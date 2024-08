Leon Bridges y el soul sureño

Leon Bridges es un músico nacido hace veintiocho años en Forth Worth, Texas. Forth Worth es la sede de uno de los múltiples aeropuertos que se encuentran en el área metropolitana de Dallas, una ciudad donde crecieron cantantes como Erykah Badu, Willie Hutch y Norah Jones. Es sin duda una de las ciudades más importantes del sur de los Estados Unidos.

Desde que escuché el Coming Home de Bridges las referencias a Sam Cooke me abrumaron. Vamos, todos los cantantes de soul le deben algo a Sam quien es considerado como el cantante arquetípico del género y Leon uno de sus herederos más avanzados. Así pues cuando se pudo confirmar una entrevista con el músico de Texas no pude más que emocionarme.

Noisey: Leon, ¿de dónde eres? Y ¿qué te acercó a la música?

Leon: Soy de Texas y crecí ahí rodeado de mi familia. A los veintiún años comencé a tocar la guitarra y ese fue mi primer acercamiento a la industria musical.



Puedo ubicar una gran influencia gospel en tu música, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando era un chico?

Definitivamente el gospel es una gran influencia porque crecí siendo parte de una familia religiosa que asistía a la iglesia regularmente. Pero también se escuchaban otras cosas en mi casa. Mi madre fue quien me introdujo a la música de los cincuenta y sesenta. Fue gracias a ella que escuché la música que era popular en esos años. Mucho soul. Mi madre es una gran amante de esa era y escuché muchos discos gracias a su influencia.



¿Cuándo escuchaste a Sam Cooke?

Con mi padre, él fue quien me presentó a Sam. Cuando lo escuché no estaba consciente de que era Sam Cooke pero desde ese momento seguí escuchando su música.



La influencia de Cooke en canciones de Bridges es evidente en temas como «Flowers», «Twistin & Groovin» y «River».



Es claramente una influencia en tu música, bueno en la de prácticamente todos los cantantes de soul…

Sí es, pero también es cierto que mientras escribía mi disco no pensaba en Sam Cooke. No traté de emularlo. Sus discos fueron gran influencia mientras crecía como otras cosas que escuché.



¿Cuáles son tus tres cantantes de soul favoritos?

Bobby Womack, R. Kelly y el tercero, caray, es difícil para mí decidir pero tengo que ir con David Ruffin, el cantante de los Temptations.



Wow, ¿Bobby Womack? Bobby se casó con la ex mujer de Sam cuando Sam fue asesinado.

Sí. Bobby y Sam tienen una historia extraña… (risillas).



Actualmente la oferta de soul es muy grande y ha sido revitalizada desde la década pasada por Sharon Jones y todo el sonido Daptone, Aloe Blacc y otros cantantes de soul.



¿Qué piensas acerca de ese revivalismo? Y ¿qué hace tu propuesta diferente?

Pienso que es genial que todo eso esté sucediendo actualmente. Mi música es diferente porque mi manera de escribir es diferente. Su estilo es más energético y orientado a los metales, mi estilo es más bluesy y relajado.



¿Cuál crees que es la diferencia entre el soul del norte de los Estados Unidos y el soul del sur?

El soul del norte está más orientado a la música pop, no que eso esté mal, simplemente tiene armonías más pop. En el caso del sur hay una influencia más rural y cruda al momento de hacer soul. Esa es la principal diferencia.



¿Cuál es tu track favorito del Coming Home?

«Coming Home».



En el disco hay un par de referencias a ríos. El Mississippi es una referencia constante en la música popular de los Estados Unidos. ¿Qué me puedes decir acerca de «River»?

Es una canción acerca de la conversión de mi madre. El tema habla de un bautismo que sucede en un río. Debes recordar que en la Biblia se representa al bautismo como un renacer. Para mí es como un ‘empezar de nuevo’, una nueva oportunidad. Es una metáfora.

