Fuimos al Corona Capital GDL para hacer preguntas irónicas a fans de Alanis Morissette

Alanis: la reina de los años noventa. En mi historia y la de muchos de ustedes, Morissette reinó justo durante ese tiempo donde todo estaba bien y no teníamos preocupación alguna por pagar rentas,cuando nuestros papás nos pagaban todo y lo único que teníamos en mente era comer, jugar Super Nintendo y ver El príncipe del rap. «Ironic», quizás es su rola más famosa, la más comentada por necios y pseudo intelectuales que le reclaman el «no ser irónica» en realidad. Está bien, amigos, vayan a la RAE, alguna universidad mamona o lo que sea y peleen el significado de «Ironic» allá, porque ya bastó. Ya Alanis admitió que la canción no es irónica, déjennos vivir en paz y seguir cantándola.

Alanis Morrisette en el Corona Capital Guadalajara. Foto por David Mandujano.

Fuimos a la primera edición del Corona Capital en Guadalajara, para hablar con fans de Alanis Morissette y obviamente hacerles preguntas irónicas. ¿Cómo las seleccionamos? Fácil, colocando en Google «preguntas irónicas» y dejando que la sabiduría del buscador preferido por los seres humanos nos diera los cuestionamientos necesarios para meternos dentro de la cabeza de los fans de Alanis y poder conectar con alguna parte de la letra. No sabemos si lo logramos, probablemente no. Siempre fallamos.

Noisey: ¿Cuál es el opuesto de la palabra opuesto?

Jaime: Simple.

Si el cielo es el límite, ¿qué es el espacio?

El espacio obviamente es la nada.

Si María era virgen, ¿cómo dio luz y tuvo un hijo?

Creo que no estoy en condiciones físicas de responder ese tipo de pregunta.

Si el humano evolucionó de los chimpancés y monos, ¿por qué siguen existiendo?

Porque seguimos siendo monos. Somos primos de ellos.

¿Puedes llorar bajo el agua?

Sí, claro. Llorar es llorar.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Porque tenemos una herida.

Noisey: ¿De qué alimentan los vegetarianos a sus perros?

Jorge: Es súper básica: de alimento holístico. Croquetas holísticas.

Si comiste pasta y luego antipasto, ¿tendrías hambre?

No. Pero está buena la combinación.

¿Cuando te tomas una foto con Mickey Mouse en Disney, la persona dentro de la botarga sonríe o no?

Debería. Porque está conmigo.

Si Barbie es tan popular, ¿por qué tienes que comprarle sus amigos?

Todos tenemos que comprar amigos. Todo el tiempo. Los amigos la neta no existen.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Es la única cicatriz que todos tenemos. Esa pregunta sí está muy cabrona.

¿Por qué cuando se duerme bien se dice «dormí como un bebé» si los bebés lloran en la noche cada hora?

No sé. Puedes dormir llorando. He dormido llorando por cosas del corazón, por dolor de cabeza, cruda, y así.

Noisey: Si María era virgen, ¿cómo dio luz y tuvo un hijo?

Daniel: Por el milagro divino.

¿Puedes llorar bajo el agua?

Daniel: Sí, te puedes sentir triste debajo del agua. Tus lágrimas se van a disolver y ya.

¿En librerías ponen la Biblia en la sección de ficción o no-ficción?

Daniel: En la parte de historia porque es parte de la mitología.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Daniel: ¡Pero se curó! Está cicatrizada.

Ramón: Es la cicatriz más bien.

Si los meteorólogos dicen que hay 50 por ciento de probabilidad que llueva, ¿significa que no saben?

Daniel: Siempre hay 50 y 50, como en una moneda.

Ramón: Pero hay mayores probabilidades a veces.

Daniel: No sé, no los entiendo.

¿Por qué si un niño se llama igual que su papá le dicen Junior, pero cuando es una niña con el nombre de la mamá no?

Daniel: Esa es una muy buena pregunta. No lo sé.

Ramón: Porque vivimos en un patriarcado.

¿Por qué cuando se duerme bien se dice «dormí como un bebé» si los bebés lloran en la noche cada hora?

Ramón: Pero duermen muy profundo.

Daniel: Porque no tienen preocupaciones. Mejor dormir como gato: dormir, despertar, dormir, despertar; no hacen otra cosa.

Si el humano evolucionó de los chimpancés y monos, ¿por qué siguen existiendo?

Daniel: ¡Ay! Es que no hemos evolucionado de los monos.

Ramón: Sí evolucionamos los monos.

Daniel: No realmente. Los monos son otra especie.

Ramón: Supongo que por cómo se desarrollaron.

Daniel: Se tuvieron que adaptar. Pero no es precisamente el mono, esa es una mala interpretación de la teoría.

Noisey: Si dicen que cuatro de cinco personas sufren de diarrea, ¿significa que la quinta la disfruta?

Mariana: Estoy de acuerdo. Pierdes peso, limpias el intestino.

Si el crimen no paga, ¿eso significa que tu trabajo es un crimen?

Sí, realmente sí lo es. Soy médico urólogo.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Porque tiene que haber una mitad para todo.

¿Por qué cuando se trabaja mucho se dice «trabajé como un perro» si los perros no trabajan?

¡Siempre digo lo mismo! Yo quiero una vida de perro. Quiero comer y quiero dormir cuando me provoque, en cualquier lado, y sin ningún problema.

Si Barbie es tan popular, ¿por qué tienes que comprarle sus amigos?

Así son todas las chicas de Malibú.

Noisey: Si el amor es ciego, ¿por qué piensas que la ropa interior es tan popular?

Lina: Porque hay tacto.



Si los vegetarianos comen vegetales, ¿qué comen los humanitarios?

Cosas muy sanas. Como sándwiches.

Si María era virgen, ¿cómo dio luz y tuvo un hijo?

Por el espíritu santo. El espíritu santo es el papá de Jesús.

Si el crimen no paga, ¿eso significa que tu trabajo es un crimen?

Exactamente, sí lo es. Soy maestra, pero los niños deberían de empezar con una educación en su casa y ser felices con ello. Pero no es suficiente.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Para recordarnos que nacemos con una herida principal.

¿Cuando te tomas una foto con Mickey Mouse en Disney, la persona dentro de la botarga sonríe o no?

No. Yo creo que ya es como cualquier persona que se viene a tomar la foto. Seguro están pensado: “Ah, otro”.

Si Barbie es tan popular, ¿por qué tienes que comprarle sus amigos?

Para que no se sienta sola.



Noisey: Si el amor es ciego, ¿por qué piensas que la ropa interior es tan popular?

Daniza: Porque es sexy.

Si la práctica hace la perfección, y nadie es perfecto, ¿para qué practicamos?

Para disfrutar el momento nada más.

Si María era virgen, ¿cómo dio luz y tuvo un hijo?

Por el espíritu santo.

Si Barbie es tan popular, ¿por qué tienes que comprarle sus amigos?

Porque es bien mamona.

¿Por qué cuando se duerme bien se dice «dormí como un bebé» si los bebés lloran en la noche cada hora?

Porque cuando sí se duermen quedan como muertos. Por un rato prolongado se quedan como muertos en la cama.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Porque somos humanos.



Noisey: Si María era virgen, ¿cómo dio luz y tuvo un hijo?

Rebeca: Les echó mentira a todos. José definitivamente no era el papá.

Si el tiempo cura todas las heridas, ¿por qué tenemos ombligos?

Porque el ombligo no es una herida. No le creas a los médicos nunca.

Si los vegetarianos comen vegetales, ¿qué comen los humanitarios?

Humanos. Son caníbales.

¿Por qué cuando se duerme bien se dice «dormí como un bebé» si los bebés lloran en la noche cada hora?

Los bebés no tienen nada que ver con dormir bien. No sé, no soy mamá, no tengo bebés, me vale madres. Tengo gatos: Muyuk y Circillo.

¿Por qué cuando se trabaja mucho se dice «trabajé como un perro» si los perros no trabajan?

Porque los chinos se los comen.

Si Barbie es tan popular, ¿por qué tienes que comprarle sus amigos?

Porque el dinero lo compra todo. Quisiera comprar a alguien, pero no me alcanza.

¿Cuando te tomas una foto con Mickey Mouse en Disney, la persona dentro de la botarga sonríe o no?

No. Son puertorriqueños bien pinches amargados. Trabajé en Disney y vi cuando se quitaban la botarga, eran puros puertorriqueños amargados quitándose la puta máscara. Fue en un International… something. Lo único que servía era para chancear.

