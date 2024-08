Leonard Fournette se crece en la pretemporada: «La NFL es mucho más lenta de lo que pensé»

Los Jaguars de Jacksonville derrotaron a domicilio a los campeones reinantes de la NFL 31-24 en su debut de pretemporada. Los Patriots alinearon, como suele ser en estos partidos, a jugadores suplentes para probarlos y evitar lesiones innecesarias antes de la temporada regular, pero para el corredor novato de los Jaguars, Leonard Fournette, el nivel de juego es el mismo.

Fournette corrió para 31 yardas y un touchdown en la victoria de su equipo; estadísticas suficientes para que el novato creyera que el nivel de la NFL será el mismo en la temporada regular y postemporada.

«Es mucho más lenta de lo que creí», dijo Fournette después de la victoria. «Siempre he jugado así desde que llegué a la NFL. Muchas personas me dijeron que el juego sería más rápido. A mi parecer fue bastante fácil. Siempre he tenido presión en mi vida. Estoy hecho para ello. Sin importar las circunstancias».

Las declaraciones de Fournette podrían provocarle bastantes problemas en la Semana 1, cuando los Jaguars se enfrenten a los Texans y los experimentados defensivos decidan darle la bienvenida oficial a la NFL. La victoria ante Nueva Inglaterra podría ser lo mejor que el equipo de Jacksonville verá en el resto del 2017.