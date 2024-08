Len Faki: “¡Apoyen a sus héroes locales, es importante!”

Seguro muchos han oído algo sobre Len Faki, ya sea por ser uno de esos artistas berlineses con más demanda en la era del techno actual o por sus extensas sesiones como residente en el club alemán Berghain. Los que lo conocen o han tenido el placer de escucharlo, también sabrán que es de esos artistas que, con facilidad, se desenvuelve muy bien como DJ y productor, gracias a un sonido que está en constante evolución, al igual que su energía vibrante y única donde la pasión y el corazón que él pone en sus sets, también se ve reflejado en sus sellos discográficos Figure, LF RMX, y el reciente sub sello Figure Jams.

Len ha hecho una pausa en medio de su agitada agenda para hablarnos antes de visitar nuestra región, donde estará visitando la Argentina para presentarse por partida doble en Under Club de Buenos Aires –23 y 25 de noviembre– y en el club Cavas de Giol de Mendoza, el 24 de noviembre.

Más de 20 años de carrera inmerso en la música electrónica. ¿Qué tan difícil fue seguir adelante como DJ/productor y no dejarse vencer, por ejemplo, por la crítica?

En los primeros años de mi carrera, no siempre fue fácil. Tuve que aprender a vivir con muy poco y pasé por semanas difíciles, comiendo solo papas con kétchup. Aunque fue difícil, la pasión por la que fui impulsado fue tan fuerte que no me importó y sobreviví a esos tiempos duros. Hoy en día es la fuerza principal que me mantiene en pie. Aprecio mucho los comentarios y la crítica constructiva, pero no escucho demasiado los comentarios ni las críticas en línea. Simplemente no leo eso. Algunas cosas son parte del juego. Echo de menos las fiestas de cumpleaños y pasar tiempo de calidad con mis amigos el fin de semana. Seguro necesitas una fábula para viajar y es mejor no pasar mucho tiempo en los aeropuertos, pero está bien, me concentro en lo positivo y me considero muy afortunado de poder hacer lo que amo y estoy agradecido por eso. Eso es lo que más cuenta.

Hablemos de amor por las máquinas. ¿Cuáles son esos instrumentos que han abrazado gran parte de tú música?

Mis primeras máquinas analógicas fueron la Roland TR 909, dos Roland TB 303 y una Kurzweil K2000. Seguido por mis dos primeros sintetizadores analógicos, que era un Roland Jupiter 8 y uno no tan popular, pero que fue increíble: un Polaris de Croma. Esa fue mi configuración básica para los primeros años donde pasaba horas horas interminables con ellas.

¿Por qué cree que las residencias en los clubes siguen siendo igual de importante que antes?

Una residencia es un poder fuerte. Crea una gran comunidad, que es la base, la voz y portavoz del club. Cuando crecí en la década de los noventa, asistía a grandes eventos internacionales, pero era igualmente importante para mí escuchar con frecuencia a ciertos DJs residentes. Tenía una conexión con ellos y estaba apegado a su sonido y al club. Todavía es importante y tengo la sensación de que cada vez más clubes se centran en sus residencias, lo cual es clave. ¡Apoyen a sus héroes locales, es importante!

Y por el lado de los showcases, ¿cree que también es una forma de marcar una estética sonora y otra visión para el club?

Como DJ llevo una visión dentro de mí y esto no siempre está conectado cien por ciento con la capacidad, luz o estilo del club. Cada noche es una aventura conjunta, como un parque de experiencias donde tienes que ver a dónde va todo. Puedes pensar que tú conoces la dirección, pero siempre experimentarás un camino nuevo y desconocido que te llevará a direcciones inesperadas.

¿Qué piensas que le ha aportado Figure a la historia reciente del techno?

No pienso y ni me importa eso. No trabajo por ese objetivo. La base es la pasión por la música y el vinilo. No me olvido de lo difícil que fue ser parte de un sello. Por lo tanto, siempre estoy abierto para nuevos talentos. Quiero ofrecer una plataforma. Cuando me gusta la música de alguien, proporciono un terreno productivo y fructífero para que los artistas jóvenes sean apoyados en su camino. Eso me importa más.

Cuéntanos un poco sobre Figure Jams, ¿por qué empezar un sello paralelo?

Se puede decir que la idea de Figure Jams surgió de manera muy natural. Estoy en contacto con muchas personas, y la red se amplía cada vez más. Esto es lo importante y, en cierto modo, también es un motor de la escena: intercambiar música, ideas, darse cuenta de las cosas y apoyarse mutuamente. Figure ya tiene una cantidad de artistas centrales y un cronograma completo, así que tuvimos que hacer una adición. Figure Jams se conceptualiza como una serie de EP dividida, donde seleccionamos artistas que respetamos y cuya visión compartimos. Todos los EPs no tienen que tener el mismo estilo, lo clave es que se complementen entre sí con sus estilos individuales. Mejor dicho, emocionantes emparejamientos que aportan diferentes enfoques pero que, por último, hablen el mismo idioma.

Estaba pensando en algunos títulos de tus tracks, en el diseño gráfico y las técnicas de producción como: ‘Crying Is Laughing’, ‘Die Rumpelkammer’, ‘Death By House’. Se me hace curioso acerca de cómo empiezas a trabajar en una pista…

La mayoría de los nombres surgen al final o surgen naturalmente durante el proceso. Sientes la energía de la pista y, con eso, sucede y surge espontáneamente. La técnica varía, pero principalmente la línea de base o kick es lo primero, y de acuerdo con lo duro o suave que sea, el resto se construye a su alrededor. Pero no siempre. También podría ser una kick muy duro rodeado de elementos suaves y encantadores y viceversa. Para mí, lo más importante es la alegría por lo desconocido, experimentar y ver a dónde me lleva. Esa es la parte que más me gusta de hacer música. No tengo mucho conocimiento teórico, no puedo leer notas y no me importan las pautas o reglas clásicas. ¿Me gusta? ¿Me toca? ¿Me da escalofríos? Eso es lo que me importa. Y amo las coincidencias. A menudo suceden cosas en el proceso que nunca podría haber planificado antes o llegar a propósito. Eso es lo mejor.

Para muchos, Len Faki es un DJ que domina a la perfección el terreno de los festivales. ¿Te sientes más cómodo a la hora de seleccionar discos para grandes masas?

La escena festivalera creció mucho en los últimos años. Grandes line ups con todos los pesos pesados. Es genial ser parte de esto, muy divertido y puede ser bastante desafiante a veces. Un gran desarrollo sucedió en los últimos años. Crecí en clubes y sigo creyendo que esos clubes son muy importantes para nuestra escena y nuestra comunidad. Es esencial que esos dos elementos estén en equilibrio para no sacudir nuestro movimiento. Me estoy volviendo cada vez más consciente de que lo extraño y quiero apoyar a los clubes locales nuevamente.

¿Qué crees que te hace falta lograr con la música electrónica?

No hay ningún sueño que tenga en particular. Se trata más de descubrir nuevos lugares, conocer gente nueva, aprender más sobre diferentes culturas y crecer personalmente con estas experiencias. Seguir mi camino musicalmente. Eso me provoca en todas las preocupaciones. Estoy seguro de que tengo curiosidad sobre lo que será en unos años. Lo que será diferente, todavía existirá o desaparecerá. Es muy interesante y no puedo evitar descubrir esto. El viaje es la recompensa.

¡Gracias Len!

¡Muchas gracias por la entrevista!

