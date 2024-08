Les traemos en exclusiva lo nuevo de Machete: ‘Si tú te vas’

Agarra la coctelera y prepárate, que apetece algo fresquito. Pon un buen chorro de sabrosa bachata, un jugo ácido de trap y limaduras de electrónica. Este es el combinado que nos trae Machete con su nuevo trabajo «Si tú te vas».

Una suave base sincopada te prepara para el estribillo a los pocos segundos. No necesitas más para comenzar a mover el cuerpo involuntariamente y pensar en lo poco que falta para irte de vacaciones —¡Qué lleguen ya!—.

Precisamente trata sobre la fugacidad de los amores veraniegos. Algo así como la gran pasión por recorrer un cuerpo que aún no conoces y que, a los pocos días, se va tal y como ha venido. Lo has disfrutado fuerte y podría ir a más, pero oye, no te vas a comer el tarro por alguien que hasta hace unos días no sabías ni su nombre.

«Yo no te voy a llorar, te voy a remplazar» es la frase que pronuncia Costa sentado en una especie de Mesa Redonda junto a Kerri Edgar, Ikki y Lawer. Un elenco que, tras conseguir varios éxitos en otros proyectos como The Zombie Kids, nos propone un soplo de aire fresco para soportar esta inaguantable ola de calor.

Dale al play aquí arriba y gózalo.