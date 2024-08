Les presentamos la cancha de básquetbol más cool de la historia

Hace siete años, Maria Molteni fundó el NCAA. Pero no, no es la asociación de deportes universitarios, sino que se trata de los Nuevos Artistas Artesanales en Acción, por sus siglas en inglés, un colectivo artístico basado en Boston, EUA que hace obras enfocadas en la intersección entre deporte y arte.

«Boston es una ciudad que desesperadamente necesita más luz y color», declara Molteni sobre su ciudad adoptiva. «Creo que el poder del color es muy subestimado. Es como si la gente no se diera cuenta de su impacto hasta que son presentados con él». Su obra más reciente, Hard in The Paint, da una «renovación arcoíris» a una antigua y olvidada cancha de basquetbol en el Harambee Park en Boston.

Videos by VICE

«Un matiz nunca está terminado», explica Molteni, una defensora del uso de colores brillantes, las artes cívicas y la capacidad que esto tiene para transformar el espacio público. «Cambia dependiendo de lo que lo contrapone. Puede mantener su suelo o adaptarse, cambiando su tonalidad según el contexto. La gente funciona de la misma manera – cómo interactuamos con los unos y otros en nuestras comunidades, o cómo comprendemos el sentido de espacio y derecho, cómo nos retamos o apoyamos en sociedad. Deberíamos ser conscientes de estas energías y abrazar diferentes posibilidades para buscar un balance armonioso.

Parte del encanto de los diversos proyectos de Molteni es la ironía; los espacios atléticos no son seguido decorados por paletas coloridas y materiales suaves, si es que en cualquier caso decorados. Y las canchas de básquetbol no tienden a tener un arcoíris de colores cuasi femeninos. Esta incongruencia es con un sentido.

«Yo quiero que los espacios recreativos y atléticos sean más inclusivos para todo tipo de personas que podrían sentirse poco recibidas aquí», ofrece Molteni. «Espero que (la gente viviendo en el barrio) piense en maneras sobre cómo se pueden reescribir las reglas del juego e imaginar la recreación y el deporte como algo que reflejen nuevos valores y fortalezas propias… Quiero que sepan que son capaces de manipular y construir sus propios espacios y futuros y que todo el trabajo que eso conlleva vale la pena».

No obstante que Molteni ya no practica deportes, ella recuerda que el básquetbol moldeó su infancia en Nashville. «Solía decirle a la gente que crecería para ser una estrella de arte y de basquet… La satisfacción audio-cinética de jugar con cierta gracia está conectada con la estética y el espíritu del arte para mí».

Para saber más de Molteni, visita su sitio aquí, y visita el sitio de NCAA aquí.

Relacionados:

Demonios japoneses juegan Basquetbol en ilustraciones Retro-Futuristas

¡Mira cómo Totoro se prepara para las olimpiadas en esta serie de GIFs!

Gigantes esculturas de atletas se yerguen sobre Río de Janeiro