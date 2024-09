¡El Leicester es campeón de la Premier League!

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

No quiero ponerme lacrimógeno, pero hoy es un día maravilloso para cualquier fan del fútbol y del deporte en general. Hoy es uno de esos días en los que el Universo se conjura para demostrarnos que los sueños pueden hacerse realidad. Paulo Coelho estaría orgulloso de lo que acabo de escribir.

El Leicester City, un equipo que a principios de año tenía como objetivo no bajar de categoría, se ha terminado convirtiendo en el campeón de la Premier League. Se trata probablemente del logro más increíble del fútbol moderno: no se veía una sorpresa tan inesperada desde que Grecia ganó la Eurocopa en 2004.

Este excelente gol de Eden Hazard al Tottenham Hotspur fue la puntilla; el 2-2 que el Chelsea FC cosechó en Stamford Bridge frente a los Spurs hizo campeones matemáticos de la Premier a los foxes.

Los jugadores del Leicester se habían reunido en casa de Jamie Vardy —cómo no— para ver el partido decisivo entre Chelsea y Tottenham. Así lo celebraron al saberse campeones:

CHAMPIONS!!!! pic.twitter.com/pFtvo5XUNx

— Christian Fuchs (@FuchsOfficial) 2 de maig de 2016

El resto de la ciudad de Leicester, evidentemente, compartió totalmente su alegría:

Digamos que la cerveza corrió con ansia cuando Hazard metió el 2-2 definitivo:

Here’s the scene at a Leicester bar when Chelsea tied it, setting the stage for Foxes’ title. (via @darrenrovell) pic.twitter.com/CoAABDdXML

— SportsCenter (@SportsCenter) May 2, 2016

Claudio Ranieri, el entrenador del Leicester, llamó a Guus Hiddink para agradecerle el triunfo de los blues… y seguramente la emoción le pudo. Al fin y al cabo, los foxes son el primer equipo ‘nuevo’ que gana la Premier desde el triunfo del Nottingham Forest en 1978.

Hiddink: «Ranieri me llamó a agradecerme y lo felicité. No sé si lloraba pero su voz era temblorosa». ¡Qué LINDO! pic.twitter.com/ajQgd1Zsxm

— Tips Fútbol (@TipsFutbol) 3 de maig de 2016

PD: Añado una cosita que me ha encantado. Mira cómo se define a sí mismo en Twitterel gran Peter Schmeichel, campeón de todo con el Manchester United y leyenda del fútbol europeo: