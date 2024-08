ATENCIÓN: Lenny Kravitz vendrá por primera vez a Colombia

Lenny Kravitz es un ícono mundialmente aceptado del rock. Con una carrera de casi veinte años, diez discos de estudio y éxitos como “Are You Gonna Go My Way” o “Fly Away” se ha ganado un lugar en los estantes de la música. Además, con sus ya cortadas rastas y la sensualidad que emana en cada momento, se convirtió en uno de los íconos sexuales más representativos de la música, no me lo nieguen.

Este neoyorkino de 54 años que desde los 90 ha venido cambiando el juego del rock con su mezcla de funk y blues llega por primera a Colombia. Revivirá grandes clásicos y también compartirá música que viene en su último álbum Raise Vibration, publicado en septiembre de este año, en donde se puede escuchar la voz del difunto Michael Jackson en la canción “Low”. La cita con los bogotanos será el 23 de marzo de 2019 en la Arena Movistar, antiguamente Coliseo El Campín.

Un dato curioso de Kravitz es que tiene un récord imbatible hasta ahora. Entre 1999 y 2002, por tres años consecutivos, ganó el Grammy a “Mejor Actuación de Rock Vocal Masculino”. La presentación en vivo de este hombre está llena de fuerza, guitarras, sensualidad, historia y es un espectáculo que sin duda no se pueden perder.

La preventa inicia el 27 de noviembre por Tu Boleta, ojo ahí.

