Leo Leal nos regala las joyas de tracks que pueden salvar cualquier noche

Leo Leal es el nombre que le dio una catarsis de baile a la vida cluber de Monterrey, un hombre que no ha sido definido por las fronteras de su país y que ha destacado internacionalmente como productor y DJ, compartiendo escenario con artistas de la talla de Robert Hood, Fatima Yamaha, DJ Qu y John Digweed -próximamente con el emblemático Moodymann en Dimensions International Series 2018. Además, el productor ha sido el responsable del nacimiento de Unike Muzik, su propio label, logrando así proyectar su versatilidad entre el house y techno.

Las producciones y mezclas únicas de Leo tienen un enfoque experimental, en una entrevista para Thump en Español, comentó que su sonido es «honesto con la música, nunca he seguido ninguna tendencia. Siempre he sido una persona muy noble; he buscado la música más honesta y pura. La música para mí es algo muy atemporal, no tiene épocas, sobrepasa todo eso».

Con motivo de su próxima presentación en el Foro Normandie en un B2B con Binh, Leo nos compartió los tracks que lo inspiran y salvan en cualquier DJ Set que presenta.

Noisey: Cuando el warm up es un desastre, ¿cuál es el track perfecto para darle reset a la pista y comenzar de cero?

«End» de Glorious Springtime. Tengo este vinilo desde 1997 y lo he estado tocando durante mucho tiempo. ¡Me encanta esta bomba trancy-technoish! Una hermosa joya.

El track perfecto para hacer transiciones, el que queda bien con todo…

Madd Powder, un EP de Seb. Un track de acid, súper nice e hipnótico. No encontré nada de esto en YouTube, pero si algún día ven el vinilo, ¡cómprenlo!

El track que van con todo

Existe un track que me gusta mucho, se llama «Dippy» (Dim’s Mix) de Stefun. Es una joya que fue hecha en los tiempos dorados de Bélgica 1994.



https://www.youtube.com/watch?v=bNHTjDX63_w

El tema con breaks para tirar a mitad del set…

Una pista súper funky y atemporal. «1977» de Detroit Electro Orchestra.

https://www.youtube.com/watch?v=ehaZecvs_O8

Tu joya housera favorita…

«In Control» de Raze of Pleasure.

El track celestial para cerrar la sesión y dejarlos a todos con la lágrima afuera…

¡Otra joya desde 1994! pista muy bonita de Home Bass llamada «Ascending Bliss». Ojalá puedan encontrarlo en algún lugar de Internet.

El clásico que encaja perfecto en tiempos contemporáneos y te sirve como peaktime…

«Heart On The Line» de Fortran 5.



El tema que sólo se puede poner a la luz del sol…

Uno de mis vinilos favoritos y estoy orgulloso de tenerlo desde el 99. «People» (Urban Myths Remix) de Stylistic.

Además de estos tracks que acabas de compartirnos, ¿hay algo más que quieras decirnos? ¿Próximas fechas o próximos conciertos?

Estoy muy emocionado por algunos conciertos en los próximos meses. Estaré tocando en un evento súper especial para mí en mi amado país: México, en Foro Normandie, haciendo B2B con mi amigo Binh, compartiendo el escenario con Moodymann y mis grandes amigos de Dimensions Soundsystem de Reino Unido. Es el debut de Dimensions Festival International Series en México. Además de eso, espero algunos conciertos con Binh y hacer B2B en Los Ángeles, San Francisco y Seattle.

Después, la próxima parada será NYC para presentarme en un nuevo venue: Elsewere. ¡Todo ha sido genial! Los últimos meses toqué en Londres con Ninja Tune Showcase y Monkey Town en Printworks, ¡fue increíble!



También estuve en el club Der Visionäre en Berlín con mi amiga Vera en su fiesta Meliflow, y en el legendario smartbar de Chicago, por segunda vez. ¡He sido invitado a cada lugar o fiesta en la que he soñado! Como el Dimensions Festival en Croacia.



Para futuras fechas y proyectos hay un evento sorpresa que no puedo decir en este momento, pero será en Londres, otros próximos gigs tendrán lugar en París, Ucrania, Italia y Alemania con mis amigos Nicolas Lutz y Binh. Para concluir, sobre mi música, ahora mismo estoy trabajando en cosas nuevas en mi estudio de México. Diré más tarde dónde y cuándo lanzaré estas nuevas cosas, pero puedo decirte que desde este momento estoy súper feliz con los resultados.

