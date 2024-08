Regalamos dos abonos dobles para el LEV Festival de Madrid

El LEV Festival es desde hace años una de las citas ineludibles para los amantes de la música electrónica de vanguardia en nuestro país. Siempre fieles a una propuesta en la que los visuales son tan importantes como la música a la hora de ofrecer a los asistentes una experiencia total, han crecido desde Gijón, la ciudad que vio nacer al festival y que lo ha acogido durante años, hasta Madrid, donde este año dará continuidad a todas las propuestas (talleres, performances, conciertos, presentaciones…) en el espacio Matadero Madrid.

En esta ocasión contará con las actuaciones de Morton Subotnick, Aïsha Devi, Plaid o Ryochi Kurokawa entre otros. Entre las actuaciones más especiales estará el estreno del nuevo proyecto de James Ferraro, Requiem for a recycled Earth, la primera parte de su gran obra épica Four Pieces of Mirai, en la que Ferraro, una alegoría filosófica de la decadencia de la civilización.

El LEV Festival tendrá lugar entre los días 17 y 20 de octubre y regalamos dos abonos dobles para que no te lo pierdas. Lee las bases legales y responde al siguiente cuestionario para participar.