un gran show, pero en lugar de láser, láser, estrobo, luces arriba y abajo, para mi tiene sentido si involucras al ambiente y lo mezclas con la música, incluyendo a la gente, en lugar de solamente confundirlos.

Si tienes oportunidad, eres joven y estás interesado en la música electrónica, ve a ver a Roger Waters.

El tiempo pasa de volada, ¿cuál crees que es el futuro de la música electrónica en general?

Si hablamos de música, sonaré un poco loco, pero los que llevamos tiempo produciendo apreciamos las cosas que no podemos lograr con software. Todo se está convirtiendo en algo tan electrónico y la gente está muy metida en computadoras y tecnología innovadora, que yo creo que lo que pasara en los próximos cinco años es que veremos a más gente regresar a tocar instrumentos en vivo. Ya no habrá más “presiona el botón”.

Los DJs siempre serán una gran influencia, pero yo pienso que los seres humanos tienen un amor y apreciación interminable por la música en vivo y esto está empezando a suceder, los verdaderos músicos están saliendo a los escenarios a tocar en directo.

Para terminar con esta inspiradora platica ¿Qué artista ha logrado mayor influencia en ti?Prince es mi mayor influencia, por mucho. Siempre que entro al estudio pienso “Carajo, no puedo hacer lo que él hace”. Y aún así intento trabajar con gente para lograr cosas que él hacía, lo escucho y pienso “No, aun no puedo lograrlo”. Él lo logro y vale muchísimo para mí.

Estamos perdiendo a grandes artistas día tras día. Nosotros somos los rebeldes que se inspiraron en ellos para lograr música electrónica, debemos respetarlos, homenajearlos y valorarlos.



Conéctate con Lee Curtiss en: Facebook // Twitter // SoundCloud.