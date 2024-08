Les propongo una vasectomía como método anticonceptivo

Artículo publicado por VICE Argentina

Los hombres veneran el testículo como un Dios al que le debemos la vida. Ni siquiera se imaginan a otra persona tocándole un huevo en otro ámbito que no sea cogiendo, por eso les debe resultar un poco raro imaginarse una mano fría palpando los testículos sin que haya nada de goce y excitación. Esto puede pasar cuando un hombre decide hacerse la vasectomía. Pero claro, un macho no se expone a quedarse desnudo y vulnerable ante doctores poniendo a prueba su virilidad.

La anticoncepción fue, históricamente, responsabilidad de la mujer. Sin embargo, existe un método anticonceptivo permanente que también el hombre podría hacerse y que es poco común en nuestro país. Según el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el 2016 se realizaron en la Argentina sólo 97 vasectomías contra 12.976 ligaduras tubarias, en establecimientos públicos.

En VICE nos preguntamos si Argentina es un país machista dónde sólo se contempla el método anticonceptivo asociado al género femenino o simplemente es falta de información. En un marco dónde la sociedad exige más educación sexual hablamos con Romulo Spadafora, un sexólogo que nos contó cómo hacerse una vasectomía y cuáles son sus consecuencias.

VICE: ¿En qué consiste una vasectomia?

Romulo Spadafora: Los espermatozoides se elaboran en los testículos, en el momento en el que se están formando están alojados en una antesala que se llama las vesículas seminales, el conducto seminífero es por donde viajan los espermatozoides, específicamente, se llama conducto deferente que es por donde viajan los espermatozoides hacia el exterior. La vasectomía consiste en hacer un corte quirúrgico en los conductos seminiferos, para que los espermatozoides no salgan.

¿Cuánto demora esta intervención?



RS: Es mucho más sencilla de lo que se piensa, no se necesita quirófano, es una cirugía menor, anestesia local y listo. Como mucho 20 minutos de trabajo. La vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente para hombres que ya no desean tener más hijos. Es un procedimiento sencillo que no necesita hospitalización.



Luego de hacertela: ¿Sale la misma cantidad de semen o menos?



RS: El semen es un liquido que genera la próstata y los visiculos seminales. El espermatozoide tiene 24 horas de vida, una vez eyaculado. Puede llegar a ser menos volumen, porque no hay espermatozoides, pero no es tanta la diferencia. En cada eyaculación hay entre 5 o 6 mililitros de semen y en cada centímetro cubico hay millones de espermatozoides.

¿Esto es reversible?



RS: Es irreversible. Sólo existe un caso cada 4000 operados en los que ese conducto puede volver a unirse en forma espontánea, pero si la cirugía esta bien hecha es imposible.



¿Cuanto tiempo hay de postoperatorio hasta que el hombre puede volver a tener sexo?



RS: Lo mejor es no tener sexo por unos dias porque puede haber restos de espermatozoides dando vueltas por ahí. Por lo menos una semana, hasta hacer un espernograma y corroborar que haya cero espermatozoides.

¿Tiene alguna consecuencia o riesgo?



RS: No, ninguna, el único riesgo es que el paciente este inseguro. Es una decisión muy determinante en la vida de las personas, yo no operaria a un paciente que está estresado por el tema.

¿Cómo funciona en la salud publica?



RS: En la salud pública no está muy difundida la vasectomía como método anticonceptivo. Por ejemplo en Brasil está súper difundido, en Europa también, los hombres están más acostumbrados. Acá se que no es gratuita, sólo se hace en una clínica privada y muchas obras sociales no la cubren.



¿Cuál es el promedio de edad de hombres que lo hacen?



RS: Es que acá en Argentina no lo hacen. Los jóvenes prácticamente no se lo plantean, también pasa que existen actualmente muchas familias ensambladas entonces las parejas vuelven a retomar la posibilidad de tener hijos en común, aparte de los que tienen con sus parejas anteriores.



¿Es menos riesgoso que la ligadura de trompas?



RS: Son distintas cirugías, en la ligadura de trompas hay quirófano de por medio, generalmente se hace después de la tercer cesarea, en cambio la vasectomía es mucho más práctica de realizar, hasta se realiza con láser. También podes congelar tu esperma, y de alguna manera “asegurarte” algún hijo o hija para más adelante si es que lo querés tener. Es una manera de no ser tan determinante en relación a la esterilidad.



¿Por qué pensás que los hombres acá no se la hacen?



RS: Porque no hay información. Algunos piensan que la virilidad está vinculada a la fertilidad, que van a dejar de tener erecciones. Imagina el grado al que puede llegar la imaginación de un individuo, hay quien piensa que va a ser sometido a bullying. La realidad es que si la pareja entre hombre y mujer decide no tener hijos lo mejor es que el hombre se haga la vasectomía a que la mujer se ligue las trompas. Es mucho más práctico.



