La Liga sancionará a los clubes que no escondan las gradas vacías por la tele

¿Cómo puede ser que en La Mejor Liga del Mundo™ haya gradas vacías? Quizás sean los precios, quizás sea un fallo de marketing, o una alineación astral, o qué-sé-yo. En cualquier caso, para solucionar el asunto, el presidente de la Liga se ha puesto manos a la obra y va a sancionar a los clubes que no llenen sus tribunas.

Hasta aquí bien, pero ojo porque la decisión tiene truco: la LFP a quienes pretende multar es a aquellos que no puedan esconder la falta de público por televisión… es decir, que aunque en los estadios no haya ni Cristo, mientras no se note por la tele a ellos les importa un comino.

El mundo moderno es todo imagen y apariencia, así que Javier Tebas anunció en un coloquio organizado por la agencia EFE las medidas que, según él, van a promocionar el abaratamiento de las entradas y permitirán subir la atmósfera y el interés global que genera el campeonato. «Les va a interesar no tenerlos vacíos», afirmó el mandatario.

La media de espectadores de la LFP durante la temporada 2015-16 ha sido de 28 191 personas, unas 9 000 menos que la Premier League y 15 000 menos respecto a la Bundesliga, el torneo que reúne a más más aficionados en los estadios.

«Pese a que muchos dicen que nuestros estadios están vacíos, el número de espectadores no deja de crecer cada temporada», explicó Tebas. «Tiene que haber un cambio de cultura para que los 380 partidos del campeonato se disputen al máximo nivel», añadió el presidente de la Liga.

Las multas por ‘mostrar’ claros en el graderío podrían ascender a los 6 000 euros. El SD Eibar, el Real Madrid y el Atlético de Madrid han sido los únicos estadios que han superado el 80% de ocupación en la temporada 2015-2016; la media de la Liga se sitúa entorno al 69% de ocupación.

Esta temporada, los casos más flagrantes de falta de espectadores han sido los del Getafe CF y el RCD Espanyol, ambos por debajo del 50% de asistencia media.

¿Qué harán los equipos? Ya sabes que por aquí hay muchos pillos, así que a lo mejor pintan público falso en las gradas u obligan a los hinchas a sentarse en los lugares donde apuntan las cámaras de televisión… o quizás, aunque solo quizás, racionalizan los precios y actualizan los abonos para llenar de verdad los estadios. Quién sabe, todo puede pasar en este mundo… ¿no?