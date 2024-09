Legowelt nos acaba de mandar este mix grabado en la sala de su casa

Desde hace un buen tiempo, Danny Wolfers ha estado creando su propio mundo desde su laboratorio en la Haya, Holanda. Su trabajo como House of Jezebel, Dickie Smabers & The Moerwijk Crew, y principalmente Legowelt, conforman una toma desafiante y viajadora sobre el house y techno análogo. Su increíblemente extenso y variado catálogo, lo han convertido en una de las figuras más queridas y excéntricas del escenario electrónico europeo.



Mientras Wolfers podría no considerarse estrictamente a sí mismo como un DJ, aquellos que lo han visto tocar, tranquilamente podrían no estar de acuerdo. Es por eso que le hemos pedido dar inicio a nuestra nueva serie de mixes. Abarcando de todo un poco, desde el gospel deformado de Lady Blacktronika pasando por el glitchy dreamhouse del productor asociado a Proibito, Austin Cesear, hasta la inclusión de algunos clásicos de Legowelt, por si acaso. Dale un vistazo al mix a continuación, descárgalo a través de WeTransfer y entreténgase con una breve charla junto al mismo científico del electro holandés.

THUMP: ¿Cómo deberíamos disfrutar el mix? ¿Cuál sería el ambiente apropiado?

Legowelt: Bailando, entrenando, haciendo crossfit, levantando pesas, limpiando, sembrando el jardín, cocinando, de compras. Cualquiera puede ser el ambiente.

¿Es la sinestesia algo real, y de ser así, cuál sería el color de este mix?

Arctic Lime HEX: #D0FF14.

Si pudieras escuchar un track del mix en loop por toda la eternidad, ¿cuál sería y por qué?

«Never Everything» de Lady Blacktronika, una textura de soul puro, tristeza y resistencia.

¿Dónde lo grabaste?

En la sala de mi casa, en la costa norte holandesa.

¿Cuál sería tu momento favorito del mix?

Supongo que cuando transita entre el «Nani» de Elektrvolt y el clásico de Daniel Bell, «City On The Edge Of Forever». También hay un par de cosas raras sucediendo en el principio, principalmente con ese track «The Wasabi That You Ate». O tal vez cuando pasa del «Boxbeater» de Jordan Fields a la pista «XTC»… Sí, ese tal vez podría ser mi favorito, es simple y continuo.

Tracklist:

Intro looping/samplerfreaking

George Duke – Follow The Rainbow

Golden Ivy – Time Out

Huerco S

Megga – Herbal Essence

MGUN – Mask

Haf Haf – The Wasabi That You Ate

Matrixxman – Secret Garden

Elektrovolt – Nani

DBX – City On The Edge Of Forever

Dollkraut – Fire

RBM – Latinos In Brooklyn

Paranoid London – Light Tunnel

Seven Davis Jr. – Welcome Back

Yoruba Soul Instrumental

Gunnar Haslam – Nevence

Lady Blacktronika – Never Everything

Jordan Fields – Boxbeater

Deo & Z-Man – XTC

UFOCUS – Fun With Fractals

DJ QU – Loveboxxx

Legowelt – Sampling Winter

Joey Anderson – Repulsive

Austin Ceasar – Cloud Hall

Legowelt – Beach Oceano

A Legowelt lo puedes encontrar en Facebook // SoundCloud // Twitter.